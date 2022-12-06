Больше, чем просто друг: любовный гороскоп для Дев на 2023 год

Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Cupak

В 2023 году Девам следует присмотреться к своему окружению. Представители земной стихии рискуют упустить любовь, приняв ее за дружбу.

Черный Водяной Кролик — символ нового года — покровительствует в отношениях всем знакам зодиака. Многообещающие знакомства в неожиданных местах, дружеские беседы за чашкой глинтвейна, романтические свидания под звездами — все это станет играть важную роль. Волшебные мгновения, как и эмоциональные испытания, ожидают Дев. Одним предстоит испытать союз с партнером на прочность, а другим — выйти из френдзоны.

О том, какие события в личной жизни небесные светила уготовили Девам в 2023 году, эксклюзивно для Пятого канала рассказала астролог Ирина Березовская.

Общий любовный гороскоп на Новый 2023 год для Дев

Январско-февральский период у Дев начнется достаточно спокойно. Новогодние праздники захочется провести в кругу семьи за настольными играми или просмотром сериалов. Да и в остальные дни появится желание заземлиться, расслабиться за какой-то медитативной формой досуга, например, вязанием или собиранием пазлов. Ходить на свидания станет как будто лениво, хотя и напрасно. Ведь Девам затворничество не к лицу.

«Начало года Девам покажется спокойным. Вряд ли у вас будет настрой на что-то яркое и романтичное. Вам скорее захочется спокойствия, уюта, гармонии и комфорта», — объясняет астролог Березовская.

Уже ближе к началу весны, к счастью, настроение изменится. Представители земной стихии снова войдут в режим встреч и звонков. Причем как на работе, так и в личной сфере.

«Если вы свободны, то все-таки лучше ведите себя поактивнее. Выходите в люди, начинайте знакомиться, чтобы вас замечали окружающие. Точно не стоит валяться у телевизора», — уверяет эксперт.

Летом риск конфликтов в паре значительно возрастает. А все из-за излишней эмоциональности Дев. К тому же, на свет может всплыть неприятная история из прошлого. Возможно, партнер даже решит воспользоваться этим, чтобы держать Дев на крючке. Чтобы достойно выйти из конфликта, желательно не пускаться в оскорбления, а решить все честной беседой по душам, ведь Кролик не любит ссор.

К осени накал страстей поубавится. Во многом это связано со здоровьем, которому придется уделить пристальное внимание. Кроме того, вокруг Дев будут увиваться поклонники, а вот вступать с кем-то в союз или нет — решать только им. В любом случае 2023 год пройдет под покровительством планеты любви Венеры, которая дарит Девам надежду обрести серьезные отношения или вывести имеющиеся на новый уровень.

Любовный гороскоп на Новый 2023 год для состоящих в отношениях Дев

Для семейных Дев начало года обещает быть счастливым. Возможно, каких-то бурных амурных приключений ожидать не придется, зато наслаждаться в обществе своего партнера Девы точно будут. Им захочется душевного застолья с родственниками, игр с детьми, караоке с друзьями в уютной обстановке или посиделок за оригами.

Совсем иначе начнется весенний сезон. Вместе с любимым человеком Девы решат отправиться в какое-нибудь путешествие, ходить на вечеринки и различные культурные мероприятия.

Летом же отношениям Дев предстоит выдержать испытания на прочность. Партнер может припомнить какие-то неприятные моменты, например, измены, равнодушие или ошибки в воспитании общих детей. Тут придется проявить максимальную дипломатичность и первым предложить инициативу о примирении. В любом случае нельзя позволить прошлому испортить будущее.

«Летом возможны ситуации, когда партнер вспомнит какие-то ваши прошлые прегрешения или ошибки. Здесь вам предстоит проявить максимальную тактичность и лояльность, чтобы сохранить отношения и загладить как-то конфликт. Не стоит себя винить, а просто как-то обсудить эту ситуацию, чтобы претензии ушли раз и навсегда и ваши отношения выровнялись», — порекомендовала астролог.

В осенний период и дебют зимы главной заботой Дев станет физическое состояние. Представителям этого знака зодиака следует больше высыпаться, есть насыщенную витаминами пищу, ходить на медицинские осмотры и не пренебрегать занятиями в спортзале. Гармоничная обстановка в кругу близких людей поможет Девам обрести желанное равновесие и гармонию.

Любовный гороскоп на Новый 2023 год для одиноких Дев

Нехватку эмоций в начале года ощутят одинокие Девы. Однако проявлять инициативу вроде бы не захочется: спокойствие покажется лучше, чем душевные бури. Январские праздники, скорее всего, пройдут в компании семьи, близких родственников и друзей. Настрой изменится где-то уже к концу февраля. Представители земной стихии станут активнее, а публичные выходы станут чаще. Причем шансы повстречать будущего партнера будут высоки.

«Девы станут более активными в социальной сфере. Вы расширите свой круг контактов, поэтому шанс встретить свою вторую половинку значительно увеличивается. Ваше обаяние не останется без внимания», — уверяет астролог.

Весной ореол романтики и волшебства, витающий вокруг кокетливых Дев, не оставит окружающих равнодушными. Их ожидают различные приятные сюрпризы и приглашения от поклонников.

Девам, которым удастся завести интересное знакомство в 2023 году, следует быть осторожнее в летний период. Из-за накала страстей и притирки друг другу есть риск наговорить лишнего. Лучше в спорах выбирать слова поделикатнее, чтобы не оттолкнуть партнера.

«Если же вы только-только начинаете новые отношения, то тоже старайтесь не допускать ситуаций, когда какое-то резко брошенное слово ставит крест на вашей зарождающейся любви», — порекомендовала эксперт.

Осенью 2023 года может случиться ситуация, когда Девы активно флиртуют и ходят на свидания с новыми людьми, но при этом не пытаются выстроить глубоких и по-настоящему прочных отношений. Спросите себя, Девы, может какие-то сомнения из прошлого мешают вам двигаться дальше?

«Казалось бы, партнер вам симпатичен, но вы не идете дальше. То есть вы не решаетесь строить с ним какие-то глубокие отношения, а продолжаете знакомиться дальше. Присмотритесь внимательнее к тем, кто с вами рядом. Возможно из просто дружеских отношений вырастет что-то большее», — посоветовала Березовская.

Вероятно, будущий избранник уже давно иссыхает из-за любви к Девам, а его просто не хотят замечать. Причем этот человек может оказаться близким другом, поэтому представители земного знака зодиака не рассматривают отношения с ним как серьезные. И очень зря. Друг из френдзоны сможет проявить себя лучше, чем можно было ожидать от него