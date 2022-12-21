Большие перемены и крупные покупки: Общий гороскоп для Овнов на 2023 год

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В 2023 году Овны смогут добиться новых вершин. Однако представителям огненной стихии предстоит обуздать внутренние конфликты и направить энергию в созидательное русло.

«Красота спасет мир» — так считал русский классик Федор Достоевский. А поскольку 2023 год пройдет под эгидой планеты Венеры, покровительствующей любви и творчеству, можно наедятся, что знаки зодиака смогут обрести долгожданное спокойствие и оправиться после мировых потрясений 2022-го. К тому же, Черный Водяной Кролик — пушистый символ нового года — приветствует креативный и гибкий подход в решении как личных, так и профессиональных вопросов. Особенно горячий нрав предстоит обуздать непокорным Овнам.

Астролог Ирина Березовская эксклюзивно для Пятого канала рассказала, какие значимые события ожидают Овнов в любви, финансах и других сферах жизни в 2023 году.

Общие тенденции для знака Овен 2023

Решительные и целеустремленные Овны по гороскопу смогут осуществить многие мечты в 2023 году, однако важно помнить, что Черный Водяной Кролик подтормаживает начинания огненных знаков зодиака, поэтому действовать следует рационально, с холодной головой. Особенно это касается мужчин-Овнов. При этом 2023 год можно назвать успешным: представителей пламенной стихии ожидают хорошие события как в любви, так и финансах.

«Для Овнов год будет активным причем сразу в нескольких сферах. В начале года вопросы карьеры будут достаточно успешно решаться. Они будут общаться с людьми, получать новые знания, заниматься образованием и какими-то новыми видами деятельности», — обещает астролог Березовская.

Важную роль в этом году станут играть коммуникация с людьми, реализация творческих проектов, построение романтических отношений и упрочнение материального благосостояния. Для гармони во всех этих сферах гороскоп рекомендует Овнам двигаться к цели уверенно, но в то же время не рисковать репутацией.

Женщинам-Овнам стоит почаще доверять собственной интуиции, а не полагаться на мнение советчиков.

Любовный гороскоп для Овнов на 2023 год

Увлекающаяся натура Овнов требует поддержания внутреннего огня. Рутина и недостаток впечатлений может вылиться конфликты. Поскольку Кролик не любит шумных ссор, решать их предстоит мирно, избегать некрасивых ругательств и щадить чувства друг друга. Чтобы предотвратить натянутость в отношениях, небесные светила рекомендуют отправится в отпуск со второй половинкой.

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Если у Овнов уже есть избранница или любимый человек, то не стоит оттягивать радостный момент — можно вить семейное гнездышко. Кролик благоприятствует развитию отношений, поэтому известие о помолвке или зачатии в долгосрочной перспективе принесут счастье обоим.

«В романтической сфере Овнов могут ожидать значительные перемены. 2023 год отлично подходит для совместной поездки на природу и проведения досуга. Некоторые счастливцы могут получить предложение руки и сердца», — уверяет эксперт, сверяясь с гороскопом

Одинокие представители знака зодиака также окунутся в омут любви уже в начале весны или осени 2023-го. Даже заядлые сердцееды смогут по-настоящему влюбиться. Главное, сменить решительный напор на миролюбивое пламя, дарящее тепло и уют. Страстным по природе Овнам придется научиться всем хитростям легендарной рассказчицы Шахерезады, чтобы построить действительно крепкие отношения.

Финансовый гороскоп для Овнов на 2023 год

Амбициозным Овнам удача в карьере улыбнется уже в феврале 2023 года. Благодаря упорству и трудолюбию, их кандидатура привлечет внимание начальства, что выразится в получении премии или повышении в должности. Причем наиболее всего представителям огненной стихии помогут их деловые связи и нестандартное мышление.

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Велика вероятность, что в этом году многие Овны столкнутся с ощущением потолка, когда им покажется, что они достигли всех целей. В таком случае правильным решением станет смена работы или открытие собственного дела. Благодаря лидерским качествам и инициативности Овнам удастся увлечь своими креативными идеями не только коллег, но и партнеров, что поможет привлечь инвестиции в бизнес.

Что касается приобретений, то жаловаться Овнам точно не придется. Несмотря на желание пожить на широкую ногу, им лучше избавиться от привычки сорить деньгами и направить их на что-то масштабное, например, покупку загородного дома.

«Если Овны будут достаточно умело контролировать расходы, то у них получится совершить интересные приобретения. В 2023 году появится возможность сделать крупную покупку, возможно недвижимость или транспортное средство», — подчеркнула Березовская.

Кроме того, отличной инвестицией станут курсы повышения квалификации или занятия по иностранному языку.

Гороскоп здоровья для Овнов на 2023 год

Первая половина года будет очень насыщенной, поэтому Овнам не помешает привести себя в порядок: сходить на массаж, спа-процедуры, занятия йогой, танцами или в салон красоты. Также желательно ограничить вредные привычки и следить, чтобы хронические заболевания не обострились.

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«Чтобы жизненный тонус был на высоте на протяжении всего года, Овнам важно поддерживать форму. Очень полезно находиться на природе, дышать свежим воздухом. Не помешает отправиться на длительные прогулки и заняться различными видами физической активности, например, йогой или растяжкой. Здоровье Овнов будет в значительной мере зависеть от того, насколько много они двигаются. Именно это подарит энергетический потенциал», — порекомендовала астролог.

Среди Овнов немало любителей экстремального спорта, однако гороскоп на 2023 год советует представителям пламенной стихии остерегаться травмоопасных ситуаций, особенно в весенний и летний сезоны. Прыжки с трамплинов, серфинг, скалолазание, верховая езда — все это требует соблюдения мер предосторожности.

Рекомендации для Овнов на 2023 год

Если в прошлые годы Овны старательно прилагали усилия, то в 2023-м настала пора пожинать плоды. Это период, когда представители огненной стихии смогут поднять самооценку, улучшить мнение окружающих о себе и упрочить свой социальный статус. Звезды советуют идти к цели не прямым, а обходными путями. То есть привлекать в свои проекты интересных и творческих людей, делиться масштабными замыслами и использовать навыки самопрезентации. А вот сомнительные или незаконные схемы лучше отбросить, чтобы не спугнуть Кролика.

«Во всех сферах жизни Овнам следует сохранять динамичный настрой», — считает Березовская.