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В 2023 году Тельцов ожидает море вдохновения и романтики. Осуществить задуманное представителям земной стихии поможет железная воля, упорство и навыки коммуникации.

Будущий год пройдет под покровительством планеты любви Венеры, которая сулит знакам зодиака желанный мир и гармонию. Черный Водяной Кролик, который является пушистым символом 2023-го, принесет в лапках успех в творчестве и отношениях с людьми. Особенно воспользоваться его дарами смогут креативные и находчивые Тельцы.

Астролог Ирина Березовская эксклюзивно для Пятого канала рассказала, какие значимые события ожидают Тельцов в любви, финансах и других сферах жизни в 2023 году.

Общие тенденции для знака Телец

Новый 2023 год станет для Тельцов по гороскопу временем принятия ответственных решений. Вместо того чтобы ждать у моря погоды, представителям земной стихии следует меньше полагаться на случай и больше — на собственные силы. Придется стать более организованными: не опаздывать и не переносить важные встречи, аккуратно вести дела и неукоснительно следовать плану.

«Тельцы — очень трудолюбивые и дисциплинированные люди. И как раз 2023 год дает им все возможности, чтобы это яркое и нужное качество проявить. Благодаря своим навыкам, они смогут достичь больших результатов в различных сферах своей жизни», — уверяет астролог Березовская.

Направить усилия Тельцам следует на области, связанные с творчеством и коммуникациями. Это пригодится как в карьере, так и в личных отношениях.

Гороскоп предупреждает: полностью избежать трудностей вряд ли получится. Уже в январе Тельцам предстоит привести в порядок старые дела, касающиеся уплаты долгов и прочих денежных трат. Однако второе полугодие 2023-го обещает более радушный прием во всех направлениях.

Любовный гороскоп для Тельцов на 2023 год

Любовь занимает важное место в жизни Тельцов. Именно поэтому отсутствие гармонии и взаимопонимания в отношениях с партнером доставит массу разочарований в начале года. Неожиданно Тельцы станут раздражительными и придирчивыми. Им покажется, что их романтические инициативы обрубаются на корню, так что сомнения могут подтолкнуть Тельцов к мысли о расставании. Ее стоит прогнать, поскольку явление это временное.

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Главное, в январско-февральский период не горячиться и не наговорить любимому человеку обидных слов. Иначе градус напряжения грозит перерасти в полноценный конфликт. Кролик, который является покровителем семьи, советует решать разногласия мирным путем.

Наиболее благоприятным моментом для любви станет весна. Судьбоносные решения в личных отношениях для Тельцов начнутся в период затмений с 20 апреля (солнечное) по 5 мая (лунное) 2023-го. Кроме того, планета любви и управитель знака Венера будет в созвездии Тельца c 17 марта по 10 апреля. Все это подарит отличную возможность одиноким представителям знака зодиака обрести личное счастье.

«Тельцам следует не упускать из фокуса внимания отношения с людьми. Главное — балансировать между разными сферами жизни, и тогда 2023 год будет продуктивным», — рекомендует эксперт, сверяясь с гороскопом.

Причем высока вероятность повстречать вторую половинку на каком-нибудь творческом мероприятии. Именно поэтому небесные светила рекомендуют Тельцам сместить ракурс внимания с работы на хобби. Можно записаться на ирландские танцы, уроки в гончарной мастерской, занятия по иностранному языку или курсы программирования.

Ближе к лету на горизонте может появиться партнер из прошлого. Здесь Тельцам предстоит разобраться в своих чувствах и решить, возобновлять старые отношения или открыться новому опыту.

Финансовый гороскоп для Тельцов на 2023 год

В первом полугодии материальное положение Тельцов по гороскопу нельзя назвать благоприятным. Представителям земной стихии придется приложить немало усилий, чтобы погасить старые долги, решить вопросы аренды жилья, а также внести залоги по различным бизнес-контрактам.

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Склонные к эпикурейству Тельцы должны максимально проявлять инициативу и не поддаваться лени.

«В профессиональной сфере Тельцам нужно расставить приоритеты и сфокусировать внимание на тех вопросах, которые максимально важны. Им следует взять под контроль все процессы, которые касаются работы и финансов», — советует Березовская.

Дисциплина и рвение в работе принесет Тельцам ощутимый результат уже летом. Причем наиболее выгодными окажутся проекты, связанные с креативом. Большую роль в налаживании связей сыграют коммуникативные навыки Тельцов. Их оригинальные идеи найдут отклик у начальства. Правда, важно быть аккуратнее при подписании документов.

При этом заработанные средства лучше всего Тельцам потратить на что-то нематериальное, например, походы в театр или картинные галереи. Новые впечатления также подарит путевка в солнечные страны.

Гороскоп здоровья для Тельцов на 2023 год

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Бурная деятельность в начале года у Тельцов будет сопровождаться с разногласиями в семейных отношениях, что может заставить проводить больше времени на работе. Однако трудоголизм грозит обернуться выгоранием или эмоциональным срывом, поэтому важно позаботиться о здоровье. Тельцам будет полезно провести время наедине с собой. Расслабиться помогут занятия по плаванью или йоге. Даже обычная прогулка на свежем воздухе поможет восполнить недостаток сил.

«В следующем году Тельцам важно соблюдать баланс между работой и отдыхом. Полезно будет соблюдать режим сна, правильно питаться, гулять, заниматься спортом или другими видами физической активности. Это даст дополнительные силы», — подчеркивает астролог.

Гороскоп предупреждает: летом возможно обострение хронических заболеваний, в особенности тех, которые касаются сердечно-сосудистой системы. По этой причине нежелательны перегрузки и переедание. Тельцам также не стоит пренебрегать сеансами у психолога, профилактическими медосмотрами или отдыхом в санатории. Все эти превентивные меры помогут им долго ощущать себя бодрыми и работоспособными.

Рекомендации для Тельцов на 2023 год

Кролик, который является хозяином 2023 года, будет внимательно следить за действиями Тельцов. Самых трудолюбивых представителей земной стихии пушистый зверек убережет от всех невзгод и подарит множество интересных возможностей.

Тельцы — настоящие эстеты, поэтому красивая обстановка и творческая компания им нужны, ка как воздух. Новые впечатления и интересы помогут найти единомышленников и даже повстречать свою вторую половинку.

«Для того чтобы находить силы на все свершения, Тельцам нужно поднимать свой эмоциональный фон. В этом им помогут яркие зрелища: посещение театров, концертов, различные дружеские встречи. Все это наполнит Тельцов свежими идеями и творческим потенциалом для дальнейших свершений», — уверена эксперт.