Баловни судьбы: названы три знака зодиака, которые триумфально проживут 2023 год

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Новый 2023 год принесет в жизнь каждого знака зодиака приятные изменения. Но символ ближайших 12 месяцев уже выбрал тех, кому подарит невероятную удачу во всех сферах.

По восточному календарю покровителем нового 2023 года станет Черный Водяной Кролик. От других представителей восточного календаря его отличает мягкий и деликатный характер, а также пристальное внимание к семье, личным отношениям и творчеству. Эти сферы жизни выйдут на первый план во время 2023-го. Покровитель периода даст возможность в любом вопросе договориться и решить мирно любую проблему. Согласно гороскопу, начнется эпоха дипломатии, культуры и любви.

Кролик — милый и добрый зверек, поэтому поддержит все знаки зодиака в их начинаниях, но некоторым в 2023-м будет немного легче добиться желаемого. Кого из знаков зодиака ждет невероятная удача, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Ирина Березовская.

Общие тенденции 2023 года для всех знаков зодиака

«Есть только одна подлинная ценность — это связь человека с человеком», — утверждал писатель Антуан де Сент-Экзюпери. Эта фраза станет девизом для каждого в новом 2023 году. Символ этого периода — довольно общительный зверек, поэтому именно общение и выгодные знакомства позволят людям исполнить мечты и урегулировать сложные жизненные вопросы, причем решения, которые предложит Кролик, будут продуманными и мирными.

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После долгого застоя, как утверждает гороскоп, люди захотят больше времени проводить в обществе, потянутся в музеи, театры, на книжные ярмарки и другие масштабные события.

«2023 год станет годом большого интереса к культуре, искусству, красоте, эстетике, творчеству, литературе. Все эти сферы будут на пике популярности. <…> Это даст некий подъем культурной жизни», — рассказала астролог.

В новом году Кролик позволит сердцам людей освободиться ото льда, накопившегося за время волнений, и зажечься огнем любви и страсти. Символ 2023-го предоставит возможность каждому вывести личные отношения на новый уровень. Людям захочется романтики и любви. Год будет благоприятен для таких перемен, причем отношения будут развиваться стремительно и сохраняться в течение долгих лет.

Везение в личных отношениях придет и к тем, кто давно искал идеального партнера. Многие когда-то завидовали таким красивым историям знакомств родителей, бабушек и дедушек. В новом году яркие и романтические жесты вернутся в моду. Так что парам, образовавшимся в это время, будет, что рассказать внукам.

Однако не стоит устраивать сцены ревности и скандалить со второй половинкой. Конечно, может быть, кому-то будет сложно приструнить свой характер, но миролюбивый Кролик их точно не оценит. Закрыть глаза на несправедливое поведение он не сможет.

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Символ года постарается сделать так, чтобы каждый зачинщик ссоры понял, что криками и кулаками дела не решаются, поэтому отвернет всякую удачу. Важно разговаривать с партнером и спокойно доносить ему то, что от него хотят. Тогда мир и благополучие воцарится в каждой семье.

Каким знакам зодиака особенно повезет в 2023 году

Несмотря на везение в делах и гармонию в личных отношениях, которые Кролик подарит всем знакам зодиака, некоторым в течение 2023-го будет везти немного больше. Баловнями судьбы окажутся Овны, Львы и Козероги.

Представителям этих трех знаков зодиака начнет невероятно везти в любой деятельности. Они смогут, судя по гороскопу, наладить личную жизнь и приумножить доходы. И ничто не нарушит их грандиозные планы.

Овны

В новом году амбициозные замыслы представителей огненного знака наконец осуществляться. Благодаря своей пламенной натуре, Овны смогут пройти любые испытания с гордо поднятой головой и достичь тех высот, которые раньше казались им недостижимыми.

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«Овен благодаря своей активности во всех сферах жизни <…> сможет достигнуть очень хороших результатов», — рассказала астролог.

Рожденные под покровительством огненной стихии не любят стоять на месте и наблюдать за тем, как успеха добивается кто-то другой. Уже с первых месяцев 2023-го они начнут двигаться к цели. Кролик оценит рвение знака зодиака и наградит денежной удачей. Долго подарка символа 2023-го ждать не придется, доходы начнут расти уже в феврале. В это время Овнов, вероятно, ожидает премия или продвижение по службе. Но не следует останавливаться на достигнутом.

Чтобы в новом году достичь как можно большего, следует как можно чаще находиться на виду, посещать деловые конференции, встречи с партнерами и не стесняться посещать курсы повышения квалификации.

Но счастливыми Овнов сделают позитивные перемены на личном фронте. В новом году представители знака зодиака как раз задумаются о том, чтобы уделить этому роду деятельности особое внимание. Многие рожденные под покровительством огненной стихии решат завести семью и родить детей.

Львы

В новом году у Львов закончится очередной период трансформации. Обновление в мировоззрении поможет представителям знака зодиака выйти на новый уровень в любых сферах жизни.

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«Львы закончили очередной рывок своего развития. Они сейчас в максимально сильной энергетической фазе, они способны на многое. У них просто какие-то квантовые скачки происходят в этом году», — рассказала эксперт, сверяясь с гороскопом.

В начале года Львам необходимо определиться с целями на будущий год. Важно разобраться, чего действительно они хотят добиться, а какие цели им навязаны окружающими. Поняв, что им нужно, представители огненного знака зодиака сразу отыщут стратегию, чтобы реализовать задуманное, и смогут воплотить мечты уже к середине 2023 года. Начинания Львов обратят на себя внимание окружающих с мая по август. Именно в этот период идеи огненного знака зодиака будут приносить наибольший доход.

В личной жизни, согласно гороскопу, Львов также произойдут благоприятные перемены. Рожденные под властью стихии огня давно мечтали о домашнем уюте и покое. И им удастся достичь этого. Если Львы пока свободны, то судьба предоставит шанс встретить вторую половинку уже в начале года.

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Те представители знака зодиака, которые уже нашли пару, в течение года будут работать над отношениями, а под занавес 2023-го порадуют близких приятным крупным приобретением, например, квартирой или автомобилем. Поэтому в это время Львы несколько отойдут от дел и карьерных перспектив и погрузятся в создание домашнего уюта.

Козероги

Несмотря на то что начало года для Козерогов будет достаточно напряженным, Кролик сделает представителей этого знака зодиака самыми счастливыми.

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Согласно гороскопу, Козерогам в первые месяцы 2023-го предстоит разобраться с вопросами, касающимися деловой сферы, но уже к весне они успешно решат любые проблемы и приступят к новым проектам. Эти начинания принесут максимальный успех.

«Медленно, но верно они в 2023-м достигнут всего, чего только захотят. У них свой план, и они его выполняют», — сообщила астролог.

А перечень дел на новый год у Козерогов грандиозный. Они хотят совершить большой рывок не только в карьере, но и в личных отношениях. План-максимум для них: посадить дерево, построить дом и вырастить сына. И уже с начала года рожденные под властью стихии земли будут планомерно его осуществлять. Уже следующий Новый год они будут встречать в компании любимого человека в новой уютной квартире.

Несмотря на сосредоточенность на карьере, Козерогов глобальный скачок ждет в карьере. Возможно, им предложат повышение по службе или работу в зарубежной компании. Гороскоп предупреждает: отказываться от предложения нельзя. Новая работа откроет перед Козерогами большие перспективы.

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