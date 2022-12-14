Хирурги назвали самые популярные пластические операции в России за 2022 год

Пластический хирург Ованесова назвала блефаропластику в числе топовых операций в этом году

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Robbins; 5-tv.ru

Наиболее востребованными в России в уходящем году стали комплексные омолаживающие операции, но у мужчин и женщин разные предпочтения в вопросах красоты.

Выглядеть красиво независимо от возраста в паспорте — естественное желание как для женщин, так и мужчин. Современная пластическая хирургия, обладая практически неограниченными возможностями, предлагает различные эстетические решения.

Какие омолаживающие операции пользуются наибольшим спросом и как изменились тренды в бьюти-сфере в 2022-м — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответили пластические хирурги: Ольга Ованесова, Ирина Головатая и Дмитрий Мельников.

Самые популярные пластические операции у женщин в 2022

С годами возраст неизбежно берет свое: по закону гравитации мягкие ткани начинают опускаться вниз, провисать. Лицо оплывает, появляются брыли, второй подбородок, грудь и живот становятся менее упругими.

Кроме того, стремительно ворвавшийся в нашу жизнь коронавирус оставил «отпечаток» не только на состоянии здоровья, но и на внешности. К пластическим хирургам все чаще стали обращаться пациенты с жалобами на то, что перенесенный COVID ухудшил качество, цвет кожи, лимфоток и стал причиной появления отечности. В этом случае специалисты рекомендуют комплексный подход.

«Есть такое направление, как естественная, малоинвазивная пластическая хирургия. Ушли те времена, когда люди хотели получить, к примеру, пышные губы. Женщины хотят получить эффект „минус десять лет“, но, чтобы при этом процедура была не травматичной, чтобы следов от операции в виде швов не было. И, конечно же, комплексный подход: если раньше было достаточно убрать кожу на веках или грыжевые выпячивания, то сейчас все понимают, что это „слепая хирургия“. Ты вслепую убираешь какой-то недостаток, при этом остальные становятся все более заметными», — считает эксперт.

На первом месте среди популярных пластических операций находится блефаропластика.

Блефаропластика — как проходит и какой результат

Пластика век или блефаропластика представляет собой хирургическую коррекцию возрастных изменений, асимметрии в периорбитальной области. Блефаропластика позволяет деликатно убрать избыток, нависание кожи верхних век, мешки под глазами, чтобы избавиться от эффекта уставшего, угрюмого взгляда и сделать его молодым.

Работая в области глаз, хирург должен учитывать все нюансы. Поэтому современная блефаропластика уже не ограничивается лишь коррекцией нависающих верхних век.

«Если мы омолаживаем зону глаз, то туда входит и малярпластика, и пластика верхних, нижних век. Все по показаниям и зависит от возраста. Раньше молодые пациенты до 40-45 лет ходили только к косметологам. Сейчас уже в 40 и даже раньше после 35 обращаются к пластическому хирургу, потому что они не получают от нитей, аппаратных методик того, что желали, или не получают в нужном объеме. При этом деньги потрачены, время на реабилитацию потрачено, а эффект не достигнут», — пояснила доктор Ованесова.

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Операция востребована у пациентов в 35-40 лет. Начиная с этого периода, взгляд меняется из-за возрастных трансформаций. Поэтому женщины стремятся приподнять нависшие веки, убрать грыжи, мешки под глазами.

Вмешательство, как правило, выполняется под местной анестезией в сочетании с внутривенной седацией. К привычному образу жизни разрешено возвращаться примерно через неделю.

Окончательный эффект пластики век можно оценить через 1,5 — 2 месяца. Полученный результат длительный, в зависимости от индивидуальных особенностей сохраняется до семи лет.

После блефаропластики лицо женщины становится визуально моложе, взгляд открытым, выразительным. Кроме того, операция дает возможность изменить разрез глаз, придать им желаемую форму, а также приподнять наружные уголки.

Следующий популярный вид хирургического омоложения у женщин — это подтяжка средней зоны лица.

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Подтяжка средней зоны лица — кому подходит и как проводится операция

Пластику нижних век часто совмещают с подтяжкой средней зоны лица. Омоложение в этой области происходит за счет коррекции скуловой части и разглаживания носогубной складки при помощи высокотехнологичных эндоскопических методик. Суть в том, что ткани не удаляют, а подтягивают и перераспределяют.

«Когда пациенты приходят за омоложением, то они хотят естественность. А раньше говорили: „Уберите мне кожу здесь, к примеру, на верхних веках“. Теперь приходят и спрашивают, что я им рекомендую, что я могу сделать комплексно, чтобы было естественно и никто не заметил. При этом минус 20 лет. В комплекс включаются такие процедуры как средняя зона лица, булхорн по поднятию верхней губы», — рассказала хирург.

Малоинвазивное вмешательство проводится для коррекции возрастных изменений в возрасте с 35 лет.

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Во время операции пластический хирург делает микропроколы и использует специальный медицинский инструмент с высокоточной оптикой. Рубцы после такой операции практически незаметны, а восстановление происходит быстрее.

После подтяжки улучшается проекция скул и щек, разглаживается слезная борозда, носогубные складки.

По словам доктора Ованесовой, не сдает лидирующих позиций у женщин комплексное восстановление фигуры после родов. Каждый случай рассматривается индивидуально, чтобы максимально помочь женщине вернуться к дородовым формам.

Кроме того, по мнению практикующих российских хирургов, все большую популярность продолжает завоевывать щадящая процедура липофилинга.

Липофилинг — что такое и для чего делается

Пересадка собственных жировых клеток пациента для увеличения, коррекции форм и объемов на лице, теле называется липофилингом. Трансплантация жира все чаще используется вместо имплантов, потому что малоинвазивный метод не вызывает отторжения организмом, аллергических реакций и отличается хорошей приживаемостью.

При помощи липофилинга можно решить целый ряд эстетических задач:

скорректировать форму губ, размер груди, ягодиц,

изменить контур лица, форму подбородка и скул;

заполнить складки,

восполнить недостающий объем на теле,

омолодить кисти рук.

Получается, что жир забирают оттуда, где он в избытке, и пересаживают туда, где его не хватает.

Операция востребована у пациентов, начиная с 25 лет.

Липофилинг считается малотравматичной процедурой. Для забора жира хирург делает микропроколы и с помощью специальных тонких трубочек откачивает жировую ткань. Затем очищенный, подготовленный биоматериал вводится в зону коррекции.

Еще одним перспективным направлением для женщин является эстетическая гинекология. Она активно развивается на стыке практических знаний эстетической медицины, гинекологии, хирургии. И здесь вопрос не столько о красоте интимной зоны, сколько о восстановлении и сохранении женского здоровья. Ведь оно напрямую влияет на качество жизни представительниц прекрасного пола. В числе востребованных операций отмечается лабиопластика.

Лабиопластика — что за пластическая операция

Фото; видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

Интимная хирургическая пластика дает возможность изменить форму и размер половых губ. Эстетическая коррекция позволяет женщине не только почувствовать себя более привлекательной и желанной, но и избавиться от дискомфорта, боли.

«Лабиопластика вошла в одну из трех операций в топе, потому что некоторые девушки до сих пор не знают, что там что-то можно сделать. Когда они об этом узнают, то наступает шок — почему этого раньше не было? Раньше это все было закрыто. Интимная зона была скрытая. На данный момент это растет, прогрессирует», — рассказала пластический хирург Ирина Головатая.

По словам доктора, лабиопластика проводится в возрасте от 30 до 50 лет. Несложное вмешательство практически не имеет противопоказаний, а восстановительный процесс проходит, как правило, без осложнений.

Самые популярные пластические операции у мужчин в 2022

Мужчины все чаще прибегают к услугам пластических хирургов. Доктор Ольга Ованесова отмечает, что, как правило, это бизнесмены. Им нужно презентабельно выглядеть, чтобы не было отеков под глазами и был свежий взгляд.

Блефаропластика

Мужчины, в первую очередь, обращаются за блефаропластикой, когда есть нависание кожи, избыточные жировые отложения, считает хирург. Они иногда сочетаются с малярными мешками.

«В зависимости от того, что беспокоит, выбирается объем операции. Чем эти операции хороши? Тем, что они однодневные. Травматизация минимальная, выполняется под внутривенной седацией, процедура малоинвазивная. Через неделю все повязки и шовчики уходят. Если ты не работаешь с клиентами, то можно выходить на работу», — рассказала эксперт.

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В числе преимуществ такой операции выделяется минимальное количество ограничений по физической активности, что немаловажно для мужчин.

Единственное — необходимо некоторое время избегать резких наклонов головы и тренировок в спортзале.

Липосакция нижней части лица — что за операция в 2022

Часто мужская пластика век дополняется липосакцией нижней части лица. Она позволяет избавиться от второго подбородка, избытков жира на щеках, в области шеи. Вмешательство проводится через прокол в зоне коррекции.

В результате убирается лишняя подкожно-жировая клетчатка, а нижняя часть лица меняется на глазах. Угол челюсти становится выразительным и молодым.

Абдоминопластика — что за операция в 2022

Для коррекции пропорций тела мужчины прибегают к пластике живота. Абдоминопластика замыкает тройку самых популярных мужских операций в этом году. Хирургическое вмешательство проводится комплексно и помогает избавиться от обвисшей кожи, выраженных послеоперационных рубцов, а также диастаза прямых мышц живота, грыжи.

«Если женщины обращаются за комплексным восстановлением фигуры — это грудь, живот после родов. А мужчины хотят убрать жировые отложения на животе. Но у них есть висцеральный жир, который не дает получить результат как у женщин», — считает пластический хирург.

Для сохранения и пролонгации полученного результата мужчинам потребуется определенная диета уже во время реабилитации.

Прогнозы пластического хирурга на 2023 год

Фото; видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; 5-tv.ru

Мода на пластику у женщин и мужчин не угаснет в новом году. По мнению пластического хирурга Дмитрия Мельникова, гармонизирующие операции лица и тела будут по-прежнему в топе.

«Операции в области лица и шеи, омоложение в этой области будут увеличивать свой процентный состав в общем количестве пластических операций. Также операций по липоскульптуре, липосакции точно не будет меньше. Увеличение груди всегда было популярным, но просто увеличение имплантатами, я думаю, что будет снижаться», — считает эксперт.

В последнее время среди девушек наблюдается тенденция, что они стали более трепетно, с умом относится к своему телу. Доктор Мельников подчеркнул, что это может быть связано в большей степени с повышением оценки собственного тела, его естественных форм.