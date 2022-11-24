Молодое лицо без операции: оправдывает ли фейсбилдинг женские ожидания

Врач Ованесова: фейсбилдинг укрепляет лицевые мышцы и помогает поддержать их в тонусе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mauricio Jordan de Souza Coelho; 5-tv.ru

Гимнастика для лица при правильном выполнении поддерживает тонус лицевых мышц и способствует снятию спазмов.

В погоне за вечной молодостью модники и модницы не торопятся к пластическим хирургам. Сохранить красоту лица они пытаются без операции. В этом многим помогает фейсбилдинг.

Как добиться результата и не навредить себе, эксклюзивно Пятому каналу ответила хирург и косметолог Ольга Ованесова.

Фейсбилдинг для лица — что это

Популярная омолаживающая методика представляет собой набор упражнений для тренировки и пошаговой проработки мышц лица, шеи, зоны декольте. Регулярно выполняя простые упражнения в домашних условиях, можно добиться выраженных результатов.

Фейсбилдинг в качестве постоянных тренировок способен поддерживать мышечный тонус, формировать своеобразный каркас, который поддерживает кожу. Поклонники фейбилдинга уверены в том, что лицевая гимнастика после 35 лет способствует повышению упругости кожи, приданию ей свежего и здорового вида, а также укреплению контуров лица, избавлению от отечности и второго подбородка.

Тренировка мышц лица благотворно влияет на микроциркуляцию крови, насыщение тканей кислородом, активному обмену веществ. Лицевые мышцы намного меньше и тоньше, чем мышцы тела, а значит, чтобы основательно проработать их много усилий не потребуется. Специалисты по фейсбилдингу считают, что достаточно 20-40 минут в день, чтобы через выраженный результат не заставил себя долго ждать.

Опасен ли фейсбилдинг для лица — какие бывают ошибки

Специалисты эстетической медицины напоминают, что к выполнению упражнений стоит подходить осознано и с осторожностью. Пластический хирург Ольга Ованесова в беседе с 5-tv.ru рассказала, чем грозит нарушение правил фейсбилдинга.

«На самом деле это старая методика, она часто используется. Именно сейчас фейсбилдинг вошел в широкие массы, и люди иногда неправильно его делают. Да, это хорошо гимнастика, гимнастика как на теле, так и на лице. Она дает результат, но все хорошо в меру», — пояснила эксперт.

Если выполнять упражнения с нарушением рекомендаций специалистов по фейсбилдингу, то на лице может появиться еще больше глубоких морщин, к примеру, в зоне носогубного треугольника.

«Много мышц, которые образуют, участвуют в заломе вот этой носогубной складки, они прикреплены в скуловой области, на скуловом возвышении и при улыбке они вот так сокращаются. Поэтому они только усугубляют носогубные морщины», — рассказала про анатомические особенности доктор Ованесова.

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Тренировка лицевых мышц по принципу «сделаю больше — результат будет лучше» чревата целым букетом проблем, которые могут ухудшить состояние мышечного волокна.

«Если неправильно делать гимнастику и вводить эти мышцы в еще больший гипертонус, то заломы, морщины на лице станут только больше. Тоже самое на лбу. Эти упражнения могут спровоцировать морщины. Важнее, наверное, даже из гипертонуса выводить другие мышцы, чтобы в гипотонусе не были те мышцы, которые нужны, чтобы равномерной тонус был у всех мышц», — посоветовала пластический хирург.

Фейсбилдинг для лица — как правильно делать дома

Комплекс упражнений для лица можно проводить самостоятельно дома. Однако предварительно желательно проконсультироваться с опытным специалистом по фейсбилдингу.

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Упражнения для лица в домашних условиях принесут свою пользу только после получения экспертного мнения.

Профессионалы по лицевой гимнастике подскажут новичкам, как избежать типичные ошибки. Они помогут разобраться в неинвазивной методике и составить наиболее подходящий перечень упражнений, частоту и интенсивность проведения, исходя из индивидуальных особенностей лица. Польза фейсбилдинга может быть направлена как на проработку отдельных проблемных зон, так и на улучшение общего вида лица.

Как и любые другие виды физической нагрузки, фейсбилдинг предполагает выполнения определенное алгоритма действий.

1 этап. Подготовка к фейсбилдингу

Перед зарядкой нужно очистить кожу лица от декоративной косметики привычным мягким очищающим средством (гель, пенка, мусс, молочко). После демакияжа нанести тоник, чтобы восстановить pH кожи и подготовить ее к дальнейшему воздействию.

Фото: www.globallookpress.com / Ralf-Udo Thiele

2 этап. Выполнение комплекса упражнений для лица

Удобно расположиться перед зеркалом. Следя за собственным отражением, будет проще выполнять необходимые действия. Осанка должна быть ровная, плечи развернуты. Чтобы пальцы не растягивали кожу, можно нанести на лицо пару капель масла.

При занятиях фейсбилдингом важно чередовать статическую и динамическую нагрузку. Некоторые упражнения воздействуют на биологически активные точки и сопровождаются усиленным массажем. В начале самостоятельных занятий нужно постепенно увеличивать нагрузку и точно следовать инструкциям. Иначе велики риски навредить здоровью.

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

упражнения для области лба

Расположить указательные пальцы над бровями, в центре лба.

Немного оттянуть кожу вниз.

Посмотреть вверх.

Пальцами нажать на лоб и одновременно пытаться «вытолкнуть» брови вверх.

Рекомендуется сделать 20 повторов.

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

упражнения для области скул

Сидеть ровно и запрокинуть голову назад.

Выдвинуть вперед нижнюю челюсть.

Зафиксировать положение на 20-30 секунд.

Вернуться в исходное положение.

Рекомендуется сделать 20-30 повторов.

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

упражнения для носогубного треугольника

Открыть рот — по форме он должен напоминать овал (не складывать губы трубочкой).

Прижать губы к зубам.

Указательными пальцами зафиксировать уголки губ.

Досчитать до 20.

Почувствовав напряжение, расслабиться.

Рекомендуется сделать 15 повторов.

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3 этап. Отдых после фейсбилдинга

В перерыве между подходами и после завершения тренировки нужно дать мышцам расслабиться. Поэтому фейсбилдинг рекомендуется проводить в конце рабочего дня, перед сном.

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