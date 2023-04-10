Страстная неделя 2023 по дням: что нужно делать и как готовиться к Пасхе

Фото: Игорь Палкин / patriarchia.ru

Страстная неделя — это заключительный период Великого поста и подготовка к празднованию Пасхи.

У православных христиан началась Страстная неделя. Это шесть дней самого строгого поста перед светлым праздником Пасхи.

Страстная неделя с 10 по 25 апреля 2022 года включительно посвящена памяти о последнем периоде земной жизни Иисуса Христа. Каждый день верующие вспоминают его подвиг, читают притчи и начинают подготовку к самому важному празднику — убираются в квартире, красят яйца и пекут традиционные куличи, которые освящают в церкви после пасхального богослужения.

Каждый из этапов Страстной недели имеет свой особенный смысл, а также традиции и запреты, которых необходимо придерживаться в преддверии Воскресения Иисуса Христа. Разберем основные правила во время Страстной недели.

Что можно и нельзя есть в Страстную неделю

В начале Страстной недели (понедельник, вторник и среда) надлежит строго придерживаться правил питания Великого поста и употреблять в пищу орехи, овощи, фрукты, мед и сухофрукты — то есть только то, что можно употребить без термальной обработки, поскольку в Страстную седмицу нельзя готовить пищу на огне и добавлять в нее масло.

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В четверг положено небольшое послабление в виде горячей пищи растительного происхождения с употреблением растительного масла.

Самый строгий день заключительного периода поста — это Великая пятница. Верующие полностью воздерживаются от пищи в течение дня до момента вынесения в храмах Плащаницы во время вечернего богослужения.

В субботу многие верующие полностью воздерживаются от еды, хотя допустимо сухоядение.

Великий понедельник Страстной недели

В понедельник вспоминается святой Иосиф, проданный братьями в Египет, как прообраз страдающего Иисуса Христа, а также бесплодная смоковница, проклятая Спасителем как символ человеческой души, не приносящей духовных плодов— истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.

Кроме того, в церквях начинают совершать чин мироварения.

Что можно делать:

Начинать уборку в доме или мелкий ремонт;

Избавиться от ненужных вещей — выкинуть, раздать или сжечь;

Посещать храмы, молиться, каяться;

Придерживаться сухоядения (постный хлеб, сырые овощи и фрукты).

Что нельзя делать:

Венчается и праздновать свадьбу;

Участвовать в увеселительных мероприятиях;

Ругаться, завидовать и скандалить;

Ходить на кладбище и поминать умерших.

Великий вторник Страстной недели

Во второй день Страстной седмицы Церковь вспоминает обличение Иисусом фарисеев и книжников, а также произнесенные им в Иерусалимском храме притчи: о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде и кончине мира, о десяти девах и талантах.

Великий вторник: что можно и нельзя делать 11 апреля 2023

В Великий вторник принято начинать закупку продуктов для праздничного стола.

Что можно делать:

Придерживаться сухоядения (постный хлеб, сырые овощи и фрукты);

Работать, выполнять любые дела по хозяйству;

Убираться в доме, наводить порядок в шкафах и на полках.

Что нельзя делать:

Венчается и праздновать свадьбу.

Участвовать в увеселительных мероприятиях.

Великая среда Страстной недели

Середина Страстной недели отводится для воспоминаний решения Иуды Искариота предать Иисуса за 30 сребреников. Также воспоминается грешница, которая, омыв слезами и помазав драгоценным миром ноги Христа, подготовила его к погребению.

Что нужно сделать в Великую среду Страстной недели 12 апреля 2023

На Руси считали, что среда является апогеем разгула нечисти, которая пытается сбить женщин с пути истинного. Запрещается шить, прясть, вязать и заниматься любым видом рукоделия. Острые предметы, в том числе спицы и иглы, как гласят народные предания, притягивают к себе нечистую силу.

Что можно делать:

Заниматься работой по дому;

Готовить краски для росписи пасхальных яиц;

Придерживаться сухоядения (постный хлеб, сырые овощи и фрукты);

Ставить опару для куличей.

Что нельзя делать:

Венчается и праздновать свадьбу;

Проводить увеселительные мероприятия;

Шить, вышивать и вязать.

Чистый четверг Страстной недели

В Великий четверг христиане вспоминают события Тайной вечери, молитву Иисуса Христа в Гефсиманском саду и последующие предательство и отправление Спасителя на суд.

Четвертый день Страстной недели православные христиане полностью посвящают очищению, как физическому, так и духовному. Верующие просыпаются до рассвета, чтобы принять омовение и начать последние приготовления к Пасхе.

Что нужно и что нельзя делать в Чистый четверг 13 апреля 2023

Чистый четверг — время для уборки дома. В следующие дни уже не разрешен физический труд. Хозяйки выметают мусор, моют полы и посуду, наводят порядок, стирают и гладят — готовят дом к празднованию Пасхи.

В Чистый четверг христиане начинают печь куличи, готовить творожную пасху (паску) и красить яйца.

Что можно делать:

Искупаться рано утром до восхода солнца — смыть с себя все грехи;

Посетить храм, исповедоваться и причаститься;

Провести генеральную уборку;

Красить яйца;

Печь куличи;

Готовить творожную пасху (паску);

Потреблять горячую постную пищу с растительным маслом;

Закупать продукты на Пасху.

Что нельзя делать:

Венчается и праздновать свадьбу;

Проводить увеселительные мероприятия;

Шить, вышивать и вязать.

Страстная пятница Страстной недели

Это самый строгий предпасхальный день, который наполнен горечью и скорбью. Верующие почитают жертву Христа, распятого на Голгофе и принявшего смерть на кресте за человеческие грехи.

Великая пятница 2023: запреты, традиции и приметы на 14 апреля

Страстную пятницу принято проводить в тишине, молитвах и раздумьях. В этот день категорически запрещен любой физический труд, а также какой-либо прием пищи до выноса во время вечерней службы.

Что можно делать:

Питаться водой и хлебом или полностью отказаться от пищи;

Молиться, посетить храм.

Что нельзя делать:

Убираться в доме, наводить порядок;

Красить яйца;

Печь куличи;

Заниматься работой по дому или в огороде;

Шить, вышивать, прясть;

Праздновать день рождения или посещать другое увеселительное мероприятие;

Плотно питаться.

Великая суббота Страстной недели

Заключительный этап Великого поста называют Тихой или Великой субботой — нельзя шуметь и веселиться. Мир замирает в ожидании воскресения Сына Божьего. Запрещается любая работу по дому и на земле.

Люди вспоминают снятие тела Иисуса Христа с креста и его погребение в пещере, сошествие его души в ад и возвещение всем пребывавшим там о победе над смертью.

Великая суббота: что категорически нельзя делать 15 апреля 2023

Верующие заканчивают последние приготовления к пасхальной трапезе: святят яйца и куличи в храмах. В субботу в Иерусалиме в Храме Гроба Господня сходит благодатный огонь.

В Великую субботу многие православные полностью отказываются от пищи. Несмотря на это, разрешена одна трапеза горячей растительной пищи без масла.

Что можно делать:

Печь куличи и красить яйца, если не успели сделать это в четверг.

Что нельзя делать:

Делать уборку;

Выполнять сельскохозяйственные работы;

Праздновать дни рождения, свадьбы или другие мероприятия.

Светлое воскресенье — Пасха

Светлая пасха начинается с посещения утренней праздничной литурии. За ней следует разговение после поста освященными яйцами и куличами.

Приметы на Пасху: Что можно и что нельзя делать в этот день

Верующие поздравляют друг друга приветственной фразой: «Христос Воскресе» и отвечают: «Воистину Воскресе».