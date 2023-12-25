Путин в шутку призвал Лукашенко не жадничать и поставить куриные яйца в РФ

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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По словам Лукашенко, Белоруссия самостоятельно покрывает свои потребности во многих продуктах, в том числе, в куриных яйцах.

Президент России Владимир Путин пошутил о возможности Белоруссии поставить куриные яйца в Россию во время заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что страна самостоятельно покрывает свои потребности во многих продуктах, в том числе, в куриных яйцах, свинине, птице, овощах и многом другом.

«Поставьте нам, не жадничайте», — пошутил в ответ президент РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что глава Центробанка объяснила резкое подорожание куриных яиц.