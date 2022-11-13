Бьютификация лица: выход из ситуации или очередной миф?

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Пропорции лица могут с возрастом меняться. Возможно ли спасти свою молодость и красоту?

В мире пластической хирургии появился новый тренд — бьютификация лица. Операции обещают улучшить внешность, но для этого нужно серьезно поработать с пропорциями лица. Пластический хирург Виктория Блинова рассказала, работает ли бьютификация, или стремление к «золотому сечению» — новая бьюти-уловка.

Эксперт объяснила, что бьютификация иными словами — гармонизация пропорций лица. Она отметила, что эти пропорции с возрастом могут меняться, из-за чего проявляется «возрастное лицо».

«Бьютификация — это комплекс процедур, направленных на омоложение, преображение», — сообщила Виктория Блинова.

Пластический хирург рассказала, какие операции могут приблизить внешность человека к общепринятому «идеалу». В качестве примера врач назвала блефаропластику — коррекцию век, которая может быть верхней, нижней или круговой.

«Нельзя рассматривать глаза без комплекса брови, виска и средней трети лица. То есть, когда мы смотрим лицо в комплексе, мы понимаем, что мало иссечь кожу или грыжи, если они имеются. Необходимо поменять положение хвоста брови, чтобы открыть наружный угол глаза и не округлить лицо», — подчеркнула эксперт.

Блинова добавила, что кончик носа тоже может опуститься в результате старения. Наружный нос может скелетироваться, а горбинка стать больше. По словам эксперта, в комплекс бьютификации можно включить ринопластику, которая изменит форму носа и омолодит лицо.

В заключение пластический хирург назвала одну из самых важных операций для омоложения — SMAC-лифтинг. В ходе коррекции специалисты подтягивают нижнюю треть лица и шею. Облагородить и закрепить результат можно с помощью липофилинга лица, который возвращает утраченные объемы. Для наполнения проблемных участков хирурги используют жировую ткань человека. Блинова отмечает, что такие имплантации приводят к блестящему результату.

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