Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года

В конце февраля 2026 года Израиль объявил о нанесении превентивного удара по Ирану. В тот же день к атаке присоединились и США. Долго назревавший конфликт между двумя государствами обострился до уровня масштабных военных действий, сопровождающихся жертвами и разрушениями.

После ударов президент США Дональд Трамп заявил о запросе переговоров со стороны Ирана, что опровергли иранские власти, назвав это пропагандой. Министр иностранных дел Ирана Аракчи обвинил Трампа в предательстве дипломатического решения.

Утром 4 марта иранский фрегат «Дена» подал сигнал бедствия, его атаковала американская подводная лодка, потопив корабль. ВМС Шри-Ланки спасли 32 члена экипажа, найдены около 80 тел.

США продолжают бомбардировки Ирана, нанося удары по Тегерану и курдским территориям. Иран отвечает атаками на объекты США, включая офис ЦРУ в Саудовской Аравии и консульство в Дубае.

ОАЭ рассматривают ответные удары по иранским ракетным объектам после 186 ракетных и 812 атак БПЛА. Иордания, Катар и Ирак также пострадали от атак Ирана, включая НПЗ Saudi Aramco.

Ормузский пролив остается заблокированным, тысячи танкеров не пересекают его из-за риска атак иранских сил.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

НАТО подготовилось к возможному задействованию статьи о коллективной обороне на фоне эскалации войны против Ирана. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью Newsmax.

Также он призвал членов альянса положительно реагировать на запросы США в ходе войны против Ирана и заявил о масштабной поддержке союзниками действий Вашингтона.

Сенат США отказался ограничить военные полномочия Трампа по операции в Иране.

Предложенная группой сенаторов-демократов инициатива по сдерживанию военных шагов Трампа в Иране не получила одобрения в рамках процедурного голосования: против нее высказались 52 сенатора, в то время как поддержку выразили 48 законодателей.

Иракские курды начали наземное наступление в Иране, утверждает Fox News.

Иран пригрозил Израилю взорвать атомный реактор в городе Димоне, если тот попытается сменить власть в республике, передает ISNA.

Аэропорт Дубая призвал пассажиров проверять статус рейса и иметь подтвержденный билет перед приездом. Большинство рейсов приостановлены, и без билета доступ в терминалы невозможен. Пассажирам рекомендуется следить за информацией от авиакомпаний и прибывать только после подтверждения вылета.

Израиль атаковал столицу Ливана — убиты трое, шесть человек ранены. Об этом сообщает местный Минздрав.

Согласно заявлению ЦАХАЛ, удар был направлен на ликвидацию конкретного неназванного лица. Информация о том, кто убит в результате атаки, все еще нет.

Десятки взрывов в Тегеране и его окрестностях. Ранее Израиль сообщал о начале новой волны ударов по иранской столице.

Советники Трампа призывают его скорее «объявить победу» над Ираном, как только это будет «убедительно», пишет CNN.

Они боятся, что кампания перерастет в затяжную войну без четких целей и превратится в политический кошмар.

Один из источников издания назвал продолжение войны «политическим риском без всяких но».

Арагчи заявил Фидану, что удары Ирана носят оборонительный характер и направлены против объектов, используемых для атак на республику. Об этом сообщает иранский МИД.

КСИР утверждает о нанесении удара по зданию Минобороны Израиля и международному аэропорту Бен-Гурион, сообщается в пресс-релизе Корпуса.

