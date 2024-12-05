Дети за решеткой: вся правда о жизни малолетних преступников в колониях

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В современной России подростки чаще всего получают условные сроки. Однако нередки и случаи, когда ребенок отправляется в казенное учреждение, где условия разительно отличаются от «вольных».

В начале октября 2024 года 15-летний подросток из Железногорска зарезал свою 54-летнюю опекуншу. Парень жил с приемной матерью и бабушкой.

По его словам, женщина часто кричала на свою пожилую родительницу, а он лишь пытался ее защитить. Его показания подтвердили соседи, указав, что семья была не очень благополучной и конфликты вспыхивали часто.

Против школьника возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Расследование уголовного дела продолжается, несовершеннолетний подозреваемый, вероятнее всего, отправится за решетку. Отягчающим обстоятельством в этой ситуации является тот факт, что парень давно находился на учете в МВД из-за агрессии в отношении сверстников.

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Кто попадает в колонии несовершеннолетних, почему одним дают условный срок, а другим — реальный, и в каких условиях живут малолетние осужденные — читайте в материале 5-tv.ru.

Казнить нельзя исправить

Запятую в знаменитой фразе «казнить нельзя помиловать» в зависимости от конкретного случая ставят в разных местах. Однако чаще всего несовершеннолетние преступники отправляются в колонии.

Детские или воспитательные колонии бывают двух типов: общего и усиленного режима. В последних содержат самых опасных подростков, совершивших тяжкие преступления, и рецидивистов, а также тех, кто злостно нарушал правила в колонии общего режима.

Режим детских колоний также делится на обычный, облегченный, льготный и строгий.

Обычный режим

Стандартное общежитие, где в комнате проживает около пяти человек;

Восемь краткосрочных и четыре длительных свидания в год;

Сумма на личные расходы.

Облегченный режим

Этот режим доступен тем, кто прошел трехмесячный испытательный срок без нареканий;

Четыре длительных и 12 краткосрочных свиданий в год;

Возможность провести время с родителями за пределами колонии;

Сумма на личные расходы.

Льготный режим

Можно носить гражданскую одежду и жить вне колонии под надзором правоохранительных органов;

В стенах колонии — шесть длительных свиданий в год и возможность получать неограниченное количество посылок;

Нет лимита на личные расходы.

Строгий режим

Запрещено проживать в общежитии, только в отдельной камере;

Покидать камеру можно исключительно на время работы и учебы;

Три длительных и четыре краткосрочных свидания в год;

Строгое ограничение в личных расходах.

Большинство правил в колониях направлены на адаптацию несовершеннолетнего к жизни в обществе. Например, жителей детских колоний запрещено называть заключенными или осужденными — там содержатся только воспитанники. Главная цель этих учреждений не наказать подростка, а направить на верный путь, пока это еще возможно.

По состоянию на 2023 год в России насчитывается всего 13 детских колоний, в то время как в 2007 году их было 62. Государство относится к оступившимся подросткам благосклоннее и пытается не лишить их шанса на нормальную жизнь, а дать возможность одуматься и исправиться.

Условный и реальный срок для подростков

В октябре 2024-го 13-летняя жительница Тольятти жестоко расправилась с двумя младшими сестрами. Пока родителей не было дома, она нанесла девочкам множественные ножевые ранения, а потом ушла гулять.

Как удалось установить позже, девочка пошла на этот шаг осознанно. Она внимательно изучила Уголовный кодекс и решила, что ей пока не стоит ждать серьезной ответственности — уголовная в России наступает с 14 лет.

Известно, что 24 ноября подозреваемую в убийстве девочку направили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Туда помещают детей, которые совершили преступления, но либо не достигли 14 лет, либо имеют отклонения в психике, не позволившие им осознавать свои действия.

Отправится ли подросток в колонию, решает суд. На основании ряда факторов оценивается, сможет ли ребенок исправиться без круглосуточного надзора, или не исключено, что он совершит еще одно правонарушение.

При этом подростка, не достигшего 16 лет, не могут осудить на срок более шести лет, а не достигшего 18 — более десяти.

При этом в российском законодательстве есть ряд статей, по которым не дают условные сроки даже для несовершеннолетних. К ним относятся преступления, совершенные против половой неприкосновенности малолетних, связанные с террористической деятельностью, включая содействие терроризму, особо тяжкие и тяжкие преступления, а также деяния, совершенные ранее привлекавшимися к уголовной ответственности подростками.

Как живут воспитанники детских колоний

В детских колониях воспитанники ложатся спать в 22 часа, а просыпаются в семь утра. По ночам их никто не будит и не устраивает проверок — дети должны крепко спать по девять часов в день.

Питание там пятиразовое: завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. При этом оступившиеся подростки получают все необходимые для полноценного развития организма продукты, включая мясо, рыбу, молочку, овощи и фрукты. Они также не лишены вкусностей вроде булочек и конфет. На Новый год им традиционно преподносят сладкие подарки.

Работать до 18 лет можно по желанию, однако чаще воспитанники посещают школьные занятия, кружки и секции, которые находятся на территории колонии. После окончания девяти классов можно поступить на одну из десяти предлагаемых рабочих специальностей, а после 11 классов дистанционно подать документы в вуз.

С детьми работают психологи и другие специалисты, которые помогают понять прошлые ошибки и исправиться. У воспитанников есть тренажерные залы и комнаты отдыха, иногда их возят на экскурсии за пределы исправительного учреждения.

Единственный строгий запрет — это использование любых гаджетов и интернета. А наказывают подростков обычно урезанием времени свиданий с близкими. Если же воспитанник нарушил правила поведения не один раз, ему могут изменить режим содержания на строгий.

В детских колониях также есть ДИЗО — дисциплинарный изолятор, аналог ШИЗО. Максимальный срок содержания там ограничивается неделей.

Особенности женских «малолеток»

Отличий между женскими и мужскими детскими колониями немного. Самое глобальное из них — в девичьих колониях нет строгого режима содержания. Независимо от тяжести преступления и количества рецидивов, воспитанницы попадают под обычный режим и уже через три месяца при хорошем поведении переводятся на льготное содержание.

Также считается, что оступившиеся подростки женского пола гораздо серьезнее подходят к учебе и работе внутри колонии. Они усердно трудятся в швейных цехах и на кухне. Им также разрешают ухаживать за собой, например, носить макияж, делать прически и красить ногти.

Колоний для девушек-подростков в России всего две.

Шансы на адаптацию после детской колонии

После выхода из детской колонии, несмотря на старания специалистов, подросткам какое-то время приходится адаптироваться в обществе и привыкать к взрослой жизни. Хорошо, если у них есть близкие, которые будут сопровождать на этом довольно непростом пути. Однако в учреждения часто попадают и ребята из детдомов или неблагополучных семей и присмотреть за ними после будет уже некому.

Для таких случаев иногда выделяют тренировочные квартиры — в них селят воспитанников исправительных учреждений, срок заключения которых уже почти подошел к концу. Там они учатся самостоятельно готовить, стирать, убираться и планировать бюджет.

К сожалению, по статистике, 90% освободившихся подростков совершают преступления вновь, однако есть и исключения.

Как пишет aif.ru, в детской колонии под Петербургом когда-то сидел парень по имени Август. В исправительное учреждение он попал за разбой и принял Крещение, пока отбывал наказание.

«А после освобождения Август поехал в Москву, где теперь при храме живет и учится в семинарии. Проводит воскресные школы, занятия с детьми. То есть срок в колонии ему пошел на пользу», — рассказал изданию начальник колонии Владимир Ивлев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд приговорил к 18,5 года колонии заключенного, изнасиловавшего в тюрьме медсестру.