Я вас не боюсь: маньяка-потрошителя из Башкирии не могли поймать пять лет

Самой младшей жертве маньяка из Башкирии было всего восемь лет

Фото: Depositphotos / photographee.eu

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Серийного убийцу из Бирска искали лучшие правоохранители. Где он сейчас?

История серийного убийцы и потрошителя Сергея Мартынова, который расправлялся с женщинами по всей стране, потрясает своим цинизмом и жестокостью. Маньяк зверствовал на протяжении пяти лет. Что стало с жестоким убийцей — в материале 5-tv.ru.

Сразу после освобождения

Сергей Мартынов впервые был осужден в 1984 году за дезертирство и хулиганство. Его судил военный трибунал Приморского края и приговорил к семи годам колонии. Однако вышел Мартынов всего через пять лет. В 1992 году снова попал в тюрьму, уже за тяжкое преступление: изнасиловал и убил несовершеннолетнюю девочку, а тело спрятал в погреб. Выпустили его в 2004 году условно-досрочно. И сразу после в регионах России началась череда страшных убийств.

Жертвы маньяка

На счету Мартынова девять жертв, самой младшей из которых было восемь лет. Преступник изнасиловал ребенка в Нижегородской области. примечательно, что маньяк колесил по стране и нападал на женщин в разных регионах, отчасти поэтому его не могли поймать на протяжении пяти лет. Прозванный башкирским зверем за свою жестокость, он насиловал и убивал своих жертв, а после вырезал их внутренние органы. В одном из интервью уже после поимки изверг признавался, что ему «просто интересно было посмотреть, что внутри человека».

Задержание и суд

Мартынова поймали после убийства в Уфе: летом 2010 года он напал на 70-летнюю женщину, а на теле оставил записку для правоохранителей, где признался, что не боится их. Другая записка была адресована сыну погибшей.

«Сергей! Ты хороший человек, извини, что я тут натворил. Тебе с этим жить. В 12 часов я буду в Челябинске. Трупов не будет. Пока…» — цитировало издание UFA1.RU содержимое записки.

Его выследили и задержали сотрудники уголовного розыска МВД по Башкирии, а судили его в Воронеже. Экспертиза признала его вменяемым. За свои преступления в Воронежской, Орловской, Нижегородской, Кемеровской, Свердловской, Владимирской, Ярославской, Липецкой областях, Удмуртии и Башкирии «башкирский зверь» получил приговор в виде пожизненного заключения.

В тюрьме

Отбывая наказание, Мартынов ни разу не раскаялся в своих преступлениях. более того, то ли в шутку, то ли всерьез он просил подселить к нему в камеру хоть кого-нибудь, чтобы он снова мог убить человека, а то без этого ему «скучно». Потрошитель сидит в колонии для пожизненно осужденных «Белый лебедь». По закону он может попроситься на свободу в 2035 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как нашли маньяка, убившего подростка в Волгодонске.