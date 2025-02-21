Путин пошутил про роль денег в организме человека

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

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Так он ответил на речь президента «Курчатовского института».

Президент Российской Федерации Владимир Путин в шутливой форме рассказал, что одним из главных компонентов человеческого организма являются деньги. Так российский лидер ответил на доклад президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука на пленарной сессии Форума будущих технологий.

Ученый рассказывал Путину о том, без каких элементов не может существовать человек.

«Если мы возьмем биологическую субстанцию, то нет биологической субстанции, вот нас с вами, где бы не было этих элементов четырех. Вот неорганика, металл, они более простые. Мы более сложные, но у нас обязательно есть водород, кислород, углерод и азот», — объяснял ученый.

На что Путин в шутку ответил:

«И деньги!».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин обсудил с учеными возможность полета живой клетки на Марс.