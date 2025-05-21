❤«Бесконечно можно смотреть, как шутит Путин»: самые яркие фразы президента РФ

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Глава государства способен разрядить даже самую напряженную обстановку одним словом.

Шутки президента Российской Федерации Владимира Путина — это не просто смешные фразы, а отдельный вид искусства.

Его юмор способен вызвать улыбку как среди сторонников, так и среди оппонентов. Сатирический подтекст и ирония, которых так не хватает в повседневной жизни, завораживают и притягивают внимание.

Умение главы государства находить юмор даже в самых скучных политических вопросах вызывает восхищение и подчеркивает его харизму.

Популярные высказывания Путина становятся настоящими крылатыми фразами, которые мгновенно запоминаются и часто повторяются в шутливом контексте в повседневных разговорах среди россиян.

Важным аспектом его юмора также является простота и доступность. Его шутки отражают не только политическую реальность, но и культурные традиции страны, что делает их узнаваемыми и близкими многим.

Президент не только умеет интересно шутить, он также виртуозно использует язык как инструмент, соединяющий людей, культуру и традиции. И это работает.

«Потрясающий! Интеллект, непревзойденное чувство юмора, стержень, можно говорить бесконечно! Горжусь президентом! Долгих лет!»;

«Редчайшее сочетание ума, образованности, юмора и харизмы. Горжусь нашим президентом. Дай бог ему крепкого здоровья и долголетия»;

«Я хоть и не родился в России и не являюсь гражданином РФ, но очень люблю и уважаю В. В. Путина. Пока есть Путин, есть Россия!»;

«Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как шутит Путин»;

«Наш президент в курсе всего и везде. На каждый подкол у него есть отпор. Такого лидера в мире больше нет. Завидуйте!» — пишут россияне в комментариях под роликами с нарезкой шуток президента РФ в соцсетях.

Путин в своих шутках демонстрирует, что даже в мире политики есть место и время для юмора, а в жизни — для улыбки. 5-tv.ru собрал самые яркие фразы президента России в этом материале.

«Нужно ли делать по Чубайсу?»

Фото: © РИА Новости/Владимир Родионов

В 2000-м году, когда Россия только начинала знакомиться с новым президентом Владимиром Путиным, страна была полна ожиданий и напряженности.

Путин быстро завоевал симпатию соотечественников не только своими политическими решениями, но и оригинальной подачей мысли, что сделало его выступления запоминающимися на долгие годы. Одним из таких ярких моментов стало интервью, посвященное реформе электроэнергетики.

Тогда Путин подшутил над Анатолием Чубайсом, который на тот момент возглавлял РАО «ЕЭС России». Чубайс решил бороться с неплатежами за электроэнергию радикальным способом — отключать должников.

«Если б вы меня спросили, нужно ли делать по Чубайсу, я вам могу сказать, что нет, делать нужно по уму», — признался Путин в интервью.

Эта фраза, наполненная легкой иронией, стала символом его стиля — прямым и открытым.

Так Путин призвал к более рациональному и взвешенному подходу, что произвело восторг у россиян.

Этой фразой он не только упростил сложную тему реформ, но и задал общественный тон к разговору о рациональности и целесообразности управленческих решений в стране.

В условиях переходного периода, когда, казалось, каждый шаг должен был вызывать жаркие споры, его уверенность и чувство юмора смягчили восприятие острых вопросов.

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«Нравится, не нравится — терпи, моя красавица»

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Несколько лет назад на пресс-конференции, посвященной итогам российско-французских переговоров, Владимир Путин в очередной раз ярко продемонстрировал свое умение использовать юмор в серьезных политических вопросах.

Когда речь зашла о Минских договоренностях и отношении к ним президента Украины Владимира Зеленского, российский лидер не удержался от искрометной шутки: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица».

Эта фраза, произнесенная с улыбкой, мгновенно привлекла внимание журналистов и вызвала бурное обсуждение в СМИ.

Путин объяснял, что Минские соглашения по-прежнему актуальны и представляют собой единственный возможный путь к миру, несмотря на переменчивую позицию Киева.

«Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Действующий президент недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений», — сказал он в предшествующем знаменитой фразе предложении, подчеркивая необходимость следовать принятым договоренностям.

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Подвесить Саакашвили за одно место

Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

На «Прямой линии» в 2008 году, находясь на посту премьер-министра, Владимир Путин вновь продемонстрировал свое мастерство в искусстве политического юмора, заставив зрителей смеяться даже в самый непростой момент.

На фоне конфликтов и напряженных отношений РФ с Грузией ему задали провокационный вопрос о еще на тот момент президенте Михаиле Саакашвили: «Правда ли, что вы хотели подвесить Саакашвили за одно место?»

Ответ Путина оказался не только неожиданным, но и остроумным: «Ну почему за одно?»

Это мгновение стало настоящей сенсацией. Вся комната наполнилась смехом, и даже сам ведущий не смог сдержать улыбку.

Эта шутка стала ярким примером того, как лидер может использовать юмор для смягчения напряженности в обсуждениях и снятия остроты со сложных вопросов.

Эта ситуация продемонстрировала, как юмор может служить мощным инструментом в руках политического деятеля, позволяя ему не только разрядить атмосферу, но и продемонстрировать свою уверенность и харизму.

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Лаврову выговор!

Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

В 2017 году внимание международной общественности было приковано к скандалу, связанному с президентом США Дональдом Трампом, который, по утверждениям американских СМИ, якобы передал российской стороне секретные данные во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Волнение и массированные обвинения взбудоражили мировую политическую атмосферу, создавая настоящую бурю в информационном пространстве. Российскому президенту Владимиру Путину пришлось прокомментировать ситуацию на совместной пресс-конференции с итальянским премьер-министром Паоло Джентилони.

С готовностью и остроумием, свойственными мастеру дипломатии, Путин не только прокомментировал слухи, но и жестко ответил на них, заявив: «Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения. Ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты».

Момент был не только серьезным, но и содержал подводку к той самой легендарной фразе.

«Придется объявить ему (Лаврову — Прим. Ред.) замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны», — заключил президент РФ.

Комбинируя серьезность с легкостью, Путин не только подчеркнул абсурдность обвинений, но и показал, что даже в мире политики всегда можно найти пространство для юмора.

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Энергетическая политика Европы

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

В 2010 году, когда политика Германии снова оказалась в центре международного внимания, Владимир Путин с присущей ему ироничностью высказался о планах упомянутой страны в энергетической сфере, что стало еще одной жемчужиной его публичных выступлений.

На пресс-конференции, обсуждая отказ ФРГ от атомной энергетики и зависимость от поставок газа, Путин задал провокационный вопрос, за который сразу же зацепились журналисты: «Я вообще не понимаю, чем вы будете топить. Газ не хотите, атомную энергетику не развиваете. А чем вы будете, дровами топить? Ну, за ними тоже в Сибирь надо ехать!»

Эта шутка продемонстрировала не только остроумие российского президента, но и тонкое понимание энергетических реалий Европы.

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Анекдот о слове из трех букв

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Когда во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» поступил вопрос о вероятности затопления континентов и возможном наплыве людей в Россию, президент выбрал необычный подход. Он рассказал шутку, которая оказалась не только смешной, но и глубокомысленной.

«Семья сидит за столом. Мальчик разгадывает кроссворд. «Слово назовите из трех букв». Мама ему — бум ложкой по лбу. Мальчик: «За что? Это же дом». Папаша берет жене тоже бум. «О доме нужно думать», — рассмеялся тогда президент.

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«Кто как обзывается, тот так и называется»

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» в 2024 году президент ответил на вопрос о том, как он реагирует на доносящиеся из Запада оскорбления в свой адрес. Ответ вошел в ТОП высказываний президента.

«Это зависит от уровня культуры. Я уже говорил — кто как обзывается, тот так и называется, и делается это, на мой взгляд, от бессилия. А нам зачем демонстрировать это бессилие? У нас достаточно аргументов, чтобы четко и ясно излагать свою позицию», — отметил президент.

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«А я читал эти отчеты»

Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

На пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в 2017 году разгорелся живой диалог между Владимиром Путиным и журналисткой Мегин Келли, в котором вопрос о якобы вмешательстве России в выборы в США стал чем-то наподобие интеллектуальной дуэли.

Келли заявила, что знакома с информацией отчетов американских спецслужб и потому уверена в своей версии. И тут Путин вставил финальный штрих:

— А вы читали эти отчеты?

— Я читала публичную версию, которая не засекречена.

— Публичную общественную версию, то есть никакую… А я читал эти отчеты.

Эта фраза, произнесенная с легким налетом иронии, вызвала живую реакцию у аудитории, включая саму Мегин Келли.

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«Мерзни-мерзни, волчий хвост»

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре 2022 года Владимир Путин вновь продемонстрировал свое мастерство словесной игры, комментируя предложенные недружественными странами ограничения цен на российские сырьевые товары.

«А если вернуться к тем, о ком мы говорили, поставлять ничего не будем, как я сказал, вне рамок контрактов, ничего навязанного делать не будем. Нам останется только одно, как в известной русской сказке, приговаривать: «Мерзни-мерзни, волчий хвост», — сказал президент.

Юмор в большой политике: лучшие шутки Владимира Путина

ТОП шуточных цитат Путина

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

— «У нас 2000 сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он иногда несет такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает, кто ему это поручил?» — сказал Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC.

— «Я не очень был взволнован тем, что ночевал на ранчо у Буша (в те годы президента США Джорджа Буша — прим. ред.). Он должен был сам думать, что будет, если он пустил к себе бывшего сотрудника разведки. Но и сам Буш — сын бывшего главы ЦРУ. Так что мы были в семейном кругу и чувствовали себя неплохо», — ответил во время общения с журналистами Путин в 2001 году.

— «У нас есть поговорочка… Такая грубоватая, про бабушку, про дедушку. Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой. Поэтому что там говорить», — выдал Путин в ответ на вопрос о падении курса рубля на пресс-конференции в Милане в 2014 году.

— «Вы сказали, что при дрожащих руках человек не может пить. Русский человек может, это точно», — сказал Владимир Путин на пленарном заседании Форума технологий будущего в 2024 году.

— «Настоящий мужчина всегда должен пытаться, а настоящая девушка — всегда сопротивляться. То же самое происходит всегда в сфере свободы средств массовой информации и власти», — пошутил Путин на встрече с журналистами в 2004 году.