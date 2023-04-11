Великий вторник: что можно и нельзя делать 11 апреля 2023

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Православные христиане в 2023 году встречают 11 апреля Великий вторник Страстной недели.

Великий вторник — один из важных дней, входящих в Страстную неделю. Православные отмечают его в последний вторник перед Пасхой. Страстная неделя посвящена воспоминаниям о земных страданиях Иисуса Христа в последние дни его земной жизни. Дата Великого вторника в 2023 году— 11 апреля.

Что говорится в Евангелии о событиях Великого вторника

Православная церковь 11 апреля вспоминает обличение Иисусом фарисеев и книжников в Иерусалиме, а также произнесенные им притчи: о Страшном суде и конце мира, о десяти девах, о талантах и дани кесарю.

В тот день Иисус Христос последний раз проповедовал в Иерусалимском храме. Он рассказывал людям несколько притч. Фарисеи пытались лукавыми вопросами смутить и обличить Спасителя, но мудрость его ответов не оставила им шансов.



Так, они спрашивали его, стоит ли жителям провинции Иудеи, покоренной Римской империей, платить налоги Цезарю. Спаситель просил принести римскую монету с изображением кесаря, и посмотрев на нее ответил: отдавать кесарево кесарю, а Божье Богу, так как никто не в силах воздействовать на Божью власть.

Страстная неделя 2023 по дням: что нужно делать и как готовиться к Пасхе

Последняя проповедь Иисуса в Великий вторник Страстной седмицы переполнила чашу зависти к Спасителю и утвердила ненавидящих Иисуса в решении Его уничтожить.

В Великий вторник Иисус рассказал людям притчу о десяти девах. Согласно сказанию, десять подруг невесты ждут появления жениха. Пять из них заранее приготовили к встрече масло для светильников, а у остальных оно было на исходе. Когда раздались крики, указывающие на скорое появление жениха, девушки убежали, чтобы купить масло, двери брачного чертога закрылись, и они уже не смогли попасть обратно. В этой истории под светильниками стоит понимать человеческие души, а под женихом — второе пришествие Христа. Следует пребывать в добродетели в течение жизни, так как после смерти уже не будет спасения.

Второе сказание Великого вторника Страстной седмицы повествует о правителе, который, уезжая, раздал по серебряному таланту (денежная единица в Античности — Прим. Ред.) своим слугам. Те удачно пустили талант в ход и затем вернули хозяину деньги с прибылью. Один из слуг, закопав деньги в землю, отдал правителю лишь один талант, боясь, что тот все у него отнимет. Хозяин, щедро одарив предприимчивых слуг и наказал нерадивого. Ситуация интерпретируется как Страшный суд, на котором все должны будут дать ответ за свои дела. Обе притчи касаются темы Второго Пришествия Христова и предупреждают об огромной ответственности за каждый жизненный поступок.

Служба в Великий вторник Страстной недели

В Великий вторник в храмах проходят богослужения: утреня, великопостные часы с чтением Евангелия, вечерня с литургией Преждеосвященных Даров, великое повечерие.

На утренней службе в Великий вторник Страстной седмицы в церквях поют тропарь «Се Жених Грядет» и совершают предпоследнюю в этом году литургию Преждеосвященных Даров.

Что можно есть в Великий вторник Страстной недели

Страстная неделя — самый строгий период Великого поста.

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Первые три дня, в том числе и в Великий вторник, можно употреблять в пищу постный хлеб, ягоды, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи и мед. То есть, растительную и не подверженную термической обработке пищу, поскольку в календаре питания на этот день значится рекомендация «сухоядение». Если есть желание приготовить салат, важно помнить о том, что во вторник запрещается употребление растительного масла.

Что нужно делать в Великий вторник

11 апреля необходимо посвятить покупке продуктов на Пасху. Поход по магазинам также можно запланировать на среду и четверг.

В народе в Страстной вторник люди обычно перебирали одежду в шкафу, прятали зимнюю. Также в этот день принято заниматься домашними делами — стирать, гладить, чинить одежду и белье и избавляться от ненужного. Допускается выполнять любую работу по дому и в огороде.

Что нельзя делать в Великий вторник

В Великий вторник нельзя венчается и праздновать свадьбу. Также не стоит принимать участие во всевозможных торжествах и увеселительных мероприятиях, в том числе днях рождения.