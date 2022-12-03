Разрываясь между двумя партнерами: любовный гороскоп для Тельцов на 2023 год

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В 2023 году Тельцам предстоит сделать выбор между новыми отношениями и партнером из прошлого. Представителям земной стихии придется пересмотреть свои ценности и видение личного счастья.

Черный Водяной кролик — символ нового года — щедро сулит романтику всем знакам зодиака. Предчувствие судьбоносной встречи, атмосфера волшебства, нежности и творчества будет витать в воздухе. Особенно чудесные мгновения и повороты судьбы ожидают Тельцов. У одних появиться возможность вывести отношения на новый уровень, а у других — перестать метаться из стороны в сторону и наконец обрести настоящую любовь.

Астролог Ирина Березовская эксклюзивно для Пятого канала рассказала, какие испытания на личном фронте ожидают Тельцов в 2023 году.

Общий любовный гороскоп на Новый 2023 год для Тельцов

Тельцы — настоящие ценители прекрасного, поэтому стремление к гармонии во всех сферах жизни станет первостепенной задачей. Именно в первом квартале 2023 Тельцы могут установить крепкую связь с партнером, причем наиболее удачно это получится осуществить через творчество. Походы в театр или музеи, на курсы флористики или шитья национальных костюмов — любое креативное занятие по душе может не только принести свежие впечатления, но и неожиданно сблизить с партнером. Это особенно важно, если отношения переживают не лучший период.

«У Тельцов в начале 2023 года настроение будет не совсем романтическое. Ваш партнер может показаться вам не таким идеальным, как раньше. Вы начнете находить недостатки, причины для ссор, поэтому будьте аккуратнее. Подумайте, как именно вы можете улучшить отношения. Лучше в такие моменты переключиться и сосредоточиться на карьере или другой сфере деятельности», — советует астролог Березовская.

Уже весной Тельцы вновь обретут желанное равновесие. Отношения со второй половинкой стабилизируются и до конца года будут интенсивно развиваться. Причем одинокие представители знака зодиака смогут перейти с дружеского общения с уже знакомым человеком на что-то более многообещающее и романтичное.

«Такой союз двух друзей сможет вылиться в более близкие и гармоничные отношения», — обещает эксперт.

Главное, что желательно сделать — больше прислушиваться к внутреннему голосу. Чужое мнение может завести не в ту сторону. Может случится, что Тельцы окажутся в ситуации, когда предстоит выбирать между чем-то новым и уже давно испытанным.

Калейдоскоп эмоций и событий в середине года потребует столько душевных сил, что к осени Тельцам придется срочно восполнить запас энергии. Сохранить активность поможет витаминная диета, хороший сон и спорт, а вернуть баланс — уютная обстановка в семейном кругу.

Любовный гороскоп на Новый 2023 год для состоящих в отношениях Тельцов

В начале года Тельцов будут обуревать нешуточные сомнения в себе. Представители земной стихии ощутят недостаток теплоты и романтики в отношениях, который станет сильно угнетать. Причем поначалу Тельцов, состоящих в браке или имеющих пару, будут преследовать навязчивые мысли о прекращении отношений.

Ощущение тупика покажется давящим. Однако не стоит спешить с выводами. Вероятно, застой произошел из-за каких-то давних недомолвок и разногласий, поэтому зима — самое время, чтобы спросить себя: что можно улучшить и как найти точки соприкосновения.

«Направляйте фокус внимания не на недостатки партнера, а на его достоинства. Ищите новые грани отношений. Уже весной 2023 года ситуация поменяется: вы снова ощутите волну романтики и удачи», — рекомендует астролог.

Чем больше Тельцы будут озвучивать свои желания и прислушиваться к мнению избранника, тем скорее отношения гармонизируются и перейдут на новый этап доверия. Причем налаживанию контакта могут поспособствовать семья и родственники. Брачные узы станут крепче, и Тельцам захочется много времени проводить в компании избранника.

Любовный гороскоп на Новый 2023 год для одиноких Тельцов

Зимний период 2023 будет ассоциироваться у одиноких Тельцов с холодом в общении. Душа будет требовать праздника и романтики, однако внешний мир покажется глухим к ожиданиям. Чтобы отвлечься, непременно стоит переключиться на какое-то занятие. Отведите этот период на достижение карьерных целей, тем более что в этом будет сопутствовать успех. Главное только — не поддаваться унынию и следить за дисциплиной.

Поскольку Кролик покровительствует искусствам, одиноким представителям земного знака зодиака следует выбрать себе креативное направление. Дело в том, что с приходом весны такое увлечение может неожиданно сблизить с человеком, который Тельцам давно нравился, но с кем они не решались сближаться. Общение превзойдет все ожидания. Теплота и внимание согреют одинокое сердце, так что земным знакам покажется, что это отношения их мечты. Тельцы захотят окружить свою половинку заботой и буквально носить на руках, заваливая цветами и подарками.

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Правда, ближе к лету на горизонте может появиться партнер из прошлого. Здесь придется решить, вставать ли на старые рельсы или открыться новому опыту. В любом случае Тельцам предстоит переосмыслить свои ожидания от отношений, спросить себя, каким именно им видится совместное будущее. Вероятно, окончательное решение будет принято в пользу того, чтобы ввести любимого человека в свой близкий круг, познакомить с друзьями и родителями.