Через тернии к звездам: Финансовый гороскоп для Дев на 2023 год

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В 2023 году Девы сконцентрируются на профессиональном росте. Представители земной стихии станут больше внимания уделять образованию и повышению квалификации.

Черный Водяной Кролик — символ 2023 года — подарит всем знакам зодиака успех в творческих начинаниях и наращивании деловых контактов. Если в прошлом году добиться карьерных достижений можно было напористостью и агрессивностью из-за влияния воинственного Марса, то следующие четыре сезона пройдут под покровительством планеты любви Венеры, которая поощряет мир, дипломатию и креативность. Особенно женская энергия инь скажется на Девах.

Астролог Ирина Березовская эксклюзивно для Пятого канала рассказала, каким будет материальное положение Дев в 2023 году.

Карьера и источники денежной удачи Дев в 2023 году

Денежные вопросы окажутся в ракурсе внимания Дев уже в начале года, однако поначалу никаких видимых изменений по гороскопу не предвидится. Весь январь и февраль будет гнетущее ощущение застоя и бесперспективности, несмотря на желание взяться за новые дела. В этот период звезды советуют не поддаваться унынию и лени, а уделить внимание самообразованию, например, записаться в библиотеку или на курсы иностранного языка.

«У Дев первая половина 2023 года достаточно ровная и спокойная. Зато во втором полугодии стоит ожидать новых источников дохода, которые, скорее всего, будут связаны с повышением квалификации. Вообще обучение станет играть важную роль. Кроме того, предстоит научиться работать с информацией и предлагать новые пути решения задач. Все усилия впоследствии найдут выражение в денежном эквиваленте», — подчеркнула астролог Березовская.

В конце весеннего сезона ситуация на работе изменится — и освоенные навыки могут очень пригодиться. Девы войдут в режим встреч и звонков. Коммуникация с партнерами поможет сформировать круг единомышленников. Период с мая по октябрь 2023 богат по гороскопу на приятные сюрпризы.

Кроме того, у Дев появится шанс открыть свое дело. Причем желательно, чтобы оно было связано с каким-то творческим хобби, например, открытием кружка по рукоделию, танцевальных классов или гончарной мастерской. Высока вероятность, что Девы смогут установить в 2023 году выгодный контакт с иностранными инвесторами. А вот наемным работникам желательно активнее выполнять поручения руководства и не стесняться делиться оригинальными идеями, поскольку это увеличивает шансы на повышение.

Траты и приобретения Дев в 2023 году

Поскольку в первом полугодии финансовая сторона дел будет обстоять не лучшим образом, Девам следует грамотно распределить свой бюджет. Лучшей инвестицией в будущее станет образование, поэтому можно не скупиться на приобретение книг, наборов для вышивания или курсов по ораторскому мастерству. В перспективе увлечение Дев может перерасти в источник дохода.

«Образование поможет Девам получить повышение или расширить своей бизнес. Им удастся установить выгодные контакты и добиться эффективного сотрудничество в рамках текущей деятельности», — сверилась эксперт с гороскопом.

Энергия планеты Венеры подтолкнет представителей земной стихии к удовлетворению духовной потребности, так что в 2023 году стоит чаще ходить в храмы и посещать культурные мероприятия: ярмарки искусств, выставки, театры, оперу или балет. И хотя это удовольствие не из дешевых, вещи, как известно, имеют срок годности, а воспоминания — бесценны. Именно поэтому гороскоп советует Девам также приберечь достаточно денег на путешествия.

Поскольку Девы — прирожденные эстеты, из материальных покупок в 2023 году им следует обратить внимание на винтажные изделия и предметы декора. Например, приобретение старинного фортепиано, музыкальных пластинок, экзотической статуэтки, мебельного гарнитура из ценного дерева или ковра ручной работы.

Девам крайне важно весной 2023 с целью профилактики пройти медицинское обследование органов желудочно-кишечного тракта. Именно в этой области высок риск подорвать свое здоровье. Нежелательно в этот период питаться в ресторанах, потому что есть вероятность получить отравление. Очень важно не только включить в рацион полезные продукты, но и соблюдать режим питания, особенно на работе. Брать с собой ланчбоксы с домашней едой. Голодание, равно как и переедание, одинаково несут вред организму.

Финансовые риски для Дев в 2023 году

Главной финансовой задачей Дев в 2023 году — не быть расточительными. Доходы могут поступать неравномерно, поэтому свой бюджет следует распределять по принципу целесообразности. Кроме того, недостаток денег может заставить Дев взять кредит или занять долг. Делать этого гороскоп не советует, особенно зимой и весной.

Если Девы не станут уделять достаточно внимания повышению профессиональной квалификации, то они рискуют упустить приятные финансовые возможности. Кроме того, в начале года Девы могут поддаться лени и уйти в затворничество, что лишит их шанса обрести выгодные контакты для повышения или открытия собственного бизнеса.