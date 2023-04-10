Карамельная, апельсиновая и царская: ТОП-3 быстрых рецептов творожной пасхи
Фото: 5-tv.ru
Ароматный и тающий во рту творожный десерт станет изюминкой семейной пасхальной трапезы.
Пасха из творога — всегда во главе праздничного стола в день Воскресения Христова. Это нежное, вкусное и полезное блюдо, которое многие любят с детства.
Чтобы угощение удалось на славу, стоит непременно выбирать продукты хорошего качества, а ключевые ингредиенты: творог, сливочное масло и сметану — с высоким процентом жирности. Вместо изюма и кураги можно использовать такое же количество других сухофруктов, орешков. Отлично подойдут чернослив, финики, вяленая клюква, фундук, кешью.
Шеф-повара Алиса Полунина и Дмитрий Ознобишин эксклюзивно для 5-tv.ru поделились своими фирменными рецептами быстрой творожной пасхи без запекания.
Алиса Полунина
Шеф-повар
Карамельная заварная пасха — пошаговый рецепт
Фото, видео: 5-tv.ru
Оригинальное и простое в приготовлении блюдо займет всего 15 минут. По вкусу получается десерт, похожий на карамельный чизкейк.
Ингредиенты
- Творог — 500 граммов
- Вареная сгущенка — 1 банка
- Сливки (жирность 33%) — 150 граммов
- Сливочное масло — 150 граммов
- Изюм — 100 граммов
- Грецкий орех — 100 граммов
- Ванильный экстракт
Способ приготовления карамельной заварной пасхи
- Творог протереть через сито. Повторить два раза.
- Взбить размягченное сливочное масло комнатной температуры, добавить в него измельченные изюм и орехи.
- Налить в сотейник сливки и добавить ванильный экстракт. Довести до кипения, но не кипятить. Затем добавить вареную сгущенку и промешать до однородной консистенции на среднем огне в течение 2-3 минут. Можно пробить блендером, если сгущенка не растворилась полностью.
- Добавить в полученную массу творог, снова поставить на огонь и проварить несколько минут. Также можно пробить ручным блендером, чтобы не было больших творожных кусочков.
- Соединить творожную массу с масляной и тщательно перемешать до однородной консистенции.
- Остудить в специальной форме для пасхи или глубокой тарелке. Предварительно застелить дно емкости мокрой марлей.
- Подвернуть концы ткани и поставить в холодильник на 24 часа.
- Можно украсить пасху оставшимися орехами и изюмом.
Творожная пасха-фондан с соусом из кураги — пошаговый рецепт
Интересное прочтение традиционного десерта из творога с жидкой начинкой.
Ингредиенты
- Творог — 500 граммов
- Сметана — 1 столовая ложка
- Сахар — 100 граммов
- Сливочное масло — 10 граммов
- Курага — 80 граммов
- Апельсиновая цедра — 1 чайная ложка
- Свежевыжатый сок апельсина — 70 миллилитров
Способ приготовления творожной пасхи-фондан с соусом из кураги
- Замочить курагу в воде за два часа до начала приготовления. Затем пробить блендером. Пюре должно быть гладким без крупных кусочков.
- Массу из кураги прогреть в сотейнике с одной столовой ложкой сахара и сливочным маслом до тех пор, пока крупинки сахара полностью не растворятся.
- Влить 30 миллилитров свежевыжатого апельсинового сока и проварить соус еще одну минуту.
- Пока соус остывает, добавить в творог оставшийся сахар, сметану, апельсиновую цедру, влить оставшийся апельсиновый сок и взбить полученную массу.
- Выбранную форму для пасхи застелить плотной марлей, выложить половину подготовленного творога, сделав углубление в середине.
- В подготовленное место в середине творожной массы выложить оставшийся соус из кураги.
- Аккуратно распределить оставшийся творог по форме, чтобы начинка осталась внутри.
- Поставить в холодильник на всю ночь.
- Перед подачей освободить пасху от формы, перевернув ее вверх дном и слегка потянув за марлю.
Дмитрий Ознобишин
Шеф-повар
Царская творожная пасха — пошаговый рецепт
Мягкий, тающий во рту десерт порадует гармоничными нотами апельсиновых цукатов и сливочной ванили.
Ингредиенты
- Творог — 500 граммов
- Сливки
- Сливочное масло
- Сахар
- Желтки — 2 штуки
- Апельсиновые цукаты или изюм
- Ванильный сахар
- Свежая клубника для украшения готового блюда
Способ приготовления царской творожной пасхи
- Соединить в небольшом сотейнике сливки с обычным и ванильным сахаром, желтками и поставить на средний огонь.
- Постоянно помешивать венчиком, пока масса не загустеет до кремообразного состояния.
- Пока она остывает, протереть творог через мелкое сито. В протертую массу добавить подготовленные сливки.
- Сливочное масло, нарезанное кубиками, соединить с сахаром, взбить миксером пять минут, чтобы масса стала белой и пышной.
- Добавить апельсиновые цукаты или распаренный изюм по вкусу.
- Выложить в пасочницу, замотанную пищевой пленкой, накрыть сверху и отправить в морозилку до полного застывания.
- Достать перед самым праздником. Перед подачей на стол полить карамелью и украсить свежей клубникой.