Репетиция апокалипсиса: ир наблюдает, как в Ормузском проливе сгорает вся старая система мировой торговли

Особенно тяжело тем, кто отказался от нефти и газа из России.

Настоящая битва вскоре может начаться за Ормузский пролив. Сейчас он полностью парализован. Удары по танкерам в Персидском заливе не прекращаются. В пробке застряли сотни судов, в том числе и груженных нефтью. Какие последствия ждут мировую экономику — корреспондент «Известий» Николай Иванов расскажет.

Морской бой в прямом эфире. Мир наблюдает, как сгорает вся старая система мировой торговли. Это — танкерная война. Пару часов назад в Ормузском проливе подбито судно Мальты. Дым над танкерами под флагами Палау и Маршалловых островов.

Ормузский пролив не более 40 км в ширину. Подбить танкер — для Ирана не проблема. С помощью безэкипажных катеров или дронов.

«Береговая артиллерия, действия порядка 300 километров как минимум, Ормузский пролив гораздо уже», — отмечает военный политолог Иван Коновалов.

Формально пролив не закрыт. Но 700 судов вокруг Ормуза — на якоре. Ормузский пролив — это бутылочное горлышко. Через него проходит треть мирового СПГ и четверть нефти. Технически Иран может перекрыть его, и тогда начнется топливный апокалипсис.

А пока — репетиция апокалипсиса. Восемь из 12 крупнейших мировых страховщиков отменили страхование военных рисков для судов, которые сейчас в регионе. Оставшиеся берут в десять раз дороже, чем раньше. От миллиона долларов за один проход танкера через пролив.

«Мы пытались арендовать сухогруз для перевозки риса и продовольствия в Западную Африку. Но мы не смогли зафрахтовать судно. Кто-то заплатил на 50% больше, чем обычно», — говорит генеральный директор логистической компании Адриан Бечери.

Если смотреть на товары, которые идут через регион, — можно спрогнозировать, что подорожает в ближайшие дни — особенно в Европе. Сначала — топливо. Дальше — бытовой газ и электричество.

«Мы входим в невозможную ситуацию. Если это продолжится, то все в Европе буквально погрузятся в ад», — президент Александр Вучич.

Взлетят цены на продукты питания, автомобили и запчасти.

«Это переводит к росту стоимости всего. Горюче-смазочные материалы, производство всего, что делается из нефти, пластики, бытовая химия», — объясняет специалист по логистике Сергей Коваленвский.

Меняется вся структура мировой экономики. Иран бьет по нефтехранилищам в Саудовской Аравии, Омане, Кувейте, Катаре. В Японии и Корее на биржах уже паника. Сеульская считалась самой устойчивой, но сегодня рухнула почти на 13%, и торги пришлось закрыть.

«Страны начнут диверсифицировать цепочки поставок, избегая маршрутов через Персидский залив и Красное море. Даже если конфликт утихнет, доверие к региону как к логистическому хабу будет подорвано», — добавляет политолог Гарланд Никсон.

«В промышленности уже есть кризис, связанный с подорожанием энергоносителей и разрывом связи с Россией. Германия и страны Балтии», — говорит экономист, эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Штаты топливного кризиса не боятся. Экспортируют больше нефти, чем импортируют. Любой скачок — плюс миллиарды. Но Иран — только деталь в мозаике: атаки на Эквадор, Венесуэлу, угроза Кубе, претензии на Панамский пролив и даже Суэц — попытка подчинить мировую торговлю. Не только нефтью. Но и металлами для электроники будущего.

