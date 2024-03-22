Фото: Гердо Владимир / ТАСС

Произошедшее уже квалифицировано как теракт, и многие страны мира решительно осудили атаку.

Вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. После этого в здании начался сильный пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

Пятый канал собрал эксклюзивную информацию о произошедшем.

Очевидцы сообщили о стрельбе в зале «Крокус Сити Холл»

Вечером, около 20:00 по московскому времени, в подмосковном «Крокус Сити Холл» было запланировано выступление рок-группы «Пикник». Зрители неспешно занимали свои места, музыканты задерживались. Сцена была задернута занавесом, шли последние приготовления.

Перед началом мероприятия в соцсетях стали распространяться тревожные видео. Очевидцы выкладывали короткие ролики, на которых были слышны звуки, похожие на выстрелы. Мужчины и женщины в панике ложились в узкие проходы между креслами, многие кричали.

Те, кто мог, бежали к запасным выходам. Часть зрителей смогли вскарабкаться на сцену, доползти или добежать до занавеса и спешно скрыться за ним в поисках запасного выхода. Остальные звали на помощь.

После появились другие видео, на которых несколько вооруженных людей в масках открыли стрельбу из автоматов по толпе.

На место происшествия оперативно выехала полиция, несколько десятков карет скорой помощи, а также спецслужбы.

Сильный пожар в «Крокус Сити Холл»

Над зданием концертного зала стали подниматься черные клубы дыма. Сумевшие спастись из зала рассказали, что нападавшие подожгли кресла, пламя быстро охватило все помещение.

Многие не понимали, что произошло. Из-за сильной паники сотни людей побежали к запасным выходам, что и спасло им жизнь. Кто-то укрылся во дворах близлежащих жилых домов. Некоторые были ранены. Им оказали срочную помощь прибывшие к «Крокус Сити Холлу» медики.

Стала появляться первая информация о раненых и погибших.

Оперативно приехали несколько пожарных машин. К тому моменту сильное пламя охватило несколько этажей. Однако спасатели не могли войти в здание и начать тушить возгорание, поскольку была угроза, что злоумышленники могли удерживать внутри заложников. К зданию «Крокус Сити Холла» стали стягиваться бойцы спецподразделений Росгвардии и специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Территорию вокруг «Крокуса» оцепили.

Не успевшие эвакуироваться люди оказались заблокированы огнем. Некоторые зрители вылезли на крышу, их удалось оперативно эвакуировать оттуда на вертолетах, задействованных в тушении пожара, который охватил более двух тысяч квадратных метров.

После этого у здания «Крокус Сити Холл» начала обрушаться кровля, раздались два хлопка от взрыва газовых баллонов, выбило стекла в окнах, было слышно обрушение внутренних конструкций.

СОБР начал штурм «Крокус Сити Холла». Вместе с ними в здание зашли пожарные и спасатели для поиска пострадавших. Из здания стали оперативно выносить раненых. Их экстренно госпитализировали в ближайшие больницы. Вертолеты приступили к тушению концертного зала с воздуха. Вскоре пожар был ликвидирован.

Всех спасшихся из «Крокус Сити Холла» оперативно эвакуировали на автобусах Мосгортранса. Многие из них всего лишь в рубашках и футболках, поскольку они бежали из здания без верхней одежды, которую оставили в гардеробах на другом этаже перед концертом.

Сервис "Яндекс Такси" сделал бесплатными для пассажиров все поездки из района "Крокуса", чтобы оперативно вывезти людей с места происшествия.

Произошедшее в «Крокус Сити Холл» квалифицировано как теракт

Губернатор Московской области Андрей Воробьев оперативно выехал на место происшествия. Возле «Крокус Сити Холл» организовали оперштаб. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин координировал работу всех спецслужб на месте. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим.

По предварительным данным, пятеро неизвестных с автоматами АКМ проникли в здание и ликвидировали охранников. Они приняли первый удар злоумышленников на себя. После они направились в фойе и концертный зал.

ГСУ СК России возбудил уголовное дело о теракте. По данным Центра общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ), в результате теракта погибли 40 человек и более 100 получили ранения.

По словам детского омбудсмена Москвы Ольги Ярославской, среди пострадавших есть дети. Губернатор Воробьев заявил, что пятеро пострадавших в результате теракта находятся в тяжелом состоянии, а состояние большинства госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.

Все выезды из Москвы перекрыты. В московских аэропортах, в поездах, на вокзалах и станциях, а также в других местах массового скопления людей экстренно усилены меры безопасности.

Москвы Сергей Собянин назвал произошедшее ужасной трагедией. Он выразил соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших. Все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия, запланированные в Москве на субботу и воскресенье, отменены. Также же распоряжения даны в Севастополе, Ставропольском крае, Мурманской области.

Международная реакция на теракт в Подмосковье

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что из разных стран мира в ведомство звонят люди и выражают соболезнования в связи с гибелью людей в результате кровавого теракта в «Крокус Сити Холле».

«Сейчас, как заявили российские власти, все силы брошены на спасение людей. Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!» — подчеркнула она.

Теракт уже решительно осудили официальные представители Белоруссии, Сербии, Кыргызстана, Узбекистана, Ирана, Турции, Саудовской Аравии, Азербайджана, Сирии, Кубы, Венесуэлы, Польши, других государств. Все они выразили президенту России Владимиру Путину и всему российскому народу глубокие соболезнования.