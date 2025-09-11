Месяц иллюзий, страсти и проверки на прочность: любовный гороскоп на октябрь 2025

Фото, видео: 5-tv.ru

Кому удастся укрепить союз, а кто, наоборот, привнесет в него проблемы?

Венера в октябре побывает в двух противоречивых, но в чем-то схожих знаках. Но что это принесет каждому из знаков зодиака? Как повлияет на их отношения — или поиск этих отношений?

Подробнее об этом эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Ксения Шахова.

Ксения Шахова

Астролог

Любовный гороскоп на октябрь 2025 — прогноз на месяц для всех знаков зодиака

До 5 октября Венера будет пребывать в гармонии с Юпитером. Это создаст легкость общения, чувство радости и поддержку в отношениях.

С 6 по 20 октября станет актуален напряженный аспект между Венерой и Нептуном. Он, в свою очередь, принесет иллюзии и недоразумения.

«Здесь важно проверять информацию, не давать обещаний и не строить ожиданий на своих догадках и фантазиях», — отметила астролог.

В последней декаде октября ожидается напряженное взаимодействие между Венерой и тем же самым Юпитером. Звезды предостерегают от переоценки чувств и излишних трат на романтику. Стоит все же поискать баланс между щедростью и реальностью.

Овен — гороскоп любви на октябрь 2025

5-tv.ru

До 13 октября отношения Овнов потребуют внимания к мелочам.

Им важно обратить внимание на бытовые нюансы и не раздражаться на критику партнера. Практические проявления заботы будут цениться представителями огненного знака зодиака больше, чем громкие слова.

С 14 октября Венера в Весах поднимет тему партнерства в целом — и делового, и личного, — а также тему баланса и равенства. Вторая половина месяца станет периодом восстановления гармонии через диалог и совместные, а не единоличные решения.

Телец — гороскоп любви на октябрь 2025

5-tv.ru

У Тельцов Венера усилит потребность в точности, основательности, предсказуемости и надежности в отношениях.

Это время подходит для серьезных шагов: от планирования совместного будущего быта до обсуждения финансовых вопросов.

После 14 октября акцент сместится в сторону красоты и общения. Представителям земного знака зодиака окажется проще выразить свои чувства через эстетику, романтику, общие культурные интересы. Звезды советуют Тельцам сходить со своим партнером или партнершей на интересные мероприятия или представления.

Близнецы — гороскоп любви на октябрь 2025

5-tv.ru

У Близнецов до середины октября фокус внимания смещается на семейные вопросы и внутренний климат в доме.

Мелкие заботы могут стать точкой соприкосновения, если подходить к ним с легкостью воздушной натуры.

Венера в Весах сделает отношения более игривыми и создаст романтический оттенок. Представителям этого знака зодиака важно будет найти баланс между флиртом и искренностью.

Рак — гороскоп любви на октябрь 2025

5-tv.ru

Ракам находящаяся в Деве Венера в первой половине месяца поможет точнее сформулировать свои чувства и проявить заботу словами.

Это хорошее время для серьезных разговоров, которые укрепят доверие в паре.

С 14 октября акцент уже сместится в сторону дома и близких, поэтому у представителей водного знака зодиака получится создать атмосферу уюта, где партнер будет чувствовать себя в безопасности.

Лев — гороскоп любви на октябрь 2025

5-tv.ru

Львам до середины октября стоит пересмотреть свои ценности и сместить фокус с сферы работы на отношения.

Практическая сторона любви выйдет на первый план. Подарки, жесты, внимание должны быть не только эффектными или яркими, но и полезными и практичными.

После 14 октября Венера сделает акцент на общении и совместных поездках. Здесь у представителей огненного знака зодиака могут быть и свидания, и приятные разговоры, которые вернут в союз свежесть и легкость.

Свободным Львам следует позаботиться о том, чтобы они были открыты для диалога с новым человеком.

Дева — гороскоп любви на октябрь 2025

5-tv.ru

У Дев в период Венеры в их знаке появится возможность заново определить личные границы и ожидания в любви.

Главное — не уходить в излишнюю самокритику и самокопание, а увидеть свои сильные стороны и попробовать разобраться в собственных сексуальности и притягательности.

С 14 октября фокус внимания представителей земного знака зодиака переключится на материальную сферу и вопросы стабильности. Партнерство будет строиться на совместных ресурсах.

Возможны вопросы кредитов и финансовых взаимодействий в том, что дает ощущение уверенности и Деве, и ее партнеру.

Весы — гороскоп любви на октябрь 2025

5-tv.ru

Весов до середины октября Венера склонит к закрытости и наблюдательности.

Это хорошее время, чтобы разобраться прежде всего в собственных потребностях и отпустить старые обиды.

С переходом Венеры в их знак зодиака — то есть с середины октября — Весы почувствуют некое обновление. Это период, когда они смогут быть более привлекательными.

У представителей воздушной стихии появится возможность к знакомствам, укреплению существующих связей, и они наконец почувствуют себя более естественно и комфортно.

Скорпион — гороскоп любви на октябрь 2025

5-tv.ru

Скорпионам Венера в начале месяца сделает акцент на дружбе и совместных планах.

Отношения могут укрепиться за счет совместных проектов, участия в общественной жизни или какой-то групповой активности.

После 14 октября начнется период внутреннего переосмысления чувств. Здесь представителям водной стихии важно услышать интуицию и не бояться говорить о том, что они обычно скрывают.

Стрелец — гороскоп любви на октябрь 2025

5-tv.ru

У Стрельцов до 13 октября внимание сфокусируется на карьере и социальном статусе.

Отношения могут вовлечься в рабочие задачи, либо у представителей огненного знака зодиака появятся общие цели с партнером.

С 14 октября Венера в Весах наполнит любовь Стрельцов легкостью и дружеским оттенком. Это хорошее время для совместных поездок, встреч друг с другом и с друзьями, а также знакомств, которые потом перерастут в нечто большее.

Козерог — гороскоп любви на октябрь 2025

5-tv.ru

У Козерогов период Венеры в Деве благоприятен для совместного обучения, поездок и обмена опытом.

Отношения в этот период будут укрепляться через общее дело или хороший проект.

После 14 октября у представителей земного знака зодиака акцент сместится в сторону репутации и статуса. Партнерство будет особенно заметным в социальном плане, и их личные решения также будут влиять на карьеру и образ в обществе, причем на образ пары тоже.

Водолей — гороскоп любви на октябрь 2025

5-tv.ru

У Водолеев до середины октября Венера поднимет тему доверия и общих ресурсов.

Здесь важно говорить о совместных обязательствах, делиться тем, что обычно представители воздушного знака зодиака не готовы обсуждать.

После перехода Венеры в такие же воздушные Весы Стрельцы будут более романтичны. Это хорошее время для совместных поездок, путешествий, поиска новых впечатлений. И чувствовать себя в партнерстве получится более раскрепощенно и комфортно.

Рыбы — гороскоп любви на октябрь 2025

5-tv.ru

Рыбам до середины октября стоит обратить внимание в целом на тему отношений.

Им важно научиться слушать то, что говорит партнер, учитывать практические стороны союза, посмотреть на материальное.

После середины октября акцент сместится на глубину и эмоциональную близость. Представители водного знака зодиака смогут укрепить доверие через честный разговор и готовность быть более практичными.