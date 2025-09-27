Карма ударит по кошельку: финансовый гороскоп на октябрь 2025

Фото, видео: 5-tv.ru

Второй месяц осени будет непростым для нескольких знаков зодиака. Кому стоит готовиться к проблемам с доходами?

Октябрь окажет мощное кармическое влияние на деньги каждого. Кто-то из знаков зодиака практически разорится, а кто-то, наоборот, наконец сможет прийти к богатству.

Подробнее о финансовом будущем эксклюзивно рассказал 5-tv.ru астролог Андрей Харрис.

Андрей Харрис

Астролог

Общий финансовый гороскоп на октябрь 2025

Самый первый день октября начинается с соединения Луны и Плутона. Это значит, что карма затронет каждого. Можно ощутить потерю власти над деньгами, потому что все уже управляется космосом.

«Важно понять, где по итогу удастся оказаться: среди тех, кто получит все, или же среди тех, кто начнет все терять», — подчеркнул астролог.

Второй день октября тоже окажется очень мощным, ведь в этот день случится противостояние маленькой астероидной планеты Цереры с Солнцем. Именно она отвечает за благополучие и финансовую часть домашнего очага, а Солнце — главный источник этих благ. Они будут бороться, и непонятно, куда попадет каждый в этот важный момент.

Также на протяжении всего месяца можно будет наблюдать пики различных метеорных потоков, а это значит, что космическая энергия как никогда повлияет на финансы. Более того, в полнолуние Луна войдет в апогей и максимально сблизится с Землей — и это тоже оставит свой след.

Овен — гороскоп финансов на октябрь 2025

Овнам очень повезло, ведь звезды на их стороне.

Потому представителям огненного знака зодиака удастся сорвать главный куш последнего десятилетия. Большие деньги хотят ворваться в их жизнь, главное — не сопротивляются переменам.

Звезды советуют Овнам замечать знаки знаки Вселенной, и тогда она обязательно приведет их к богатству.

Телец — гороскоп финансов на октябрь 2025

Тельцов попытаются накрыть самоедство, рефлексия и депрессия.

Все дело в особом положении угла Нептуна, который будет влиять на души представителей этого знака зодиака. Поэтому им следует заранее позаботиться о том, чтобы записаться к психотерапевту. Ведь внутренний настрой во многом определит способность Тельцов к заработку.

Близнецы — гороскоп финансов на октябрь 2025

Близнецов ждет неплохой месяц.

Главная парадигма октября для представителей воздушного знака зодиака — общение с другими людьми. Деньги придут к ним через социальное взаимодействие, поэтому звезды советуют Близнецам быть открытыми, посещать различные места и не бояться менять привычную рутину, в том числе и место работы.

Рак — гороскоп финансов на октябрь 2025

У Раков в октябре будет одно из лучших положений.

Звезды приготовили им путешествие для мощной трансформации всей их жизни. Представителям водного знака зодиака следует подумать о переезде, расширении горизонтов или даже смене сферы деятельности.

Вселенная хочет расширить внутренний потенциал Раков, ведь они способны на большее. Им просто нужно раскрываться и проявлять себя, тогда и деньги пойдут с новой силой.

Лев — гороскоп финансов на октябрь 2025

У Львов во второй месяц осени тоже будет достаточно сильное положение.

Но, хоть Венера уже покинула огненный знак зодиака, ее влияние все еще весьма сильное. Поэтому тема личной жизни может оттянуть вектор внимания Львов с финансовых успехов.

Звезды советуют им все взвешивать и держать баланс, а также не поддаваться молниеносным романам, так как они могут увести всю энергию на себя, и тогда о деньгах придется забыть.

Дева — гороскоп финансов на октябрь 2025

Дев в октябре ждет одно из самых худших положений среди всех знаков зодиака.

Темные планеты будут искушать их весь месяц, подводя к обстоятельствам с очень сложным выбором. Стражи кармы возьмут представителей земного знака в фокус своего внимания, потому нарушить ее законы у них не выйдет.

Поэтому Девам следует помнить: как бы плохо ни было с деньгами в октябре, важно не нарушать свои моральные принципы. Тогда к концу осени все нормализуется.

Весы — гороскоп финансов на октябрь 2025

Весам в октябре, к сожалению, не будет сопутствовать удача.

Планеты распределились таким образом, что повлияют на представителей этого знака зодиака достаточно негативно. И неважно, положительная ли у них финансовая карма или отрицательная — Весов все равно ждет своеобразный период испытаний.

Поэтому деньги лучше приготовить заранее и не вкладывать их в сомнительные схемы, опасаясь мошенников. Лучше провести этот месяц достаточно тихо и пользоваться своим стандартным способом заработка.

Скорпион — гороскоп финансов на октябрь 2025

Скорпионов ждет неплохой месяц.

Большое скопление планет в их знаке зодиака и достаточно положительное влияние стражей кармы наконец приведут к награде после периода длительной аскезы. Та самая Лилит — темная Луна, которая искушала Скорпионов и следила за ними — наконец-то перестанет это делать.

Благодаря этому представителям водной стихии удастся расслабиться и впустить в свою жизнь деньги — главное, не противиться этой встрече.

Стрелец — гороскоп финансов на октябрь 2025

Стрельцы во второй месяц осени окажутся не в лучшем положении. Вселенная буквально перекроет им денежные потоки и подвергнет длительному испытанию.

Представителям огненного знака зодиака очень важно в этот период не поддаваться панике, не терять настрой и не впадать в депрессию. Поэтому не следует планировать каких-то крупных покупок и продавать вещи.

Лучше следить за тем, чтобы на счету всегда была небольшая сумма денег. Важно прожить октябрь достаточно спокойно и не сетовать, потому что это определит благосостояние Стрельцов на ближайшие шесть месяцев.

Козерог — гороскоп финансов на октябрь 2025

А вот Козерогов ждет хороший октябрь.

Деньги к ним придут через прорывы в карьере. Представителей земного знака зодиака могут заметить, их могут повысить, им может поступить новое интересное предложение. Успешны будут любые собеседования и стартапы Козерогов.

В общем, звезды советуют им направить свой вектор внимания на практическую деятельность. И желательно без инфобизнеса и чего-то эфемерного — тогда деньги придут куда как быстрее, а социальное положение станет выше.

Водолей — гороскоп финансов на октябрь 2025

У Водолеев октябрь обещает быть максимально динамичным.

Им придется бороться и сражаться буквально каждый день. Но это не простая борьба, а борьба с наградой — за каждую победу представители воздушного знака зодиака получат деньги.

Поэтому им следует приготовиться к активному месяцу. Ведь у Водолеев попросту не выйдет быть пассивными и ничего не делать для увеличения своего заработка. Особенно если они привыкли бросать вызов конкурентам и бороться за место под солнцем — таких звезды обязательно наградят.

Рыбы — гороскоп финансов на октябрь 2025

В жизни Рыб все немного сгладится.

Карма покинула этот знак и наконец-то перестала на него влиять. И у представителей водного знака зодиака пришло время получать первые финансовые награды.

Звезды советуют Рыбам не бояться сотрудничества с другими людьми и новых начинаний. Также им следует получить дополнительные знания, так как в октябре их удастся быстро монетизировать.