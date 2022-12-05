Копатыч или Ежик: кто вы из «Смешариков» по знаку зодиака

Фото: Кадр из мультсериала "Смешарики", 2003 – 2012г.

Забавный гороскоп в шутливой форме расскажет каждому знаку зодиака, на кого он похож из «Смешариков» и почему.

«Смешариков» знают все, даже кто никогда не смотрел этот мультфильм. Смешные шарики, они же изначально — «Сластены», живут в сказочной стране, имеют свои особенности и определенный уклад «повседневной жизни». О том, что эти персонажи с характером, сомневаться не приходится. Наблюдая за ними, каждый наверняка подмечал качества, которые есть у окружающих. Может, что-то похожее находил в себе.

Накануне любимого с детства волшебного праздника 5-tv.ru предлагает всем знакам зодиака в Новый 2023 год с улыбкой взглянуть на свой характер и выяснить: кто вы из «Смешариков» по гороскопу?

Овен — Крош

Кадр из мультсериала «Смешарики», 2003–2012 г.

Затейник и любитель поспорить смешарик Крош — это, безусловно, амбициозный и нетерпеливый Овен. У другого знака зодиака просто не хватило бы такого количества энергии, чтобы успеть везде. Веселый и неунывающий кролик всегда уверен в правоте. Подобно Овнам, он обладает качеством первооткрывателя и будет упорно отстаивать свою точку зрения. При этом Крош — заботливый друг, переживающий, если рядом нет спокойного и доброго Ежика.

Телец — Копатыч

Кадр из мультсериала «Смешарики», 2003–2012 г.

Основательность и практичность Копатыча указывают на его сходство с Тельцами. Хозяйственный и очень дружелюбный медведь-огородник заботится обо всех смешариках. Подобно представителям знака зодиака, Копатыч неустанно трудится на собственном участке и потом с удовольствием угощает друзей свежими овощами. Автор фразы «Укуси меня, пчела» терпеливо создает себе комфортные условия для жизни. Он любит играть в шахматы и пить чай.

Близнецы — Лосяш

Кадр из мультсериала «Смешарики», 2003–2012 г.

Ученый Лосяш отличается любознательностью и изобретательностью. Вечная жажда знаний, коммуникабельность, присущая Близнецам, напоминает этого смешарика, который мечтает получить Нобелевскую премию. Ведь он не утомим и интересуется разными науками: у него есть знания по астрономии, химии, информатике, психологии. При этом вокруг забавного ученого всегда царит творческий беспорядок.

Рак — Бараш

Кадр из мультсериала «Смешарики», 2003–2012 г.

Творческий и сентиментальный романтик Бараш вобрал в себя качества, присущие Ракам. Представители знака зодиака отличаются способностью к эмпатии и впечатлительностью. Мультипликационный персонаж весьма обидчив, раним. Он сочиняет стихи, ждет музу или вдохновение. Бараш ведет в основном ночной образ жизни, подобно рожденным под знаком зодиака стихии Воды. Ведь они находятся под покровительством ночного светила.

Лев — Нюша

Кадр из мультсериала «Смешарики», 2003–2012 г.

Самоуверенная и горделивая Нюша весьма похожа на Львов. Она всегда стремится быть в центре внимания. Сильная, яркая и неординарная Нюша мечтает найти принца и считает себя красавицей. Она давно бы зачахла от тоски, если бы не комплименты окружающих смешариков. Нюша частенько попадает под влияние эмоций и чувств, из-за чего случаются перепалки с Крошем. Огненные знаки зодиака, что сказать!

Дева — Совунья

Кадр из мультсериала «Смешарики», 2003–2012 г.

Ведущая правильный и размеренный образ жизни Совунья — это организованная и рациональная Дева. Как и представители этого знака зодиака, сова-спортсменка не любит отклоняться от правил. Ей приходится весьма непросто, если что-то идет не по намеченному плану. А еще Совунья по совместительству врач и профессиональный повар, который всегда помогает друзьям-смешарикам мудрым советом.

Весы — Кар Карыч

Кадр из мультсериала «Смешарики», 2003–2012 г.

Артистичный и интеллигентный ворон Кар Карыч повадками напоминает Весы. В молодости этот смешарик учился музыке, искусству и много путешествовал. Про его стремление к гармонии, стойкость духа и несгибаемую волю к победе в любом соперничестве, как у Весов, знают все жители сказочной страны. Кар Карыч частенько учит их уму-разуму. Он любит сидеть в кресле-качалке, играть в лото и вспоминать свои невероятные поездки. В рассказах ворон может приукрасить действительность или схитрить.

Скорпион — Панди

Кадр из мультсериала «Смешарики», 2003–2012 г.

Панди — племянница Копатыча, которая приехала погостить на лето. Маленькая белая бамбуковая панда с шерстью в черную полоску считается самым младшим смешариком в мультсериале. Однако она обладает сильным характером, вобравшим в себя качества Скорпионов. Панди самостоятельная, любопытная и очень активная. Она любит слушать музыку и есть бамбук.

Стрелец — Пин

Кадр из мультсериала «Смешарики», 2003–2012 г.

Пингвин Пин — механик-самоучка и исследователь. Он все время что-то придумывает, мастерит. Его живой ум постоянно находится в поиске оригинальных идей. Поэтому он редко сидит на одном месте. Это характеризует его как трудолюбивого, жадного до новых знаний Стрельца.

Козерог — Ежик

Кадр из мультсериала «Смешарики», 2003–2012 г.

В стеснительном и рассудительном Ежике легко угадывается Козерог. Присущее ему чувство ответственности и любовь к порядку выделяет среди других смешариков. Деятельный Ежик увлекается коллекционированием. За своим «богатством» он бережно ухаживает. Подобно представителям знака зодиака, Ежик старается завершать любое начатое дело. Он не любит ссориться и всегда старается всех помирить.

Водолей — Мышарик

Кадр из мультсериала «Смешарики», 2003–2012 г.

Энергичный Мышарик похож на Водолеев, наделенных творческой энергией, оптимизмом и развитой интуицией. Вначале этот смешарик выдает себя за модельера всемирной академии кутюрье, на самом деле он — финансист. И хотя Мышарик предстает в разных ипостасях, он легко завязывает приятельские отношения и дружеские связи.

Рыбы — Биби

Кадр из мультсериала «Смешарики», 2003–2012 г.

Разумного робота Биби изобрел Пин в минуты одиночества. Биби много учился, любил созерцать, его тянуло в космос. Черты характера персонажа созвучны людям, рожденным под знаком зодиака Рыбы. Творческая и противоречивая натура вынудила его покинуть своего создателя. Изобретательный и любопытный Биби отправился в глубь Вселенной, чтобы продолжить обучение в космической академии. В настоящее время живет на Луне и ведет исследовательские работы.