Судьбоносная встреча длиною в жизнь: любовный гороскоп для Львов

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В 2023 году Львы задумаются о создании крепкого союза. Придется научиться прислушиваться к партнеру и переосмыслить прежние ценности для достижения гармонии в отношениях.

Желание создать семью в 2023 году появится у многих знаков зодиака, а все потому что символом этого периода станет Черный Водяной Кролик, находящийся под покровительством планеты любви Венеры. Встретить свою вторую половинку и обустроить дом особенно придется по душе Львам.

Астролог Ирина Березовская эксклюзивно для Пятого канала рассказала, какие повороты в личной жизни ожидают Львов в 2023 году.

Общий любовный гороскоп на Новый 2023 год для Львов

В 2023 году Львы научатся ценить близкие родственные связи. Если раньше представители огненной стихии меньше уделяли внимания родителям, братьям и сестрам, дядям и тетям, то теперь им захочется наверстать упущенное. Львы переживут настоящую трансформацию личных ценностей, в связи с чем любовные отношения выйдут на первый план.

Зимний и весенний период 2023 сулит Львам бурю эмоций и страстей. Кто-то сможет пережить второй медовый месяц в отношениях, а кто-то повстречать человека, о котором давно мечтал. Причем лавина чувств может нагрянуть спонтанно и накрыть с головой. Харизма этого знака зодиака не оставит равнодушными окружающих. Львы сполна получат внимание противоположного пола.

«Особенно успех будет сопутствовать Львов в первой половине года. А во второй — у вас будут совершенно другие интересы: вас увлечет карьера. Придется найти баланс между работой и любовью, чтобы не упустить из своего поля внимания ни одну из сфер», — предостерегла астролог Березовская.

Летний и осенний сезон пройдет в рабочем режиме: откроются много перспектив и интересных предложений. Есть риск погрузиться в рутину с головой, однако делать это ни к чему, поскольку есть риск сорваться на близких. Рекомендуется беречь здоровье и психоэмоциональную сферу. Очень полезны будут прогулки на свежем воздухе и занятия спортом, поэтому Львам стоит почаще выходить с партнером на теннисный корт или беговую дорожку, построить замок из песка или собраться с компанией отдыхать в горы. Это поможет оставаться бодрыми и счастливыми.

Любовный гороскоп на Новый 2023 год для состоящих в отношениях Львов

Семейные Львы новогодние праздники встретят в атмосфере любви и домашнего уюта. Они ощутят духоподъемное настроение, многим захочется баловать свою вторую половинку и детей. Это могут быть роскошные подарки или совместный поход на ледовое шоу. Очень полезным станут визиты к родственникам, способным поделиться житейскими советами.

Львы, которые состоят в паре, могут попрощаться с партнером, не оправдавшим их ожиданий. Представители огненной стихии дадут понять, что не собираются идти на уступки и терпеть несправедливые попреки. Если же удастся найти компромисс и избежать разрыва, то страсть между влюбленными вспыхнет с новой силой. Причем это состояние продлиться вплоть до начала лета. Чтобы добавить искру в отношения, идеально отправиться к морскому побережью и сделайте много памятных снимков.

Главное — не допускать стагнации в общении. Регулярно проводить время друг с другом, а лучше — найти совместное хобби. Например, записаться на парные танцы или бизнес-тренинги. Именно рутина рискует свести на нет все усилия.

В конце года Кролик советует Львам заняться обустройством дома. Если пара давно не решалась на ремонт в квартире, покупку мебели или переезд, то настало время смело воплощать свои замыслы в жизнь.

«Осенью возможны такие ситуации, когда Львы со своей семьей захотят куда-то переехать, сделать ремонт или построить загородный дом. Все эти бытовые элементы по обустройству вашего жилища не только вероятны, но и желательны», — подчеркнула эксперт.

Любовный гороскоп на Новый 2023 год для одиноких Львов

Интересно 2023 год начнется у одиноких Львов. Уже в январе–феврале их ждет неожиданное знакомство, которое имеет шансы перерасти в настоящее и глубокое чувство. Причем произойти это может где-нибудь в аэропорту, магазине техники и другом привычном месте, так что представители знака зодиака даже не сразу осознают, что этот человек способен сыграть важную роль в вашей судьбе.

«Случайная встреча за чашечкой кофе может перерасти в счастливый семейный союз. Обращайте внимание на мимолетные знакомства и слушайте свою интуицию. Направив яркую энергию в любовное русло, Львы гарантировано получат красивую любовную историю в 2023 году», — пообещала астролог.

Особенно звезды благоволят свободным Львицам, которые услышат признание в любви. Их природное обаяние будет приковывать к себе внимание не только поклонников, но и завистников, так что лучше быть начеку и опасаться сплетен.

Уже летом романтический настрой сменится жаждой активности. Амбициозные Львы направят свое внимание на карьерные достижения. Правда, не стоит излишне демонстрировать трудоголизм. Напротив, нужно ценить свое личное время: ходить на свидания, в гости к родственникам и друзьям. Это поможет избежать выгорания сберечь драгоценное здоровье. Именно коммуникация и живые встречи подарят необходимые эмоции.