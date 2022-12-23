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Чтобы привлечь невероятную удачу в новом 2023 году, нужно, согласно своему знаку зодиака, правильно выбрать место и наряд для торжества.

Народная мудрость гласит: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Чтобы звезды в 2023-м принесли счастье и благополучие, необходимо соблюсти некоторые правила.

Как поймать удачу за хвост каждому знаку зодиака, эксклюзивно для Пятого канала рассказала блогер, астролог и нумеролог Екатерина Харлапенко.

Екатерина Харлапенко

Блогер

Овны и Стрельцы

Рожденным под покровительством огненной стихии нужно встретить Новый 2023 год в шумной компании. Зажигательные конкурсы, танцы до упада и море веселье — все это придется по душе Овнам и Стрельцам. Яркие эмоции помогут представителям этих знаков зодиака восполнить запас энергии и зарядиться позитивом на целый год.

Оказавшись в окружении общительных людей, подопечные стихии огня смогут показать все, на что они способны, а также привлечь внимание со стороны противоположного пола. Возможно, уже в новогоднюю ночь они встретят свою судьбу.

Но чтобы не упустить отличный шанс, астролог советует отказаться от некоторых оттенков в своем наряде.

«Не вздумайте надевать черный или фиолетовый цвета. Они будут вас тормозить», — отметила эксперт.

Выбор более яркой одежды позволит Овнам и Стрельцам не только добиться максимального успеха на вечеринке, но и заручиться поддержкой Кролика в новом году.

Тельцы и Девы

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Представителям земной стихии будет некомфортно праздновать в шумной случайной компании. Этим знакам зодиака лучше выбрать более спокойный способ встретить Новый год.

Тельцам и Девам придется по душе традиционное отмечание праздника. Под негромкий шум телевизора за праздничным столом в кругу близких они смогут успокоиться и набраться сил перед очередными свершениями, которые эти знаки зодиака запланировали на новый 2023 год.

«Тельцам и Девам в новогоднюю ночь лучше остаться дома и окружить себя зелеными и изумрудного цветами. После активного года Тигра им обязательно нужно отдохнуть», — сообщила астролог.

Передышка позволит определить планы на будущее и продумать стратегию их реализации.

Раки и Весы

Восстановить силы Ракам и Весам поможет атмосфера любви. В Новый год они обязательно должны увидеться с возлюбленным. Эта встреча придаст сил для новых свершений.

Несмотря на то, что эти знаки зодиака — представители разных стихий, они оба нуждаются в романтических флюидах, чтобы наполнить жизнь яркими красками и решиться на смелые поступки. Личное счастье для них — мощный ресурс.

«Ракам и Весам рекомендуется встречать Новый год в романтической атмосфере со своими вторыми половинками. Окружите себя голубыми и серебряными цветами и обретите душевное спокойствие», — отметила эксперт.

Стоит отметить, что рекомендованные оттенки сочетаются со стихией воды, которая будет доминировать в течение 2023-го. Кролик обязательно оценит это как дань уважения и принесет Ракам и Весам счастье и удачу в новом 2023 году.

Львы и Близнецы

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Импульсивные и легкие на подъем Львы и Близнецы наверняка поменяют планы насчет празднования Нового года за несколько часов до боя курантов. Но несмотря на форс-мажор, это никак не разозлит Кролика.

Пушистый символ оценит легкость, с которой эти знаки зодиака могут расстаться с прошлым и начать что-то новое. Главное, чтобы в делах они также быстро могли переключаться и не останавливались на достигнутом. Это поможет Львам и Близнецам приобрести удачу.

«Им Новый год можно отмечать, где они сами пожелают. Мы им не можем указывать. Но пусть добавят желтые и золотые оттенки в свой наряд для того, чтобы привлечь богатство», — посоветовала астролог.

Денежная удача не заставит себя долго ждать. Увидев желтые и золотистые оттенки, она запомнит представителей знаков зодиака и принесет финансовые бонусы уже в первые месяцы 2023-го.

Скорпионы и Водолеи

Скорпионам и Водолеям в новогоднюю ночь не захочется внезапно срываться с места и мчаться к друзьям или родственникам, чтобы провести это время в шумной и суетной компании.

Представителям этих знаков зодиака лучше запланировать поездку на отдых. Пусть это даже будет не полноценное путешествие за тысячу километров, а просто вылазка на дачу со своей второй половинкой, но смена обстановки поможет Скорпионам и Водолеям восстановить ресурсы и вступить в новый год во всеоружии.

«Лучше встречать праздник на отдыхе. Им действительно нужно отдохнуть после такого бурного года. Для активации ресурса Скорпионам рекомендуется окружить себя черными цветами, а Водолеям — лавандовыми оттенками», — отметила специалист.

Кролик будет рад, что представители этих знаков зодиака решат почтить его любимыми цветами, поэтому будет благоприятно влиять на все их начинания в новом году.

Козероги и Рыбы

Традиционное празднование Нового года может наскучить кому угодно, но только не Козерогам и Рыбам. Представители этих знаков зодиака с особым чувством относятся к семье и домашнему уюту.

Никакие рестораны не заменят им те угощения, которые они приготовят вместе с близкими, поэтому, несмотря на предложения друзей и знакомых, им стоит собраться с родственниками за столом, чтобы отметить праздник в тесном кругу.

«Рекомендуется встречать праздник в кругу семьи и в спокойной обстановке. Козероги, окружите себя благородным коричневым цветом, а оттенки серого наполнят Рыбок позитивными чувствами», — сообщила астролог.

Все это позволит представителям знаков зодиака получить заряд позитива и бодрости на целый год.