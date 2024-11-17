«Впал в отчаяние»: участник тюремного эксперимента раскрыл правду спустя 53 года

Фото: www.globallookpress.com/Scott Eisen

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В 1971 году в Стэнфорде провели серьезный психологический опыт над людьми.

Дуг Корпи, один из участников знаменитого Стэнфордского тюремного эксперимента, рассказал, с какой жестокостью столкнулся во время психологического исследования. Воспоминаниями о страшном опыте он поделился в документальном фильме The Stanford Prison Experiment: Unlocking The Truth («Стэнфордский тюремный эксперимент: раскрывая правду»), пишет Daily Mail.

Эксперимент проводился в 1971 году под надзором психолога Филиппа Зимбардо. Специалист отобрал 24 студентов, с помощью жребия поделив их на «заключенных» и «надзирателей». Он хотел проверить, как физически и психически здоровые молодые люди будут вести себя в критических обстоятельствах, и поместил добровольцев в подвал, оборудовав там «тюрьму».

Автор эксперимента наблюдал за происходящим в течение шести дней, однако пришлось прервать опыт из-за стремительного ухудшения состояния студентов и разбушевавшихся «надзирателей».

Как признался Корпи, в один из дней «охранники» сильно избили его, раздели догола и наручниками приковали к другому заключенному. Скоро Дуг осознал, что хочет сбежать любой ценой и попытался симулировать острую боль в животе. В госпитализации ему было отказано, молодого человека лишь перевели в одиночную камеру.

«Кто-то контролировал мою жизнь. Я был в таком эмоциональном состоянии, а потом впал в отчаяние», — поделился бывший участник эксперимента.

Пришлось постараться, чтобы выбраться на волю. Дуг разыграл сильную истерику, чтобы привлечь внимание психолога. Участнику поверили и вывели из эксперимента.

Спустя некоторое время Зимбардо стал уверять, что нервный срыв был настоящим, однако в фильме Корпи мужчина не согласился с мнением главы проекта, а также назвал его преступником.

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