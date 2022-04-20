Что нужно сделать в Великую среду Страстной недели 12 апреля 2023

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На третий день Страстной седмицы, 12 апреля, наступает Великая среда.

12 апреля для верующих наступает Великая среда, когда до светлой Пасхи остаются считанные дни. Этот день посвящен земным страданиям Христа.

Что можно есть в Великую среду

Страстная неделя — самый строгий период Великого поста.

Страстная неделя 2023 по дням: что нужно делать и как готовиться к Пасхе

Первые три дня, в том числе и в Великую среду, можно употреблять в пищу постный хлеб, ягоды, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи и мед. То есть, растительную и не подверженную термической обработке пищу, поскольку в календаре питания на этот день значится рекомендация «сухоядение». Если есть желание приготовить салат, важно помнить о том, что в среду запрещается употребление растительного масла.

Что нельзя делать в Великую среду Страстной недели

Участвовать в увеселительных мероприятиях, в том числе праздновать дни рождения;

Обижаться, злиться, скандалить, ссориться;

Вышивать, шить, вязать;

Венчаться и праздновать свадьбу;

Ходить на кладбище и поминать умерших.

События из Евангелия в Великую среду

В Великую среду православная церковь вспоминает грешницу, помазавшую Иисуса миром. В Страстную среду — на четвертый день после торжественного входа в Иерусалим, Спаситель напомнил апостолам, что он скоро будет предан и распят. Именно в ночь со вторника на среду к Иисусу Христу пришла раскаявшаяся горожанка и омыла слезами и вытерла волосами его ноги, а голову — обильно помазала миром, сама того не ведая, подготовив тело его к погребению.

Иисус отпустил ей ее грехи и рассказал ученикам притчу о двух должниках: двое мужчин должны были третьему 500 и 50 монет. Он простил им обоим, так как они не могли расплатиться. В ответ тот, кому он простил больше, возлюбил его больше. История указывает на стремление Христа призвать грешников к покаянию и даровать им прощение силой любви. Католическая традиция долгое время отождествляла безымянную женщину с Марией Магдалиной.

Именно в Страстную среду первосвященники, книжники и старейшины народа, приняли окончательное решение погубить Спасителя. Иуда Искариот — один из двенадцати учеников Христа, согласился предать учителя за 30 сребреников. Он привел воинов в Гефсиманский сад и поцеловал Иисуса в щеку, указав тем на человека, которого необходимо схватить.

Служба в Великую среду

В Страстную среду перед Пасхой на утренней службе в последний раз за Великий пост проводится литургия Преждеосвященных Даров и читается с тремя земными поклонами молитва преподобного Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего». До праздника Троицы, который в 2023 году отмечают 4 июня, земные поклоны, кроме как перед Плащаницей, не совершают.

В богослужебных текстах Страстной среды сребролюбию Иуды, продающего учителя первосвященникам, противопоставляется бескорыстие женщины-грешницы, помазавшей Господа драгоценным миро.

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На вечерней службе в Великую среду по традиции совершается таинство исповеди. Для прихожан, как отмечают священнослужители, вечер Страстной среды — особая возможность более подробно исповедоваться, чем в обычные дни, и с чистым сердцем пройти всю неделю и вступить в праздничное воскресенье.

Что можно делать в Великую среду Страстной недели

К среде у хозяек уже должны быть заготовлены все продукты для праздничного стола в воскресенье, а также для приготовления опары для кулича и окрашивания пасхальных яиц в Чистый четверг.

Можно начинать уборку в доме, сходить в баню или принять душ, чтобы смыть с себя негативную энергию, ведь впереди — Чистый четверг.