США не сдаются, но Иран держит удар: ближневосточный кризис выходит на новый уровень

Фото, видео: Reuters/Morteza Nikoubazl; 5-tv.ru

Исход их битвы непредсказуем и с каждым днем пугает планету все больше.

Интенсивность ударов в регионе настолько сильная, что в Иране даже перенесли похороны Али Хаменеи. Официально, потому что нужно больше времени на их подготовку. По другой версии, именно из-за возможных ударов по большому скоплению людей.

Ну а пока в Тегеране соорудили вот такой импровизированный мемориал бывшему верховному лидеру и погибшим детям, туда несут цветы и школьные рюкзаки. Впрочем, новые бомбардировки действительно могут затронуть и другие области Ирана.

Как видно на опубликованной сегодня карте, сейчас удары в основном приходятся на западную часть, граничащую с Ираком. И охватывают треть страны. За хронологией событий в регионе следит мой коллега, корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Усыпив бдительность Ирана в первой половине суток, во второй Израиль с США провели серию разящих контрударов. Американская подлодка уничтожила иранский фрегат у берегов Шри-Ланки. Пока спасатели нашли только 80 тел погибших моряков. Окутан клубами черного дыма и иранский ракетный катамаран IRIS-Shahid, что накануне показательно запускал новые зенитные ракеты.

Иран огрызнулся жестко. Поразил системы связи США сразу в пяти странах Ближнего Востока и атаковав семь военных объектов врага. Но американцы все равно готовят праздничное шампанское.

«Америка побеждает. Им крышка, и они это знают. Иран не сможет продержаться дольше нас. Мы продолжим жать на газ по полной», — говорит министр войны США Пит Хегсет.

На вооружении США технологии искусственного интеллекта, киберслежка (именно так и были уничтожены лидеры Ирана), а также тайный, но лишь до сегодняшнего дня, союз с иранскими курдами, которых готовят к скорому выступлению. Но ведь снова предадут, как в Сирии.

«Американцы, они всегда умели воспользоваться этим моментом, они и сейчас курдов используют для своих корыстных целей. Но это тот же самый следующий обман», — отмечает политолог, эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов.

К тому же американцы еще никогда не добивались успеха без политического подкупа внутри атакованной страны.

«Это было в Ираке, когда они проводили эти операции. Это явно проследилось в ходе выполнения задач по аресту Мадуро. В Иране получили полный провал, потому что лица властной структуры не пошли на это», — объясняет военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Иран крепкий орешек. Несметные запасы боеприпасов скрыты под землей и в горах. Часть ракет превосходит американские. Иранцы уже умеют обходить противоракетную оборону противника, а их технологии и промышленность заточены на долгие военные конфликты. На Ближнем Востоке столкнулись два великих титана. Исход их битвы непредсказуем и с каждым днем пугает планету все больше.

