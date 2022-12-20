Трансформация сознания: Общий гороскоп для Львов на 2023 год

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В 2023 году Львы переосмыслят привычные истины и найдут новый вектор развития. Особенно представители огненной стихии укрепят свое материальное положение и семейные узы.

«Успех — это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма», — говорил английский политик Уинстон Черчилль. Кажется, именно этим кредо по жизни пользуются целеустремленные Львы, которые добьются неимоверных высот во всех сферах деятельности в 2023 году. Знак зодиака переживет настоящее духовное перерождение, коренным образом изменив представление о том, что важно в жизни.

Астролог Ирина Березовская эксклюзивно для Пятого канала рассказала, какие значимые события ожидают Львов в любви, финансах и других сферах жизни в 2023 году.

Общие тенденции для знака Лев

В 2023 году Львам по гороскопу предстоит переосмыслить жизненные ориентиры. На многие привычные вещи они посмотрят под другим углом. Давно укоренившиеся понятия покажутся неактуальными и неприменимыми к действительности. Представители огненной стихии пройдут настоящую трансформацию сознания. У них появятся новые желания и цели, а главное — ощущение перспективы и силы для их реализации.

«Для Львов 2023 год станет периодом выхода на новый уровень. Они смогут новым взглядом посмотреть на привычные вещи, пересмотреть жизненные принципы», — пояснила астролог Березовская.

Являясь фиксированным знаком, Львы склонны к консерватизму и не любят перемен. В этом смысле Черный Водяной Кролик, хозяин нового 2023 года, их порадует постоянством. Все неурядицы можно будет уладить переговорами и компромиссами.

Львы займутся самосовершенствованием как в своей профессиональной области, так и каких-то новых смежных сферах деятельности. Их трудолюбие, обаяние и умение проводить переговоры позволят значительно укрепить материальное положение.

В фокусе внимание Львов также окажутся близкие люди, которых они будут радовать всевозможными подарками, комплиментами и прочими знаками внимания. Семья и круг друзей обеспечат им большую поддержку во всех начинаниях.

Поскольку Львы — олицетворение огненной стихии, энергия воды в 2023 году будет гасить их боевой настрой. Вместо того чтобы решительно действовать, они станут чаще размышлять и колебаться перед принятием решений. В то же время любые попытки доказать что-то с помощью силы будут обречены на провал. Только дипломатией и уговорами Львы смогут завоевать расположение и упрочить свой статус.

Любовный гороскоп для Львов на 2023 год

В личных отношениях Львам будет помогать Кролик — это животное считается самым счастливым в восточном календаре, поскольку его главной ценностью является семья. Слегка зацикленные на своей персоне Львы вдруг осознают ценность своего партнера, что подтолкнет их задуматься о заключении брака или пополнении в семье. Осуществлению этих планов сопутствует планета любви Венеры, которая будет активна на протяжении всего 2023 года. Правда, вихрю романтики и легкомысленным интрижкам Львы предпочтут домашний уют и спокойную радость.

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Те, кто состоит в браке или в долгих отношениях, смогут выйти на новый уровень доверия. Львам будет казаться, будто они заново узнают своего партнера, поэтому они будут его всячески баловать. Духоподъемным станет время общения с детьми, родителями и дальними родственниками. Гороскоп советует зимой пойти с семьей кататься на ватрушках или смотреть ледовое шоу, а весной — отправиться в совместное путешествие и сделать много памятных фотографий.

«Львы, состоящие в отношениях, смогут посмотреть на своего партнера с новой стороны. Они начнут ценить в нем совершенно новые качества», – подчеркнула эксперт, сверяясь с гороскопом.

Одиноких представителей огненной стихии ожидает романтическая встреча. Такая с большой вероятностью случится уже в январе–феврале 2023. Причем знакомство может произойти на вокзале, в магазине канцтоваров или другом неожиданном месте, так что Львы даже не сразу осознают, что встретили свою судьбу. Причем особенно Кролик благоволит Львицам, которые будут активно флиртовать с противоположным полом, вызывая зависть соперниц.

Финансовый гороскоп для Львов на 2023 год

Уже в начале года Кролик открывает перед Львами заманчивые перспективы. Они касаются заключения выгодных сделок и подписания прибыльных контрактов.

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Знаки зодиака, имеющие собственный бизнес, сумеют заинтересовать крупных инвесторов или переманить в свой штат ценного сотрудника. Наемные работники также получат шанс отличиться и получить приятные денежные бонусы. Наиболее амбициозные Львы, судя по гороскопу, смогут решиться на смену профессии или поставить ультиматум о повышении в должности.

«Пересмотр ценностей может коснуться как работы, так и отношений с коллегами. Может даже возникнуть мысль о смене профессии. Львы почувствуют, что их квалификация растет, поэтому они начнут искать какое-то новое интересное дело», — рассказала астролог.

Являясь лидерами по натуре, Львы будут активно достигать намеченных целей. Причем особенно фортуна улыбнется им в период с мая по август 2023 года. Их ожидают командировки и различные выступления на бизнес-форумах.

Гороскоп здоровья для Львов на 2023 год

Как и большинство огненных знаков зодиака, Лев подвержен выгоранию, поэтому им просто необходим хороший отпуск. Гороскоп советует отправиться в страны с мягким климатом, где можно понежиться в песке и насладиться насыщенным йодом морским воздухом. К тому же, солнце восполнит нехватку витамина D, которого особенно не хватает жителям северных широт.

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«Львам будет полезно делать паузы в работе, не забывать заниматься спортом и следить за состоянием здоровья, в особенности сердца и сосудов. Следует заниматься физкультурой, побольше гулять и принимать комплекс витаминов, включающих Омега-3. Это поможет поддержать организм в тонусе», — порекомендовала Березовская.

От природы энергичные Львы — подлинные ценители подвижного образа жизни, поэтому активные виды спорта вроде джиу-джитсу или бокса помогут им не только ощутить прилив сил, но и завести единомышленников.

Офисная работа может создать лишнее напряжение в теле, поэтому Львам будет полезно записаться на лечебный массаж, сходить в сауну, солярий или иглоукалывание. Это поможет расслабиться.

Кроме того, Львам не помешает избавиться от вредных привычек, например, ограничить количество выкуриваемого табака и потребляемого алкоголя, а еще лучше — отказаться от них совсем. Не стоит также злоупотреблять кофе, чтобы не нагружать сердце. Самое время пересмотреть рацион питания: вместо мучного и сладкого потреблять больше зелени, ягод, овощей и фруктов.

Рекомендации для Львов на 2023 год

Год Кролика обещает Львам интересные события, которые особенно коснутся профессионального роста и укрепления отношений с любимым человеком.

«Несмотря на успех в начинаниях, Львам следует быть осторожными в проведении крупных финансовых операций. Следите за исполнением рабочих моментов, а также обстановкой, которая царит в семье», — предостерегла астролог, читая гороскоп.