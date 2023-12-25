«Не жадничайте» — Путин пошутил о поставках яиц из Белоруссии
Путин в шутку призвал Лукашенко не жадничать и поставить куриные яйца в РФ
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru
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По словам Лукашенко, Белоруссия самостоятельно покрывает свои потребности во многих продуктах, в том числе, в куриных яйцах.
Президент России Владимир Путин пошутил о возможности Белоруссии поставить куриные яйца в Россию во время заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что страна самостоятельно покрывает свои потребности во многих продуктах, в том числе, в куриных яйцах, свинине, птице, овощах и многом другом.
«Поставьте нам, не жадничайте», — пошутил в ответ президент РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что глава Центробанка объяснила резкое подорожание куриных яиц.