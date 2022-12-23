Гороскоп на январь 2023 для каждого знака зодиака

Фото, видео: www.globallookpress.com / Андрей Аркуша; 5-tv.ru

Январские деньки в 2023 году принесут немало приятных сюрпризов знакам зодиака, а вот как воспользоваться ими и привлечь удачу в свой дом расскажет гороскоп.

В январе природа и города прячутся под снежным одеялом, подавая пример человеку. И хотя выходить на улицу будет холодно, поводов сделать это окажется достаточно. Ведь второй зимний месяц традиционно связан с праздниками, которые подталкивают знаки зодиака обратиться к неизведанному и разгадать тайны, спрятанные в морозных узорах на окне.

Кому гороскоп принесет успех на службе, а кому — неожиданное романтическое знакомство, в эксклюзивном интервью Пятому каналу рассказала астролог Тиана Атлас.

Тиана Атлас

Астролог

Гороскоп на январь 2023 — общая характеристика сезона для всех знаков зодиака

2023 год начнется с новогодних праздников, которые плавно перейдут в религиозные. По христианской традиции период с 7 по 19 января граница между миром людей и духов становится тоньше, из-за чего многие события оказываются судьбоносными. Примечательно, что небесная карта, согласно астрологическому прогнозу, покажет ретроградное движение целых двух планет — Марса и Меркурия. Их влияние продлится как раз до середины января.

«До 12 января ретроградный Марс даст много сил и энергии, однако направить их лучше на себя, а не новые начинания. До 18 числа свое воздействие окажет ретроградный Меркурий, поэтому начало месяца лучше посвятить планированию. А вот серьезные приобретения, заключение брака или начало бизнеса желательно отложить на третью декаду января», — посоветовала астролог.

Первые две недели знакам зодиака следует сконцентрироваться на незавершенных делах и выплате долгов, поскольку воинственный Марс будет тормозить планы.

Кроме того, ретроградное положение планеты Меркурий, отвечающей за передвижения, финансы и коммуникацию, предупреждает о риске аварийных и травмоопасных ситуаций. Следует осторожнее обращаться с техникой и соблюдать аккуратность на дорогах, особенно в гололедицу. Брать кредиты и отправляться в далекие поездки также нежелательно.

В середине зимы лучше всего сконцентрировать усилия на обучении, общении с семьей и близкими друзьями, а также ремонту и очищению пространства от ветхих вещей.

Согласно китайскому гороскопу, символом наступившего 2023 года станет Черный Водяной Кролик, который особенно щедро одарит вниманием представителей водной стихии — Раков, Скорпионов и Рыб. Ушастый покровитель считается самым счастливым в восточном календаре, поскольку он дарит удачу в любви, учебе, творчестве и общении.

Подробный таро-прогноз для всех знаков зодиака на 2023 год читайте тут >>

Овен — гороскоп на январь 2023

Поскольку Кролик подтормаживает начинания представителей огненных стихий, в начале года Овен, как никто другой, почувствует застой в делах. Первые две недели января знаку зодиака следует не рисковать, а медитировать: ходить в гости к друзьям и родственникам и заниматься саморазвитием. Разбавить досуг помогут книги, просмотры мультфильмов и походы на ледовые шоу.

«Овны особенно остро почувствуют ретроградность Марса, потому что это ваша планета-покровитель. Задержки могут быть в поездках и оформлении документов. Зато вторая половина месяца принесет такой невероятный прилив сил, что вы буквально сможете свернуть горы», — пообещала Атлас.

Подробный таро-прогноз на 2023 год читайте тут >>

Телец — гороскоп на январь 2023

Тельцам январь подарит отличные карьерные возможности. Наконец, представители земной стихии смогут разобраться с задолженностями по кредитам и получить ощутимый доход на работе.

«Тельцов ожидает удача на службе. Те, кто находится в поиске хорошей работы, обязательно ее получат», — заверила астролог.

Кроме того, в зимние каникулы представится возможность отправиться в поездку, которая вызовет волну ностальгии.

«Собираясь в путешествие, Тельцам лучше выбрать такое место для отдыха, где они уже когда-то бывали», — подчеркнула эксперт.

Подробный таро-прогноз на 2023 год для Тельцов читайте тут >>

Близнецы — гороскоп на январь 2023

Для Близнецов январь-месяц в целом благоприятный. Но поскольку Меркурий является планетой-управителей этого знака зодиака, особенный прилив сил появится только после 18 числа. В финансовом плане по звездам все не так гладко, зато в отношениях повезет как никогда.

«Этот период хорош для знакомств. Одинокие Близнецы могут повстречать свою любовь», — пообещала Атлас, сверившись с гороскопом.

Кроме того, избыток негативной энергии Близнецы смогут направить в спорт. Благоприятно также сходить на расслабляющие процедуры: массаж, сауну или салон красоты. Это поможет успокоить нервы.

Подробный таро-прогноз на 2023 год для Близнецов читайте тут >>

Рак — гороскоп на январь 2023

Год Кролика принесет приятные финансовые бонусы Ракам уже в январе. Наконец, старания на работе получат достойное денежное вознаграждение. Однако на личном фронте у знака зодиака ожидаются конфликтные ситуации. Им придется приложить больше усилий, чтобы достичь гармонии со второй половинкой.

«У Раков могут быть разборки с партнерами. Тут важно прислушиваться друг к другу и не пытаться перетянуть одеяло на себя», — порекомендовала эксперт.

Также по гороскопу представителям водной стихии следует заняться своим здоровьем. Им полезно провести время в уединенном месте: загородном доме с камином или санатории.

Подробный таро-прогноз для Раков на 2023 год читайте тут >>

Лев — гороскоп на январь 2023

Разгар зимы Львы встретят в работе: их ожидают командировки, переговоры и решение важных бизнес-задач. Однако им следует проявить осторожность и не вовлекаться в сомнительные авантюры и беречь деловую репутацию.

«Пока все будут отдыхать, Львы займутся рабочими вопросами. Помощь и поддержка им придет от друзей. Кто-то даже сможет успешно запустить свой блог или какой-то проект в Интернете», — спрогнозировала Атлас, сверившись с гороскопом.

К счастью, в романтической сфере у царственных Львов все будет обстоять благополучно. Семейные представители огненной стихии проведут праздники в кругу близких людей за обильными застольями, катанием на ватрушках и игрой в настольные игры.

Подробный таро-прогноз для Львов на 2023 год читайте тут >>

Дева — гороскоп на январь 2023

Семейным год Кролика начинается у Дев. В первый месяц 2023 года им захочется не столько страсти, сколько спокойной радости с партнером. Возникнет желание погреться у камина, почитать сказки детям, слепить снеговика и покататься на ледянках.

«У Дев будет много занятий с детьми. Они станут заниматься подбором кружков и репетиторов», — пояснила астролог.

Одинокие Девы имеют все шансы познакомиться и встретить свою любовь. Поскольку знаком зодиака управляет Меркурий, представителям земной стихии выпадет удача в финансах уже после 18 января.

Подробный таро-прогноз для Дев на 2023 год читайте тут >>

Весы — гороскоп на январь 2023

Январь станет чуть ли не самым турбулентным месяцем у Весов в этом году. Дел на работе, включая командировки, появится действительно очень много, однако Весов начнет волновать не столько финансовое благополучие, сколько личная жизнь. Представителям знака зодиака захочется больше времени проводить в обществе родных людей, полистать семейные альбомы или заняться благоустройством дома.

«Весам благоприятно посетить места, связанные с детством, навестить родственников, возможно даже, доделать ремонт. Настроение будет лирическое-романтическое. Влюбленность — вот что будет их занимать, но никак не работа. Им захочется заняться творчеством и погрузиться в домашние хлопоты», — рассказала эксперт.

Подробный таро-прогноз для Весов на 2023 год читайте тут >>

Скорпион — гороскоп на январь 2023

В начале месяца Скорпионы будут обеспокоены материальными вопросами, однако в третьей декаде января все наладится. Они получат не только приятное денежное вознаграждение, но и хорошие подарки. Особенно звезды благоприятствуют тем представителям знака зодиака, кто работает в банке или другой финансовой организации. Кроме того, их ожидают отличные знакомства.

«Скорпионы могут встретить состоятельных покровителей», — заявила астролог, сверившись с гороскопом.

Положительные эмоции им подарит общение с партнером и коллегами по работе. Единственное, чему следует научиться, это — расслабляться. Хороший отдых за чашкой горячего шоколада, игры в снежки и походы в храмы помогут им ощутить гармонию.

Подробный таро-прогноз для Скорпионов на 2023 год читайте тут >>

Стрелец — гороскоп на январь 2023

В начале 2023 года фокус внимания Стрельцов будет всецело направлен на упрочнение финансового благополучия. Их трудолюбие по достоинству оценят коллегии начальство.

«Вторая половина января станет невероятно продуктивной для Стрельцов в плане подбора клиентов, решения юридических вопросов и знакомства с новыми интересными людьми», — пояснила специалист.

Однако не время всецело уходить в работу с головой. Как покровитель искусств, Кролик советует заняться чем-то творческим на досуге, например, освоить навык игры на гитаре, написать стихи или заняться рукоделием. Особенное вдохновение подарит любимый партнер.

Подробный таро-прогноз для Стрельцов на 2023 год читайте тут >>

Козерог — гороскоп на январь 2023

Для Козерогом январь — энергетически сильный месяц. Представители земной стихии почувствуют, как все дела идут в гору. Однако Кролик предостерегает знак зодиака от излишних перегрузок.

«Козерогам рекомендуется обратить внимание на себя: заняться своим питанием, физической формой, пройти медицинское обследование. Это удачная пора, чтобы изменить внешний облик или даже задуматься о новой профессии», — пояснила Атлас.

Кроме повышения зарплаты, их ожидают роскошные подарки от близких людей. Именно с семьей Козерогам захочется проводить все свободное время. Причем в компании они смогут неожиданно найти себе новое хобби.

Подробный таро-прогноз для Козерогов на 2023 год читайте тут >>

Водолей — гороскоп на январь 2023

Водолеи в январе ощутят тягу к интеллектуальной деятельности. Постичь истину им захочется в уединении, где-нибудь в уютном загородном доме в окружении книг. Недостаток жизненных сил этому знаку зодиака помогут восполнить неспешные прогулки в лесу.

«Водолеям важно беречь энергию и больше отдыхать. Наполеоновские планы лучше отложить на февраль, а пока — наслаждаться всем, что делаете. Тем более, планета Венера поддержит их в творческих начинаниях, и, конечно же, в любви», — порекомендовала эксперт.

Также им не помешает порадовать себя покупками, например, купить красивую одежду, фарфоровый сервиз, фортепьяно, картину, или просто отправиться в салон красоты на бьюти-процедуры.

Подробны таро-прогноз для Водолеев на 2023 год читайте тут >>

Рыбы — гороскоп на январь 2023

В середине зимы эмоциональным Рыбам предстоит решать вопросы, связанные с жильем и родственниками.

«Это будет изрядно раздражать и отвлекать Рыб от других дел. Зато настоящей отдушиной станут друзья, с которыми возникнут какие-то совместные планы. Рыбам важно не переставать мечтать, потому что в 2023 году их ждут великие дела», — пообещала астролог.

Если декабрь для этого знака зодиака выдался очень удачным в финансовом отношении, то в январе 2023 года трудности на работе могут уязвить их самолюбие и заставить усомниться в своих способностях. Однако не стоит беспокоиться, потому что этот спад временный. Тем более, друзья и коллеги, памятуя о прошлых заслугах, незамедлительно придут на выручку. Отдельную радость доставит внимание противоположного пола.

Подробный таро-прогноз для Рыб на 2023 год читайте тут >>

Ранее 5-tv.ru дал прогноз, что ждет каждого в 2023 году по месяцам.