Привычка миллионов: какая поза для сна вызывает преждевременное старение

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya; 5-tv.ru

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Сон играет большую роль в поддержании красоты и молодости лица. Чтобы избежать преждевременного старения, следует избавиться от вредных привычек во время отдыха.

Ночь — важное время для восстановления сил. В это время в организме человека происходят процессы, которые помогают нормализовать работу внутренних систем организма. Так, во время отдыха вырабатывается важное для предотвращения старения вещество — коллаген, который еще называют «белком молодости», потому что он отвечает за упругость и эластичность кожи. Однако вредные привычки, которые есть практически у каждого, негативно отражаются на здоровье и красоте человека.

Как спать, чтобы на лице не образовывались морщины, эксклюзивно Пятому каналу рассказала пластический хирург и косметолог Ольга Ованесова.

Сколько нужно спать, чтобы кожа выглядела молодо

Самое главное правило для поддержание молодости и привлекательности, как отметила специалист, — это высыпаться по ночам. Если человек встает неотдохнувшим, это негативно отражается на внешности и приводит к преждевременному старению.

«Если ты спишь недостаточно, если есть стрессы, как бы ты правильно не располагался в постели, все равно будут возникать морщины и преждевременные признаки старения», — отметила пластический хирург.

Взрослому человеку, чтобы расслабиться и отдохнуть требуется семь-девять часов полноценного сна. При постоянных пробуждениях в ночное время необходимо обратиться к специалисту — психологу или сомнологу, так как полноценный сон влияет не только на здоровье кожи, но и на работу всего организма в целом.

В какой позе для сна чаще образовываются морщины

Положение тела во время сна также влияет на здоровье кожи. Чтобы избежать возникновения проблем с внешностью, следует спать на спине. Такая поза позволяет не допустить образования заломов и морщин на лице, а также полноценно расслабить все мышцы в теле. Это помогает избежать застоя в различных системах организма. Однако в «королевской позе», как ее часто называют, привыкли засыпать далеко не все.

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Существует и такое положение тела, которое усиливает старение кожи. Причем развиваются эти изменения неравномерно, что приводит к асимметрии лица и скорой потере молодости.

«Ни в коем случае не спать „на лице“, будут образовываться привычные заломы. Даже когда кто-то из пациентов приходит, я вижу одна сторона больше повисла, другая меньше. Он говорит: „Я всегда сплю на этой стороне“. Как раз там и морщинки больше выражены, и лимфоотток хуже», — предостерегла специалист.

В таком положении к тому же развиваются и различные заболевания внутренних органов. Серьезному негативному влиянию спящие подвергают печень и желудок. В такой позе для сна затрудняется дыхание и нарушается работа сердца и сосудов.

К тому же, человек, лежа на животе, не может полноценно расслабиться, поэтому встает утром неотдохнувшим. Привычка спать на животе или, как выразилась эксперт, «на лице» наблюдается у многих. По статистике, в такой позе привыкли засыпать 75% людей на планете.

Как правильно подготовить кожу ко сну

Перед сном важно обязательно смыть макияж и умыться теплой водой. Чтобы улучшить цвет лица и разгладить морщинки, надо каждый вечер делать массаж. Для этой процедуры надо просто круговыми движениями разглаживать кожу, начиная с зоны лба и постепенно спускаясь вниз к подбородку и шее.

Для предотвращения развития морщин на лице, заломов и дряблости кожи, следует спать со специальными тейпами. Такая процедура поможет дольше сохранять молодость, так как улучшает кровоснабжение кожи и отток лимфы.

«Есть еще тейпирование, с которым мало кто знаком. Если правильно это делать, <…> то утром можно выглядеть даже лучше, чем вечером», — отметила косметолог.

Также для продления молодости нужно соблюдать диету и не позволять себе ничего лишнего перед сном.

«На ночь нельзя пить ничего, есть соленое, чтобы не было отечности. Потому что как бы правильно ты не лежал, если засыпать поздно, вечером не соблюдать диету или выпить алкогольный напиток, то утром будешь выглядеть плохо», — предупредила эксперт.

Здоровый сон — это залог красоты и успеха. Эти простые правила помогут каждому отлично выглядеть по утрам и подарят шанс продлить молодость.