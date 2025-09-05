Прорыв у Тельцов, проблемы у Близнецов: гороскоп для всех знаков на октябрь 2025
Фото, видео: 5-tv.ru
В этом месяце представителей зодиакального круга ждет много интересных и неожиданных событий. Кому повезет больше?
Второй месяц осени порадует всех не только яркой разноцветной листвой, но и разрешением сложных и некогда тяжелых ситуаций. В этом поможет оказавшийся в знаке Скорпиона Меркурий.
О том, что ждет в октябре каждый из знаков зодиака, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астролог Евгения Шустина.
Евгения Шустина
Астролог
Общий гороскоп на октябрь 2025 для всех знаков зодиака
Самыми яркими событиями октября станут квадрат Юпитера по отношению к находящемуся в Весах Солнцу и квадрат Плутона к Солнцу в Скорпионе.
«Также пройдет еще одно явление, которое поможет разобраться в какой-то проблеме или даже в череде проблем, но в одной сфере. Дело в том, что практически с начала октября Меркурий переходит в созвездие Скорпиона — знак, который любит распутать любую проблему, докопаться до ее сути, найти решение любой ситуации. Поэтому в октябре многие разрешат какие-то сложности и найдут ответы на многие вопросы», — отметила астролог.
Однако Евгения Шустина особо подчеркнула, что для каждого знака зодиака вопросы, проблемы и сложности будут отдельные.
Овен — гороскоп на октябрь 2025
Овны с успехом разберутся в сложностях, связанных с банковскими платежами и налогами.
Также в октябре представителей огненного знака зодиака ожидает награда за ранее выполненную работу, например, премия.
Помимо этого, у Овнов могут возникнуть разногласия с любимым человеком. Потому звезды советуют не горячиться и сохранять спокойствие во всех спорах, так как это даст отношениям новую силу.
Телец — гороскоп на октябрь 2025
Тельцы в октябре найдут подход к клиентам и супругам.
Также у представителей этого знака зодиака выйдет договориться обо всем на свете с любым человеком. Поэтому прекрасным вариантом решения любых проблем для Тельцов будет общение. Но, возможно, эти решения наоборот найдутся через обострение проблемы или конфликта.
А вот по работе у этого знака зодиака будет все хорошо. Тельцам везет, и возможности идут к ним в руки, главное — воспользоваться ими.
Близнецы — гороскоп на октябрь 2025
Близнецы озаботятся сложностями текущего порядка. Это может быть проблема по работе или вообще смена этой самой работы.
А первая половина месяца у представителей воздушного знака зодиака выйдет особенно удачной для поездок, командировок и улучшения своего положения в личных и рабочих проектах.
Раки — гороскоп на октябрь 2025
Раки смогут найти решения для вопросов, связанных с детьми.
Также у представителей водного знака зодиака наступит удачное время для решения домашних и семейных проблем, особенно связанных с родителями.
Помимо прочего, их может ждать переезд или обустройство своего жилья.
Лев — гороскоп на октябрь 2025
У Львов решится вопрос, связанный с переездом или с текущим жильем. Также особенно удачными будут поездки, командировки и любые виды обучения.
Помимо этого, представители огненного знака зодиака разрешат проблему коммуникации с братьями, сестрами, соседями или людьми из ближайшего окружения.
Возможно, у Львов завяжутся более тесные отношения или в их жизни появится человек, которому они смогут довериться.
Дева — гороскоп на октябрь 2025
У Дев октябрь удачен для разрешения финансовых дел.
Также люди, рожденные в этом знаке зодиака, могут смело запускать новый проект или переходить на новую работу. Звезды обязательно подарят им успех в этих начинаниях.
Весы — гороскоп на октябрь 2025
У Весов решится вопрос с покупкой чего-то, что они долго не могли выбрать.
Знаки и обстоятельства помогут им найти действительно ценную для них вещь.
Удача будет сопутствовать представителям этого знака зодиака и в личных проектах. Особенно в тех, где они проявят особую активность.
Скорпион — гороскоп на октябрь 2025
Скорпионам в октябре звезды советуют отдохнуть и поставить цели перед новым годом.
Также представителям этого знака зодиака будет сопутствовать удача в разрешении чего-то запутанного.
Звезды советуют им изучать что-то интересное и не бояться экспериментировать, ведь тогда для Скорпионов откроется много того, чего они не знали.
Стрелец — гороскоп на октябрь 2025
Стрельцы в октябре займутся решением духовных вопросов и поиском себя. А еще — исследованием творческих решений.
Удача будет благоволить представителям этого знака зодиака в общественной работе, в общении с нынешними друзьями и поиске новых, а также просто людей, которые смогут понять и поддержать их.
Козерог — гороскоп на октябрь 2025
Козероги в октябре разрешат карьерные вопросы или вопросы статуса и найдут для этого новые возможности.
Также людей, рожденных в этом знаке зодиака, ждет расширение круга знакомств, связей и поиск единомышленников.
Помимо этого, они наконец смогут найти новые поводы для воодушевления.
Водолей — гороскоп на октябрь 2025
У Водолея в октябре найдется решение, связанное с профессиональным ростом и карьерой.
Их могут ждать новое обучение или поездка за границу. Которые, в свою очередь, в любом случае расширят возможности представителей этого знака зодиака, помогут им получить важный для них опыт и вырасти.
Рыбы — гороскоп на октябрь 2025
У Рыб во второй месяц осени решится вопрос с путешествием.
Они наконец выберут направление для своего отдыха. А еще определятся с очень важной целью на будущее.
Кроме того, представителей водного знака зодиака в октябре ждут хорошие подарки или премия.