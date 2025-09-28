Месяц Огненной Собаки: китайский гороскоп на октябрь 2025 года

Фото, видео: 5-tv.ru

На что стоит обратить внимание в этот период?

По китайскому календарю огненная собака наступает не раньше 8 октября. До этого мы наслаждаемся энергиями деревянного петуха, который доминировал весь сентябрь.

Характер собаки довольно яркий: этот знак креативно подходит к решению задач, нацелен на лидерство и всеобщее внимание. Они способны глубоко проникать во множество проблем. Прекрасный аналитик, очень практично подходящий к решению любых вопросов, умеющий превращать мечты в реальность. Один из ярчайших представителей этого знака — президент Владимир Путин, родившийся в день огненной собаки. Примерно такой характер будет и у этого месяца.

Месяц способствует проявлению творческих талантов у людей, родившихся в день тигра, лошади и собаки. Правда, горькой ценой: креативные люди нередко страдают от одиночества.

Октябрь поддерживает плановые медицинские процедуры для людей, родившихся в ноябре, благодаря звезде небесного медика.

Гексаграмма месяца — 52

Стратегия сохранения безмятежности. Хороший период для завершения дел, начатых раньше. Сосредоточьтесь на укреплении существующих позиций. Избегайте резких, необдуманных решений. Главный фокус — систематизация и порядок.

Структура месяца: Солнце встречает Луну. Обещает успехи в планировании, исполнение желаний. Такая структура очень хороша для разработки стратегий и планирования.

Лучшие и худшие даты октября

Даты хорошие (помогут в начале важных дел):

6, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30

Даты плохие (не подходят для начала проектов):

9, 11, 13, 14, 21

Дни болезней:

6, 12, 13, 19, 26, 28, 31

Дни потерь (ничего не начинать, исключить активные дела, лучше сделать выходными): 12 и 13 октября

Дни без богатства (очень плохие для финансовых инициатив — кредитов, переговоров о гонорарах, досрочных погашений кредитов и открытия счетов): 2 и 3 октября

В октябре будет 5 затмений Луной планет — их называют покрытия Луной планет, звезд и звездных скоплений. (Именно в октябре Луна будет покрывать звезды и созвездия, затмений планет не ожидается).

В вечернем небе весь октябрь можно будет наблюдать Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, под утро будет выглядывать Венера.

Также ждем красивых звездопадов:

8-9 октября Дракониды (до 15 метеоров в час) — ищем в небе между Полярной звездой и Вегой.

20-21 октября Ориониды (до 20 метеоров в час) — поскольку пик приходится на новолуние, есть шанс понаблюдать за явлением.

Здоровье

Согласно китайскому трактату Желтого Императора, чем лучше человек подстроится под ритмы природы, тем дольше и качественнее будет его жизнь. В первую очередь рекомендации касаются питания и распорядка дня.

В октябре рекомендуется ранний подъем, около 6 часов утра. Наибольшую активность лучше проявлять до полудня, а вечер проводить спокойно и отходить ко сну желательно в 22:00.

В свое меню лучше всего добавить рис, гречку, белое мясо птицы, орехи и семена. Следует ограничить острые жареные блюда, холодные напитки, сахар.

Из напитков лучше всего подойдет чай с пряностями. Используйте гвоздику, корицу, кардамон, имбирь, бадьян, куркуму и перец — это природные стимуляторы иммунитета.

Из упражнений большую пользу в октябре принесут дыхательные упражнения, массаж меридиана легких (идет по внутренней стороне руки) и прогулки на свежем воздухе. Следует избегать сквозняков.

Фэншуй

С точки зрения распределения энергий в пространстве, лучшим сектором месяца будет юго-запад. Хорошо, если у вас входная дверь находится в этой части квартиры или рабочее место, на котором вы проводите много времени. Хорошим сектором также является Восток.

Негативные сектора — запад, северо-восток и юго-восток. Здесь лучше снизить активность. Остальные сектора можно отнести к нейтральным.