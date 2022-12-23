На пути к власти: Общий гороскоп для Дев на 2023 год

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В 2023 году Девы укрепят свой социальный и профессиональный статус. Представителям земной стихии удастся завязать знакомства с влиятельными людьми.

Год Кролика станет периодом трансформации для многих знаков зодиака. В особенности задобрить пушистого зверька удастся Девам. Представители земной стихии всерьез задумаются о саморазвитии и достижении амбициозных планов. Достигнуть карьерных целей им помогут природное обаяние, жажда знаний и навыки коммуникации.

Астролог Ирина Березовская эксклюзивно для Пятого канала рассказала, какие значимые события ожидают Дев в любви, финансах и других сферах жизни в 2023 году.

Общие тенденции для знака Девы

Больше всего в 2023 году Дев будет волновать престиж. Им захочется упрочить свое материальное положение и повысить социальный статус. Земные блага всегда интересовали этот знак зодиака, как и общение с людьми, у которых они могут чему-нибудь научиться. А поскольку Девы всегда чувствовали в себе желание служить высоким целям, именно такими неординарными и высокопоставленными личностями они станут окружать себя.

«2023 год у Дев будет богат на знакомства. Расширение социальных контактов очень хорошо скажется на увеличении дохода и власти», — обещает астролог Березовская, согласно гороскопу.

Ради духовного и профессионального роста представители земной стихии проявят неимоверное рвение в работе и станут с жадностью поглощать терабайты информации. Причем их интересы не будут ограничиваться исключительно профессиональной областью. Регулярные походы в библиотеку, курсы иностранного языка, занятия в драмкружке или походы в картинные галереи станут частью повседневности любознательных Дев.

Любовный гороскоп для Дев на 2023 год

В январско-февральский период Девам захочется не столько флирта, сколько просто спокойной радости в кругу семьи и близких. Настроения куда-то выходить и знакомиться у одиноких представительниц земной стихии особенно не будет, да и замужние пары также будут искать наслаждения за семейными обедами, настольными играми и просмотром сериалов.

Зимой важно разнообразить свой досуг и почаще находить время для партнера, потому что рутина на работе грозит отразиться на взаимопонимании.

«Девам, у которых есть семья или партнер, следует привнести в отношения больше романтики. Из-за занятости на работе они могут ухудшиться, поэтому уделите внимание своей второй половинке», — посоветовала эксперт, сверившись с гороскопом.

Зато с приходом весны 2023 все изменится благодаря влиянию планеты любви Венеры. Естественное кокетство, присущее знаку зодиака, проявит себя в полной мере. Девы начнут активно флиртовать, знакомиться в соцсетях и ходить на свидания. Они с удовольствием будут принимать комплименты, цветы и подарки, а также сами оказывать знаки внимания.

Летом отношениям с партнером предстоит выдержать испытание на прочность. Пламя страсти может настолько разгореться, что в какой-то момент Девы расслабятся и начнут позволять себе говорить лишнее. В ответ партнер может припомнить какие-то неприятные моменты, например, измены, равнодушие или неблагодарность.

Гороскоп советует быть осторожными: обидные слова могут запасть глубоко в душу партнеру, оставив глубокие раны, а то и вовсе привести к разрыву. Кролик — мирное животное, которое не любит громких ссор и некрасивых расставаний, поэтому он советует щадить чувства друг друга.

Осенью и в декабре 2023 года у одиноких Дев есть риск упустить личное счастье. Дело в том, что вместо того, чтобы развивать уже сложившиеся отношения представители земной стихии могут распылять свое внимание на новые знакомства, которые скорее заберут энергию, чем выльются во что-то стоящее. Здесь гороскоп рекомендует знаку зодиака спросить себя, что именно мешает вам на какой-то стадии обрывать общение. Возможно, неудачный роман прошлого или комплексы не дают полноценно погрузиться в омут любви.

Так или иначе, конец года даст шанс присмотреться к своему окружению. Скорее всего, тайный воздыхатель находится неподалеку, надеясь на взаимность.

Финансовый гороскоп для Дев на 2023 год

В первом полугодии 2023 у Дев «финансы поют романсы»: будет ощущение бесперспективности и загруженности на работе. Однако это время может оказаться очень плодотворным в плане саморазвития. Именно образование станет инвестицией в будущее. Гороскоп советует записаться на курсы по графическому дизайну, программированию или иностранным языкам, то есть заняться делом, которое позволит повысить квалификацию.

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Только ближе к осени усилия окупятся сторицей. За счет новых знаний и умения лавировать в сложных ситуациях Девы заслужат расположение начальства. Причем взаимоотношения с коллегами не всегда будут складываться гладко, но благодаря поддержке высокопоставленных лиц положение Дев укрепится, что выльется в прекрасные финансовые бонусы.

«В фокусе внимания Дев в 2023 году будут деньги и власть. Они смогут упрочить свое положение в коллективе, продвинутся по служебной лестнице, заработать больше денег», — подчеркнула астролог.

Также в 2023 году Девам придется научиться планировать свой бюджет, поскольку доходы могут поступать неравномерно. Расточительность может оставить без средств и заставить залезть в долги.

Кролик предупреждает этого не делать, поскольку приличные деньги появятся только к осени, а за этот период по кредитам могут набежать проценты, поэтому погасить их будет не так просто.

Лучше всего по гороскопу потратить деньги на удовлетворение духовных потребностей: путешествия, покупку книг или музыкальных пластинок, посещение храмов и разных культурных мероприятий. Кроме того, следует приберечь деньги к весне, поскольку именно в этот период организм Дев будет наиболее уязвим к болезням.

Гороскоп здоровья для Дев на 2023 год

В следующем году гороскоп рекомендует Девам пристально следить за своим здоровьем. Прежде всего, это касается рациона питания. Жирная или мучная продукция, прием пищи в ночное время — все это грозит вылиться в заболевания желудка и кишечника. Причем голодание несет тот же вред, что и переедание.

«Для профилактики здоровья Девам важно обратить внимание на недомогания, касающиеся желудочно-кишечного тракта. Суматошный ритм жизни может отразиться на самочувствии. Будет важно взять под контроль режим питания, выделить для еды определенные часы, а также включить полезные продукты в свой рацион», — порекомендовала Березовская.

Рекомендации для Дев на 2023 год

Следующие двенадцать месяцев для Дев станут периодом духовной трансформации. Знак зодиака сможет накопить много ценного опыта, а также побороть какие-то внутренние страхи, которые тормозят на пути к целям.

Где-то представителям земной стихии предстоит постоять за себя и отстоять свои интересы, а в каких-то случаях помощь будет приходить неожиданно, причем от влиятельных людей. Кролик советует не поддаваться гневу, чтобы не нарубить дров и не испортить отношения с коллегами или друзьями. Не ожидайте слишком многого, а полагайтесь на свои силы.