Муки хуже смертной казни: в каких условиях томятся пожизненно заключенные

Фото, видео: Личный архив Ивана Мельникова; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Сегодня наивысшая мера наказания в России — пожизненное заключение. Как проходит жизнь неисправимых преступников в строжайших тюрьмах России?

Исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» грозит пожизненное заключение.

Стрельба в концертном зале и сильный пожар вечером 22 марта унесли жизнь 139 человек, среди которых трое детей, еще более 182 получили ранения разной степени тяжести.

Пока задержанным террористам вынесена временная мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая 2024 года, однако вероятнее всего в будущем суд изберет высшую меру наказания.

О том, как содержатся пожизненно осужденные, какие изменения претерпевает их психика в исправительной колонии особого режима, эксклюзивно Пятому каналу рассказали вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников и психиатр Владимир Каторгин.

В каких тюрьмах России содержатся пожизненно заключенные

В 1997 году в России наложили мораторий на смертную казнь в качестве наказание за совершение уголовного преступления. Данный приговор нельзя ни назначить, ни исполнить. Поэтому сегодня высшей мерой наказания является пожизненное заключение.

Столь строгим наказанием караются лица, совершившие особо тяжкие преступления против здоровья населения, общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства. Однако подобный приговор не выносят женщинам, несовершеннолетним, а также мужчинам, достигшим 65-летнего возраста.

Так как люди, осужденные на пожизненное заключение, не могут содержаться в обычных тюрьмах, их распределяют в одну из семи исправительных колоний строгого режима.

ИК «Белый лебедь» — Соликамск, Пермский край;

ИК № 5 «Вологодский пятак» — остров Огненный, Вологодская область;

ИК № 1 «Мордовская зона» — Торбеево, Республика Мордовия;

ИК «Полярная сова» — поселок Харп, Ямало-Ненецкий округ;

ИК «Снежинка» — поселок Эльбан, Хабаровский край;

ИК № 6 «Торбеевский централ» — Торбеево, Республика Мордовия;

ИК «Черный дельфин» — Соль-Илецк, Оренбургская область.

«Самые известные из них — „Черный дельфин“, „Вологодский пятак“ и так называемая „Полярная сова“. Последняя из перечисленных — это самая отдаленная колония для пожизненно осужденных. Находится она в районе Полярного круга. А „Вологодский пятак“ — это так называемый Огненный остров. Его называют, потому что колония создана на месте монастыря на одноименном острове», — рассказал вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Какие действуют правила содержания в камере для пожизненно заключенных

День заключенных колонии начинается рано — уже в шесть утра арестанты встают и заправляют нары. После чего умываются. Примечательно, что ни расчесок, ни зубных щеток в камерах нет, чтобы не дать возможность заключенным сделать из них самодельное оружие. Предметы гигиены выдают строго под присмотром охраны.

Затем наступает время завтрака, на который отводится 45 минут. Помимо спальных мест, в камерах есть несколько предметов мебели — стол, стулья, зеркало, а также раковина и унитаз. Все имущество арестанты обязаны содержать в идеальной чистоте — его состояние каждый день проверяют надзиратели.

«При этом нужно понимать, что если в камере находятся двое заключенных, и один из них сидит на табуретке, второй не имеет право присесть на кровать после шести утра. (Приходится сменять друг друга — Прим.ред.), — отметил специалист Мельников.

Во время приема пищи заключенным включают радио, по которому зачастую выступают специально приехавшие в колонию религиозные проповедники. Набожность (как бы это ни было парадоксально) — не редкость среди осужденных. И все же, подобная роскошь доступна далеко не во всех тюрьмах. Намного чаще завтрак проходит в тишине.

Читайте также Газовая камера и отрубание головы: какие страшные казни до сих пор практикуют в мире

По окончании трапезы в камерах включают розетки. В это время можно побриться и вскипятить воду. У арестантов нет привилегии попить чаю за едой. По правилам они принимают пищу всухомятку.

Все утренние процедуры осужденные проводят стоя, так как им запрещено лежать или сидеть в камере от побудки до отбоя (использовать стул можно только во время завтрака). Перед досмотром, по правилам тюрьмы, арестанты должны стать лицом к стене и завести руки за спину, вывернув наружу ладони. После чего в помещение заходят конвоиры и кинолог. Кстати, собаки тоже особенные, их долгое время тренируют при колонии, так как в тюрьме уже были случаи нападения преступников на служебных овчарок.

Перед выходом на прогулку каждый должен четко произнести свое имя и перечислить статьи, за которые сидит. Только после осмотра камеры заключенным командуют вывернуть руки за спину и поднять, после чего надевают наручники и завязывают глаза, чтобы безопасно провести в отдельное помещение (своеобразную «клетку» для прогулки, так как в тюрьме не предусмотрен двор). Заболевших отправляют в санитарную часть, где ими занимаются медицинские работники.

По завершении часовой прогулки арестанты приступают к работе. На это выделяется два часа, позднее за вырученные деньги можно приобрести заварку для чая и другие (проверенные) вещи для личного пользования.

«В большинстве колоний есть небольшие производства, но не всем достается работа. Конечно, заключенные мечтают об этом, чтобы хоть как-то раз украсить свой досуг. <…> Вот только общение в это время между осужденными практически запрещено», — рассказал специалист по правам человека.

После завершения работ заключенных тщательно проверяют, чтобы те не пронесли посторонние предметы в камеру. В «Черном дельфине» большинство заключенных трудятся на магазин, созданный администрацией тюрьмы. В «Дельфин сувениры» реально найти чучела животных, резные деревянные шкатулки, шашлычницы, детские качели и многое другое. Поэтому, например, фонтан у входа в колонию — это не единственный предмет, созданный руками сидельцев.

В час дня наступает время обеда. Рацион осужденных неприхотливый — суп и хлеб, которые доставляют прямиком в камеры в жестяных мисках. Сотрудникам «местного общепита» строго запрещено приближаться и уж тем более входить внутрь камер, поэтому еда поступает к преступникам через маленькое окошко в двери. Посуда ставится на длинный черенок, после чего доставляется к сидельцам. Сделано это для того, чтобы обезопасить работников от нападения (преступник может дернуть за руку или повредить ее).

С двух до пяти часов снова включается радио. Заключенным все еще не разрешено сидеть и лежать в камере (запрет снимается только после отбоя). В шесть — ужин, после которого последует очередная проверка камер. Отход ко сну в том же «Черном дельфине» — в десять вечера.

Но и здесь есть свои правила. Например, спать можно только головой ко входу в камеру, а полностью накрываться одеялом строго запрещено, что особенно тяжело дается заключенным, так как в тюрьме круглосуточно горит яркий свет.

Что произошло в «Крокус Сити Холл» — все подробности трагедии

Какой распорядок дня у пожизненно осужденных в большинстве колоний

Во многих исправительных колониях строгого режима действуют особые правила, которые необходимы для соблюдения порядка и предотвращения побегов заключенных. В камере может содержаться от 2 до 4 человек, но в особых случаях к заключенному никого не подселяют, как, например, было с людоедом Владимиром Николаевым (в 1997 году приговорен к смертной казни, замененной на пожизненное лишение свободы в 1999 году).

При этом за преступниками ведется постоянное видеонаблюдение, по территории дежурят кинологи с собаками и охрана, а свет в камерах не выключается никогда.

Так, примерный распорядок дня заключенного тюрьмы «Черный дельфин» выглядит следующим образом:

06:00 — подъем, заправка кроватей, умывание, уборка камеры.

06:30 — завтрак, включение радио.

07:15 — включение розеток. Заключенные могут воспользоваться электробритвами или вскипятить воду, чтобы выпить чаю, если есть заварка, или просто кипяток.

08:00 — начало утренней проверки, выключение радио.

09:00 — медосмотр заключенных.

10:00 — утренняя прогулка в специальной камере длиной в несколько метров. В это же время больных отводят в санитарную часть.

11:00 — 13:00 — работа.

13:00 — обед.

13:40 — уборка камер.

14:00 — 17:00 — радио.

18:00 — ужин (40 минут).

20:00 — вечерняя проверка.

20:30 — включение розеток и радио.

22:00 — отбой.

Если арестанта нужно перевести в другой корпус, то ему предварительно закрывают глаза повязкой. Это сделано для того, чтобы осужденные не узнали план здания и не предприняли попытку бегства.

Кроме того, преступник может перемещаться только в сопровождении минимум трех конвоиров (не включая кинолога) в согнутом положении и заведенными за спину руками. Таким образом пресекают попытки самоубийства, побега или нападения на сотрудников.

Есть ли у пожизненно осужденных досуг и как они его проводят

Возможностей для полноценного отдыха в тюрьме мало. Из немногого, чем арестанты могут себя занять — работа и радио. Тем, кто пробыл в колонии более десяти лет, за редким исключением позволяется иметь в камере телевизор. Только купить его должны родственники сидельца, которые зачастую отворачиваются от пожизненно осужденного.

В «Черном дельфине», к примеру, действует цензура на некоторые виды контента. Преступникам запрещено смотреть передачи, где демонстрируется насилие. В их распоряжении только центральные каналы и никакой рекламы — ролики попросту блокируются.

Кроме того, осужденные имеют право на переписку с родственниками, хотя назвать это полноценным общением невозможно. Письма пересылаются через обычную почту и проходят жесткую цензуру, потому ожидать ответа приходится нередко подолгу. Телефонные разговоры запрещены вовсе, однако осужденные имеют право на одно длительное свидание или два краткосрочных в год.

«У заключенных есть свободные два часа времени в распорядке дня, когда они могут сесть и почитать, например, письма или книги. Но при этом большинство личных вещей в отличие от другого режима, им выдаются по просьбе», — рассказал эксперт Иван Мельников.

Количество посылок, которые позволено передать родственникам арестанта, строго ограничено. Чаще всего разрешают не более трех-шести посылок в течение года в зависимости от правил определенной исправительной колонии. Максимальный вес посылки не должен превышать 20 килограмм, бандероли — 5 килограмм.

Передача лекарственных средств возможна только при наличии соответствующего заключения от врача. Чаще семьи передают чай и сигареты, которые осужденный может выкурить только во время недолгой прогулки.

Тем, кто попал в колонию недавно, позволено читать. А те же шахматы во многих исправительных колониях не найти. В целях безопасности арестантам запрещено ими играть — высок риск того, что осужденный проглотит фигурку, попытавшись сократить срок пребывания в тюрьме.

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Dmitry Chasovitin; Личный архив Кладимира Каторгина; 5-tv.ru

Что происходит с психикой пожизненно заключенных в тюрьме

Особый отпечаток тюремного заключения остается даже на тех, кто отбыл сравнительно небольшой срок. Поэтому неудивительно, что психика пожизненно осужденных претерпевает серьезные изменения.

«Однозначно темп психических процессов меняется. Способности к ориентации в пространстве, общению ухудшаются, ведь человек практически не разговаривает с окружающими», — рассказал психиатр.

И все же преступникам удается привыкнуть даже к столь строгому режиму, хоть и не сразу. Первое время после заключения в колонию прибывшие мучаются из-за проблем со сном — свет в камерах не выключают, а накрываться одеялом с головой строго запрещено. Кроме того, стрессом для психики становятся ранние подъемы и жесткий распорядок дня. Мысли вечно ходят по кругу и обычно возвращают преступника в прошлое, так как из текущей реалии выудить новые темы для рассуждений попросту неоткуда. Одинаковые действия, одинаковые фразы и неизменная обстановка приводит к депривации слуха, зрения и вкуса. За ней может последовать деперсонализация личности.

«Психика обладает невероятной способностью к адаптации. <…> И все же нередко были случаи, когда из колоний спустя много лет привозили заключенных, и им требовалась помощь психиатра», — подчеркнул специалист.

Многое зависит от исходных данных арестанта. Если до заключения его психика была крепкой и устойчивой, то он сможет адаптироваться к новым условиям, но в течение времени здоровье все равно пострадает. Ведь в тюрьме нет возможностей для саморазвития, питание однотипное, а из собеседников лишь такие же узники.

Ухудшается ли здоровье пожизненно осужденных в тюрьме

Так как до совершения преступления осужденные нередко ведут маргинальный образ жизни, злоупотребляют алкоголем и наркотическими веществами, на момент вынесения наказания их тело и внутренние органы нередко уже искалечены. Поэтому в тюрьме на фоне перманентного стресса, скудного питания и атмосферы тотального уныния зачастую происходит обострение хронических заболеваний.

И все же пожизненно осужденные имеют наибольшую продолжительность жизни среди заключенный. По данным ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний), в условиях постоянного надсмотра и строгого контроля ухудшение здоровья в колониях строгого режима отследить намного проще. Не меньшую роль играет и то, что арестанты не контактируют с внешним миром, поэтому риск заразиться у них намного ниже.

Может ли заключенный выйти из тюрьмы досрочно

Долгое время считалось, что из колонии строгого режима нет пути на свободу. Оказавшись в этом месте однажды, заключенные оставались за колючей проволокой навсегда.

Так было вплоть до 2018 года, когда стало известно о первом досрочном освобождении из ИК «Полярная сова». Этим заключенным стал осужденный за убийство и расчленение 63-летний Анвар Масалимов, отсидевший 25 лет (согласно законодательству Российской Федерации, преступник может претендовать на УДО по истечении 25 лет отбывания наказания).

После него в 2019 году по УДО вышли из тюрьмы еще 21 человек. Другие пятеро осужденных добились смягчения наказания, а 20 перебрались в колонию-поселение.

В 2016 году появилась новость о первом побеге из «Черного дельфина». Им стал осужденный на пять с половиной лет за разбой Александр Александрович Александров. Позднее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) уточнила, что побег был совершен не из колонии, а из поселения, куда преступника перевели накануне.