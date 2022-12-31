Новый 2023 год принесет позитивную энергию, усиливающую те или иные таланты или изъяны людей. Какой месяц подходит для творчества и отдыха, а какой — для продвижения по работе, ответила астролог.

Фото, видео: Ведомости / ТАССr; 5-tv.ru

Каждый месяц 2023 года проявит и подчеркнет определенные черты характера и внутренние качества. каждого человека. Как положение небесных планет повлияет на карьеру и самореализацию всех знаков зодиака, эксклюзивно для Пятого канала рассказала астролог Татьяна Бережная.

Общие тенденции 2023 года для всех знаков зодиака в сфере карьеры

5-tv.ru

Энергия года Кролика позволит каждому сделать свою карьеру успешнее. Наибольшие перспективы откроются перед Раками, Овнами, Тельцами, Весами, Близнецами, Козерогами и Рыбами. Им в новом году судьба обещает благосклонность со стороны руководства, которое, заметив креативный потенциал знаков зодиака, обязательно сделает им выгодное предложение. Речь может идти о повышении или увеличении заработной платы.

Удача в делах отвернется от Стрельцов и Водолеев. Им придется приложить максимум усилий, чтобы добиться цели.

Овен — гороскоп карьеры на 2023 год

5-tv.ru

Овны в новом году будут полны творческой энергией. Их тягу к креативу и нестандартному решению сложных вопросов обязательно заменят. Вероятно, в 2023-м представители знака зодиака смогут найти влиятельных покровителей и, благодаря важным контактам и природной харизме, найти новые перспективы для творческой самореализации. Рожденные под покровительством огненной стихии могут найти надежных партнеров за рубежом. Если же у Овнов есть свой бизнес, то они получат возможность вывести его на международный рынок.

Тем рожденным под властью огненной стихии, которые давно планировали создать собственное предприятие, наконец удастся осуществить мечту. Все, связанные с этим процессом, бюрократические и юридические моменты легко решатся в этот период.

Общий гороскоп на 2023 год для Овнов смотрите тут >>

Телец — гороскоп карьеры на 2023 год

5-tv.ru

В новом году Тельцы получат возможность развивать карьеру за границей. Возможно, путь к успеху начнется с обычной командировки, но дела будут складываться так, что подопечные земной стихии найдут в другой стране надежных партнеров для осуществления собственных идей. Также представители знака зодиака могут инвестировать средства в иностранные проекты. Это вложение принесет невероятный доход.

В рабочих отношениях настанет время, когда определятся перспективы на ближайшее будущее, поэтому Тельцам стоит все время быть начеку и не стесняться предлагать идеи руководству. Вероятно, представители знака зодиака осознают, что они накопили достаточно опыта, чтобы передать его более молодым специалистам и попробуют себя в роли преподавателя или напишут книгу, которая сделает их знаменитыми в своей сфере.

Общий гороскоп на 2023 год для Тельцов смотрите тут >>

Близнецы — гороскоп карьеры на 2023 год

5-tv.ru

Все дела Близнецы будут решать с вдохновением. Творческий подход позволит им достичь невероятных высот. Дальнейший путь в карьере укажет представителям знака зодиака от природы развитая интуиция. Если Близнецы считают, что им следует сменить сферу деятельности, то нужно послушать внутренний голос и усиленно работать в новом направлении, чтобы добиться положительных результатов. Год благоприятен для работников академической, литературной, издательской и научной деятельности.

В новом году у воздушного знака зодиака откроются перспективы для карьерного роста. Однако чтобы добиться повышения следует чаще проявлять инициативу, чтобы руководство оценило целеустремленность Близнецов. В развитии карьеры в 2023-м рожденным под покровительством воздушной стихии могут помочь родные и друзья. Их поддержка и советы позволят Близнецам укрепить положение на работе.

Общий гороскоп на 2023 год для Близнецов смотрите тут >>

Рак — гороскоп карьеры на 2023 год

5-tv.ru

Все начинания Раков принесут им успех в новым году. Представителей знака зодиака ждет успех в карьере и выгодные предложения со стороны руководства. Возможно, в 2023-м их ждет повышение или увеличение заработной платы. Идеи подопечных водной стихии и внедренные в работу программы оценит начальство. Положительные изменения начнутся уже в январе, важно только не упустить шанс для реализации собственного творческого потенциала.

Общий гороскоп на 2023 год для Раков смотрите тут >>

Лев — гороскоп карьеры на 2023 год

5-tv.ru

Для Львов 2023 год будет непредсказуемым в карьерном плане. Представители знака зодиака могут задуматься о смене места работы. В поиске своего призвание важно ориентироваться на внутренние потребности и интуицию. Возможно, некоторые Львы решат перестать работать по найму и открыть собственное дело. Год принесет удачу в этом направлении. Амбициозные Львы в новом году обязательно достигнут поставленных целей.

Общий гороскоп на 2023 год для Львов смотрите тут >>

Дева — гороскоп карьеры на 2023 год

5-tv.ru

Для Дев планеты предсказывают внезапный отъезд за границу или в другой город с целью улучшения социального положения. Контакты с иностранцами, знакомства, установление деловых и дружеских связей откроют новые горизонты в карьерном плане. Чтобы добиться успеха, надо сконцентрироваться на интеллектуальных сферах деятельности и стараться разобраться в областях, связанных с современной наукой и техникой.

Общий гороскоп на 2023 год для Дев смотрите тут >>

Весы — гороскоп карьеры на 2023 год

5-tv.ru

Весы в новом году будут купаться в лучах славы. Кролик в своих пушистых лапках принесет им множество выгодных предложений в сфере карьеры. 2023-й обещает быть удачным для представителей знака зодиака. В течение года они смогут получить множество интересных предложений в сфере карьеры. Природная общительность и умение произвести приятное впечатление помогут заручиться поддержкой со стороны влиятельных лиц и найти единомышленников. Это будет способствовать удачному развитию карьеры и реализации всех их творческих проектов. Наиболее продуктивными для Весов станут сферы театрального искусства, политики, педагогики и связей с общественностью.

Общий гороскоп на 2023 год для Весов смотрите тут >>

Скорпион — гороскоп карьеры на 2023 год

5-tv.ru

Чтобы добиться успеха в новом году, Скорпионы должны проявить свои сильные стороны в личном и деловом общении. Удачные знакомства на светских мероприятиях принесут пользу в делах. В непринужденной обстановке представители знака зодиака смогут донести свои идеи до высокопоставленных людей и найти поддержку. Коммуникабельность — это ключ к успеху в новом году. Сила слова будет играть решающую роль в деловых вопросах. Наиболее благоприятные сферы деятельности: журналистика, банковское дело и те, что связаны с транспортными перевозками.

Подопечным водной стихии в 2023-м также предстоит много работать. Возможно, им предложат повышение или работу по совместительству. Увеличение должностных обязанностей не вызовет у Скорпионов сложностей. Увеличенный доход позволит к концу 2023-го накопить сумму, чтобы позволить себе расширить жилищные условия или затеять ремонт.

Общий гороскоп на 2023 год для Скорпионов смотрите тут >>

Стрелец — гороскоп карьеры на 2023 год

5-tv.ru

Стрельцам в 2023 году представится возможность развивать свои способности в сферах журналистики, литературы и науки. В этих областях они будут иметь максимальный успех.

Вспыльчивым представителям знака зодиака придется усмирить свой огненный потенциал, чтобы сохранить хорошие отношения с руководством и партнерами. Несдержанность приведет к разрыву деловых отношений и контрактов.

Общий гороскоп на 2023 год для Стрельцов смотрите тут >>

Козерог — гороскоп карьеры на 2023 год

5-tv.ru

У Козерогов в 2023-м появится возможность кардинально изменить свою жизнь. Возможно, они откроют в себе новый талант. В них может проснуться тяга к сочинительству или актерской игре. Творческий подход поможет представителям земного знака достигнуть небывалых высот. Вдохновение и энергия не покинут Козерогов до конца года. Их мощный потенциал поможет одержать победу над обстоятельствами в довольно сложные времена.

Общий гороскоп на 2023 год для Козерогов смотрите тут >>

Водолей — гороскоп карьеры на 2023 год

5-tv.ru

Водолеи в новом году могут стать жертвой обстоятельств. Чтобы добиться успеха, не стоит полагаться только на судьбу. Представители знака зодиака должны проявить стойкость духа, активность и напористость. Только тогда судьба преподнесет им удачные изменения в работе. Также им важно тщательно продумывать стратегию достижения цели. Все это позволит стать успешнее в новом году.

Общий гороскоп на 2023 год для Водолеев смотрите тут >>

Рыбы — гороскоп карьеры на 2023 год

5-tv.ru

Рыбы в 2023-м будут полны творческих идей. Уже с начала года они будут заряжены энергией и настроены на достижение максимального результата. Возможно, они совершат какие-то научные открытия или почувствуют тягу к исследовательской работе. В реализации проектов рожденные под властью стихии воды должны изменить свой тихий характер и стать более активными и уверенными.

Общий гороскоп на 2023 год для Рыб смотрите тут >>

Ретроградное начало 2023 года

В 2023 год все знаки зайдут с двумя ретроградным планетами — Меркурий и Марс. Ретроградность Марса продлится до 12 января. В это время многие представители всех знаков зодиака будут несдержаны, импульсивны и взвинчены. Проявленная агрессия принесет бумерангом неприятности. Вырастет вероятность аварий, поломки технических устройств, получения ран и травм.

«Нельзя в начале 2023-го проявлять агрессию, сверхактивность, начинать что-то новое, открывать бизнес, свое дело. Опасно проводить хирургические операции. А подойдет этот период для деятельности, которую давно хочется возобновить, например — занятия спортом. Также если вы мечтали уволиться, — это как раз тот период. Но при этом искать новую работу неблагоприятно», — пояснила специалист.

Параллельно влияние будет оказывать ретроградный Меркурий — до 18 января 2023.

«Многие представители знаков зодиака почувствуют на себе влияние этой планеты. Это внутренние ощущения подавленности и сверхчувствительности, интеллектуальная тупость и эффект дежавю», — продолжила она.

При этом первые две недели 2023 года удачны для творческих людей. Они смогут завершить начатые работы и получить признание. Посетившее их вдохновение, позволит расширить горизонты и раскрыть в себе новые таланты.

В целом рекомендуется проявить терпение, не допускать, чтобы подавленность и сверхчувствительность негативно сказались на близких. Важно избегать ссор и не обижаться самому на других.

Январь 2023 — творчество и духовность

Январь 2023 в целом окажется удачным для творческих натур, для людей искусства. Этот период дает вдохновение в искусстве, в духовности и мистике.

«Если все совместить и воплотить в какое-то произведение, результат окажется ошеломляющим. В этот месяц есть шанс увидеть картинку, вдохновиться и потом придать ей реальность в какой-либо форме — картина, скульптура, песня, музыка. При этом результат таланта скажется на практических сферах жизни, такие как деньги и власть», — пояснила Бережная.

Стоит проявить аккуратность в общении тем, кто в угоду другим может поддаться на уговоры, дать слабину и уступить. Велик риск сказать что-то и неосознанно ввести собеседника в заблуждение. Доброжелательность обернется невыполненными обещаниями.

Также проявится склонность к инертности, к лени, к чрезмерности в еде, к лишнему весу.

Копатыч или Ежик: кто вы из «Смешариков» по знаку зодиака

С 25 января по 3 февраля — время, чтобы начать заниматься спортом. На первый план выйдут смелость, воля, решительность, честолюбие. Вырастет уверенность в себе, физическая сила, выносливость и энергичность. У многих проснется любовь к спорту.

Март 2023 — импульсивность и сила воли

Февраль не проявит никаких определенных черт, а вот в марте выделятся сразу два важных периода.

С 9 по 24 марта у активных людей проявится слишком энергичное, импульсивное поведение — человек сам себе враг. Натолкнувшись на препятствие, велик риск выйти из себя, раздражиться и во чтобы то ни стало попытаться достичь желаемого. Окружающие такое поведение посчитают нахальством и эгоизмом. Поэтому рекомендуется сдерживать себя, избегать конфликтов, ну и конечно — сначала думать, а потом действовать.

С 17 по 24 марта многие ощутят рост силы воли, выносливости и выдержки. Проявится способность возрождать в себе и окружающих мощную энергию. Благоприятное время для занятий йогой и медитациями, а также духовными практиками. Это поможет в проявлении себя и достижении цели.

Апрель 2023 — время политиков, военных и инженеров

Для людей, которые занимаются тяжелым трудом, действуют планомерно, избегают ненужных трат энергии, имеют большую силу воли и применяют ее разумно, Вселенная подарит хорошие возможности занять руководящую должность. Месяц благоприятен для тех, кто работает в оптике, инженером деле с точными инструментами, а также в политической и военной сферах.

Важные качества этого периода — терпение, практическая сноровка, смелость в действиях. Этот период благоприятен для тех, кто не боится взять на себя большую ответственность.

Май 2023 — электроника, авиация и фармацевтика

Для людей, способных к быстрым решительным действиям и знающим, чего они хотят, 2023 год продолжит в мае порадоваться высоким достижениям, среди которых громкий успех и высокое положение.

«Самые благоприятные сферы для проявления эго — электроника, авиация, сфера естествознания, особенно химия, фармацевтика. Есть вероятность открытия каких-то лекарств и новых соединений. Также проявятся удивительные способности во врачевании и эзотерике», — пояснила астролог.

Благоприятно заниматься танцами и йогой, особенно хатха-йогой. Также хорошее время выработать здоровые привычки в вопросах питания и гигиены.

Июнь 2023 — трудности и препятствия

События первого летнего месяца будут препятствовать самовыражению. Ожидаются невзгоды в любви, трудности на профессии, преодолеть которые получится только тяжелым трудом и строгой дисциплиной.

Начало лета поможет сформировать и закалить характер, но при этом рискует вызвать плохое настроение, угрюмость и озлобленность. Очень важно в это время сознательно культивировать оптимизм и жизнерадостность, работать с подсознанием через аффирмации и медитации.

Дыра в бюджете: от каких знаков зодиака в 2023 году отвернется денежная удача

Июнь хорош для исследователей, писателей, детективов. А также для тех, кто проявляет интерес к естественным наукам, обладает хорошей концентрацией и волей, развивает умственные способности и способен докапываться до сути.

Июль 2023 — расцвет творчества

Благоприятный месяц для честных и практичных людей с организаторским талантом и желанием принести коллективу пользу. Цели в этот месяц получится достигнуть только упорным трудом. Важно проявить терпение и не идти на риск.

Благоприятный месяц для творческих натур — поэтов, писателей мистических произведений или просто романистов, фотографов и режиссеров. А также для тех, кто умеет тонко воздействовать на общественное мнение.

Сложная пора для импульсивных натур, которые хотят вразумить мир, заставить других делать так, как они хотят, навязать свое мнение и ввести собственные нормы поведения. Таким кандидатам будут отказывать в сотрудничестве и поддержке. Их прямота и сила самовыражения оттолкнет окружающих.

Август 2023 — пора новых знаний

Хороший период для людей, получающих образование, обучающих на курсах, читающих лекции или просто изучающих новую информацию — студентов, преподавателей, издателей, корреспондентов, писателей, особенно пишущих на религиозные и философские темы.

«Вообще, август благоприятен для силы мысли, благодаря оптимистическому мышлению. Мысли будут выражаться легко и понятно, идеи — доводиться до понимания. Это время также подходит для политиков и для тех, кто часто произносит речи, — юристов, адвокатов и всех связанных с законом специалистов», — пояснила астролог.

Сентябрь 2023 — доброта и взаимопомощь

Сентябрь благоприятен для тех, кто излучает позитив и доброту, доволен жизнью, совершает альтруистические поступки и великодушно помогает другим. Это месяц порядочных людей, придерживающихся нравственных и религиозных норм. Такие натуры никогда не будут побеждены.

Также полезно проявлять интерес к йоге, медитациям и к другим формам духовного развития.

Благоприятный месяц для талантливых руководителей и лиц, обладающих духовной проницательностью. Хороший старт для тех, кто готов экспериментировать в новых областях — новаторов, изобретателей и реформаторов во всех сферах.

Октябрь 2023 — острый ум и трудолюбие

В конце октября — начале ноября наступает пора для искателей информации. Обладатели острого ума и сильной энергетики проявят себя.

С 25 октября по 4 ноября откроется «агрессивный» ум. Это даст продвижение репортерам, корреспондентам, исследователям, участникам экспедиций. Такие люди готовы много трудиться ради того, чтобы добыть нужные сведения.

Ноябрь 2023 — окно финансовых возможностей

В самом начале месяца выпадают несколько удачных дней для финансовых, политических и военных стратегий.

С 5 по 9 ноября появится шанс воздействовать на общественное мнение, тонко используя средства массовой информации.

«У этого аспекта есть особенность: если это сделает человек с плохими корыстными намерениями, у него все получится так же, как и у того, кто будет действовать с благими. С одной лишь разницей — позже человека с гармоничным посылом Вселенная наградит, а с негативным — накажет», — предупредила Бережная.

Декабрь 2023 — авантюры и жажда перемен

Конец года подходит для поиска необычного, нового и духовно возбуждающего опыта.

«Разыграется воображение, но сильная эмоциональная извращенность толкнет на авантюрные поступки. Отсюда несчастливые случаи, нестабильность семейной жизни и профессиональных дел», — отметила специалист.

Проявится сильное желание отказаться от прошлого, перечеркнуть все и посмотреть на мир свежим взглядом — многие ощутят дух революционеров. Важно не рубить с плеча и не забывать об осторожности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в январе ждет в любви все знаки зодиака.