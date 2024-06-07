«Хотите развалить дело — создайте рабочую группу»: Путин пошутил о создании рабгруппы на ПМЭФ
Путин пошутил о создании на ПМЭФ рабгруппы: хотите развалить дело, создайте ее
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Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova
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Российский лидер иронично оценил предложение созвать комиссию в рамках Петербургского международного экономического форума.
Если хотите развалить совершенно любое дело — создайте рабочую группу. Такой шуткой президент России иронично оценил предложение созвать комиссию в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Как известно, знаем известное выражение, знаем, кому это принадлежит: «Хотите развалить дело, создайте рабочую группу», — пошутил лидер государства.
Владимир Путин также отметил, что в нашей стране скопилось уже столько рабочих групп, что глава страны и не знает, где ему председательствовать.
Президент России выступает на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.
В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Участие в форуме принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. Модератор заседания — Сергей Караганов.