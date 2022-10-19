«Как у Ким Кардашьян»: кто из российских звезд не скрывает пластических операций

Фото: Щербак Александр / ТАСС

Несмотря на то, что в основном знаменитости не говорят о своих изменениях, есть те, кто даже рассказывает своим поклонникам подробности изменений.

Многие представители шоу-бизнеса не любят говорить о том, что они легли под нож пластического хирурга. Зачастую, они опровергают информацию, что в их внешности что-то изменилось. Но есть те, кто, наоборот, открыто рассказывает об изменениях.

Слава

Певица Слава. Источник фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Певица, настоящее имя которой Анастасия Сланевская, перенесла ряд пластических операций, которые обошлись ей в три миллиона рублей. Артистка подтянула грудь и убрала лишние сантиметры с рук, живота, ног, спины и подбородка. Певица не только не скрывает этого, но и рассказывает фанатам о том, как восстанавливается после перенесенных вмешательств.

Рита Дакота

Рита Дакота. Источник фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Певица Рита Дакота во время брака с Владом Соколовским очень переживала из-за своей фигуры. Кроме того, после измены супруга на нее обрушились его родители, которые говорили, что она стала толстой после родов. Из-за этого артистка решила сделать липосакцию. Также она сделала процедуру, при которой гормональные ямки на бедрах сглаживаются собственным жиром.

Анна Асти

Анна Асти. Источник фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Артистка не скрывает, что увеличила попу. Также в 2018 году она сделала липофилинг. Певица пересадила жир из живота в ягодицы. Об этом пишет 7Дней.ru.

Даша RASA

Даша RASA. Источник фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Певица долго рассказывала своим подписчикам, что готовится к операции. Своим поклонникам она не только показала, как выглядит ее попа после пластики, но также освещала сам процесс изменения. Даша RASA хотела пятую точку, как у американской звезды Ким Кардашьян.

Как ранее писал 5-tv.ru, желание радикально изменить свой облик, подогнать его под сформированные соцсетями стандарты красоты зачастую говорит о внутренних проблемах личности, а не о стремлении к прекрасному. Так считают психолог Алексей Рощин и психотерапевт-гипнолог Евгений Гиберт.