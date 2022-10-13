Новые стандарты красоты: как адепты пластики сводят с ума пользователей соцсетей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zhang Yuwei; Вконтакте / hypnosgibert; 5-tv.ru

Эксперты бьют тревогу: страсть к фильтрам и операциям, фрик-внешность не просто нездоровы, но и заразительны!

Желание радикально изменить свой облик, подогнать его под сформированные соцсетями стандарты красоты, зачастую говорит о внутренних проблемах личности, а не о стремлении к прекрасному. Такое мнение единогласно выразили психолог Алексей Рощин и психотерапевт-гипнолог Евгений Гиберт.

В последнее время в погоне за идеалами красоты многие мужчины и женщины — от совсем юных до людей в элегантном возрасте — делают пластические операции, чтобы соблазнительно выглядеть в социальных сетях, а после еще и добавляют различные фильтры и маски. Чем это оборачивается для подписчика, стороннего наблюдателя? Не возникает ли обратный эффект "зловещей долины», когда зритель видит перед собой реального человека, но подсознательно считывает неестественность картинки? Может ли это разрушительно повлиять на психику пользователя сети? На эти вопросы постарались ответить специалисты.

Как отметил Алексей Рощин, попасть в психиатрическую лечебницу с диагнозом вроде «зависимость от операций» вряд ли возможно. Однако несоответствие истинного лица и того, что человек выкладывает в личный блог, может нанести серьезный ущерб психике. По мнению психолога, стремление стать внешне другим говорит об очень глубоких проблемах человека, которые надо лечить при помощи довольно длительного курса психотерапии.

«Психически заболеть достаточно трудно, для этого нужно иметь особую предрасположенность, но получить какое-нибудь серьезное невротическое расстройство вполне возможно, причем это будет не столько из-за несоответствия внешности, сколько из-за реакции окружающих на эти изменения, которая, как правило, очень часто несоответствует ожиданиям, с коими человек эту внешность менял. И кстати это будет проявлением изначально существующего невроза», — заявил эксперт.

Личный архив Алексея Рощина; 5-tv.ru

Евгений Гиберт в свою очередь подчеркивает, что постоянное созерцание «идеальных» женщин и мужчин, а также разного рода фриков, трансформирующих тело и лицо с помощью хирургического скальпеля, подобно вирусу. У зрителя меняется восприятие красоты и естественности, он начинает думать, что не соответствует канонам, выделяется в негативном плане, является в какой-то степени ущербным по сравнению с «девушками с обложки».

«Начинает сам стараться выделиться, изменить внешность. То есть это такая штука заразная. Она отрицательно влияет на человека, который это выкладывает, и психически воздействует на других людей… Ко мне приходили, например, девочки, которые хотели стать мальчиками, отрезать себе груди, чтобы выглядеть по-другому. Это только от недостатка внимания было… Ну и по сути все эти фрик-вещи, которые делает человек — это чтобы стать популярным, известным, чтобы получить внимание от людей», — рассуждает психотерапевт.

Как отметил Гиберт, влияние на пользователей пресловутых фотографий «идеальных людей» не сказывается на психике в миг. Это постепенный процесс: чем больше видишь соответствующих стандартам времени лиц, тем острее чувствуешь свою непохожесть.

«Происходит отождествление: когда (зрители) смотрят на какую-то картинку, они отождествляют себя с ней и начинают стараться быть похожими. Не зря и блогерство расцветает, потому что люди живут чужой жизнью», — добавил Гиберт.

Мода и стандарты красоты меняются, это известно всем и уже очень давно. Сегодня популярны короткие стрижки и мини-платья, большие глаза и тонкие губы, завтра миру от вам потребуются выразительные скулы и грудь четвертого размера. Как успеть? Стоит ли? Сегодня в социальных сетях гремят споры и о внешности дам старшего поколения. Звезды шоу-бизнеса и после 60-70 лет выходят в свет и на сцену с провокационным декольте, в мини и кружевных чулках, «срезают» с себя морщины и лишние килограммы веса.

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