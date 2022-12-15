Невозможное станет возможным: Финансовый гороскоп для Львов на 2023 год

Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Cupak

2023 год предоставит Львам вереницу возможностей для улучшения своего благосостояния. Материальное положение представителей огненной стихии укрепится благодаря деловым связям.

Прошлый год оказался под покровительством Черного Водяного Тигра, который коренным образом изменил финансовую ситуацию в мире, однако наступающий 2023 год принесет стабильность. А все потому, что Черный Водяной Кролик — мирное животное, которое не любит конфликтов. Именно установление деловых контактов и дипломатичность станут решающими в карьере для всех знаков зодиака. Наиболее эффективный пример сотрудничества продемонстрирует Лев.

Астролог Ирина Березовская эксклюзивно для Пятого канала рассказала, какие финансовые перспективы ожидают Львов в 2023 году по гороскопу.

Карьера и источники денежной удачи Львов в 2023 году

Заманчивые горизонты в карьере Кролик обещает Львам по гороскопу. Уже в начале 2023 года представители огненной стихии ощутят прилив энергии и работоспособности. Им повезет заключить крупные сделки и получить приятные финансовые бонусы. Причем уровень дохода превзойдет все ожидания. Укрепление материального положения скажется на внутреннем ощущении. Львы станут увереннее и предприимчивее.

«В 2023 году Львов ожидает глобальная трансформация в финансовой сфере. Все усилия, приложенные в прошлом, начнут приносить свои плоды. Это касается старых связей и проектов. К примеру, Львы смогут получить должность или доход, который в их представлении казался недосягаемым», — пояснила гороскоп астролог Березовская.

Особенно прибыльным для Львов станет период с мая по август 2023 года. До этого времени дела также будут идти в гору, но ракурс внимания скорее сместится на семью и близких. Это отразится на щедрости, романтичности и общительности. Львы не только поймут, чего хотят сами, но и чаще станут прислушиваться к мнению партнера.

Если летом Львы погружены в работу и различные командировки, то осенний период им покажется напряженным. Участятся разногласия с руководством и коллегами. От природы смелые и амбициозные Львы могут проявить горячность, которая нехорошо отразится на отношениях, поэтому Кролик советует избегать ссор.

Траты и приобретения Львов в 2023 году

В 2023 году Львам по гороскопу следует уделить пристальное внимание своему здоровью. Уже в январе возрастает риск обострения хронических заболеваний и простуд. Поскольку наиболее уязвимой окажется дыхательная и сердечно-сосудистая системы, некоторым Львам следует пересмотреть отношение к своим привычкам, например, бросить курить и чаще ходить пешком на свежем воздухе.

Читайте также Судьбоносная встреча длиною в жизнь: любовный гороскоп для Львов

Вместо покупки табака Львам лучше перераспределить расходы на занятия спортом и насыщенную Омега-3 пищу. Очень полезно записаться на лечебный массаж или иглоукалывание, чтобы снять напряжение после трудовых будней. Также Львам не стоит экономить на покупке одежды и обуви или ходить в мороз без шапки и шарфа — организм должен быть в тепле.

Кроме того, Львы начнут особенно ценить поддержку семьи, поэтому свои доходы желательно потратить на самых близких: детям подарить набор пазлов или конструктор, любимому человеку — дорогую парфюмерию или ювелирное изделие, родственникам — бытовую технику.

Вплоть до лета вопросы денег не будут волновать Львов, однако уже в конце августа следует поберечь расходы.

«В период с августа по октябрь Львам следует внимательно следить за расходами. Им стоит заняться планированием бюджета, а также не делать импульсивных покупок. Тогда все доходы сохранятся и приумножатся», — порекомендовала эксперт, сверяясь с гороскопом.

Финансовые риски для Львов в 2023 году

Наиболее внимательными Львам гороскоп советует быть осенью и в декабре 2023 года. Тем, кто сам является предпринимателем, следует заранее проверить финансовую отчетность компании. Может случиться, что туда могут наведаться официальные представители госорганов с проверками.

Наемным рабочим следует избегать конфликтов и продвигать собственные идеи без лишних всплесков эмоций, чтобы не ухудшить отношений с начальством и другими сотрудниками. Львам будет уместно похвалить коллег за работу и показать, что их мнение ценят.

Принимать решения Львам надо с холодной головой, желательно фиксируя переговоры в блокноте, чтобы ничего не забыть и избежать недоразумений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие события 2023 года глобально изменят жизнь каждого.