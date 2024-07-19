Жизнь в монастыре, тюремное заключение и потеря двойни: непростая судьба Ирины Чериченко
Ирина Чериченко в 28 лет попала в тюрьму за наркотики
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса обрела широкую популярность благодаря роли в фильме «Завтра была война».
Актриса Ирина Чериченко прославилась многими ролями, но именно образ Искры Поляковой в кинокартине «Завтра была война» принес ей большую популярность. Однако истинная драма разворачивалась не на экране, а в собственной жизни артистки.
Ее путь был усеян испытаниями: череда разводов, неудачные беременности, тюремное заключение и тяжелое заболевание. Самое удивительное, что после всех этих событий Ирина смогла вернуться в актерскую профессию и добиться успеха.
Тернистый путь
Ирина Чериченко родилась 3 августа 1963 года в Полярном, Мурманской области. Позже семья переехала в Запорожье, где подрастающая звезда обнаружила в себе страсть к танцам. Уже в девять лет Ирина демонстрировала значительные успехи и была принята в Мелитопольское училище.
Ее талант заметил известный советский хореограф Виктор Чмиль, который в дальнейшем стал ее наставником. Ирина без колебаний решила посвятить свою жизнь танцам, однако судьба распорядилась иначе.
Во время выпускных экзаменов партнер Чериченко неудачно уронил ее, что привело к серьезной травме ноги. Эта трагедия положила конец мечте Ирины о танцевальной карьере.
После этого она решила отправиться в Москву, чтобы поступить в театральный институт. Правда, в семье Ирины актерская профессия считалась неприемлемой, и родители не одобрили выбор дочери.
На первом экзамене в ГИТИСе ей отказали из-за сильного акцента, но она не сдалась. Год упорных занятий помог ей справиться с произношением, и в итоге Ирина поступила сразу в два известных учебных заведения — «Щепку» и «Щуку». Выбор пал на Театральный институт имени Бориса Щукина.
Родители начинающей актрисы были глубоко разочарованы. Кроме того, они не могли оказать дочери финансовую поддержку, поэтому Ирина жила в скромной комнате и работала дворником, чтобы обеспечить себе существование. Несмотря на все трудности, Чериченко успешно окончила учебное заведение.
Первые шаги в кино
Ирина Чериченко дебютировала на большом экране в 1985 году, сыграв в малоизвестной ленте «Город невест». Несмотря на скромную роль, ее талант не остался незамеченным, и вскоре она получила возможность проявить себя в картине «Зина-Зинуля».
Но настоящим прорывом в ее карьере стало предложение от режиссера Юрия Кары сыграть в его дипломном проекте — экранизации повести Бориса Васильева «Завтра была война». Именно эта роль стала для нее билетом в мир большого кино.
Режиссер собирал команду из молодых выпускников, готовых работать во имя искусства на безвозмездной основе. Однако проект оказался под угрозой еще до первого съемочного дня.
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Борис Васильев, известный своей консервативностью и принципиальностью в отношении экранизации своих произведений, возмутился тем, что на основе его творения решил снять картину неопытный режиссер.
Его реакция была резкой и категоричной. Но после просмотра готового сценария Васильев, к всеобщему удивлению, неожиданно одобрил работу и был впечатлен игрой молодых актеров. Именно это спасло проект от закрытия.
Кинокартина принесла Ирине Чериченко большую известность — актрису стали узнавать на улицах. Режиссеры, вдохновленные ее игрой, засыпали артистку приглашениями в их проекты. Но, как правило, они предлагали сыграть ей ярких, идеалистичных комсомолок, похожих на Искру Полякову. Ирине же хотелось раскрыть свой талант с другой стороны.
В 90-е годы она играла преимущественно второстепенные роли в малоизвестных фильмах. С 1995 года актриса сделала перерыв в кинокарьере. Она посвятила себя театру, занялась бизнесом и пережила немало трудностей, прежде чем вернуться на съемочную площадку.
Ушла в монастырь
В 1989 году в жизни актрисы произошли кардинальные изменения. Этому поспособствовала встреча с людьми, которые оказали на нее особое влияние своей духовностью. Череда событий привела актрису сначала в Псковский кремль, а затем в Пюхтицкий монастырь в Эстонии. Там она провела несколько недель, погружаясь в религиозную жизнь.
Именно в это время Ирина поняла, что не хочет возвращаться в Москву. Знаменитость решила остаться в монастыре и провела там еще девять месяцев. Все это время она искала ответы на свои глубинные вопросы и пыталась найти свое истинное предназначение.
Но предложение принять постриг заставило Ирину задуматься. Неделями она молилась и плакала, пытаясь сделать выбор. В отчаянии она решила бросить монетку. Трижды подряд монета падала одной стороной, указывая на отказ от пострига. Решившись, Ирина собрала свои вещи и вернулась на Родину.
Тюремное заключение и инсульт
Спустя несколько лет жизнь снова преподнесла актрисе «сюрприз». Оставшись без работы, она получила предложение отправиться в Испанию с танцевальным коллективом. Там звезда познакомилась с местными молодыми людьми, которые предложили ей подработку. Актриса должна была раз в неделю перевозить на собственном автомобиле новых знакомых в Мадрид и Барселону.
Работа приносила хороший доход, но спустя полтора месяца Ирину вместе с новыми товарищами арестовали по подозрению в торговле запрещенными веществами. Оказавшись в испанской тюрьме, Ирина испытала сильный стресс, который негативно сказался на ее здоровье и даже привел к микроинсульту.
Полиция быстро разобралась в ситуации и освободила актрису через три дня, поняв, что она стала жертвой обстоятельств. После этого инцидента Ирина расторгла контракт и вернулась домой, где ей понадобилось время, чтобы восстановиться после пережитого потрясения.
Успешный бизнес
Вернувшись в Москву, актриса познакомилась с предпринимателем по имени Артур, который предложил ей вакансию промоутера на своей кондитерской фабрике. Ирина с энтузиазмом взялась за дело, и вскоре ее трудолюбие и талант привели к повышению до должности директора.
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Она жила в роскоши, с личным водителем и секретарем, путешествуя по всему миру и останавливаясь в лучших пятизвездочных отелях.
Знаменитость занималась этой деятельностью около 14 лет, однако была вынуждена взять длительный отпуск из-за серьезных проблем со здоровьем. У актрисы обнаружили опухоль, но, к счастью, она оказалась операбельной. После успешного лечения Ирина нашла утешение в йоге, отправилась в путешествие по Индии и полностью восстановила свое здоровье.
Личная жизнь актрисы
Впервые Ирина Чериченко вышла замуж еще до того, как поступила в училище. Ее избранником стал мужчина, который был женат на момент их знакомства. Как только девушке исполнилось 16 лет, он развелся с супругой и женился на ней. Однако брак просуществовал недолго — после переезда актрисы в Москву они развелись.
Знаменитость не имела прописки в столице, что периодически мешало ее карьере. На помощь пришел ее друг — актер Валерий Яременко — и предложил актрисе заключить фиктивный брак. Таким образом выгоду получил и сам Яременко, получив новую квартиру. Для ускорения процесса артисты решили схитрить.
Ирина явилась в загс с накладным животом, изображая беременную женщину. Сотрудница учреждения, узнав в ней знаменитую Искру Полякову, с радостью согласилась им помочь.
Неожиданно для всех эта фикция переросла в настоящий брак. Между Валерием и Ириной возникли романтические чувства. Но судьба преподнесла им неожиданный удар. После возвращения из Испании Ирина заболела ангиной, и ее стали мучить сильные боли в животе.
Актриса была беременна от супруга, но медикам не удалось спасти их двойню. Эта потеря стала страшным ударом для обоих. Валерий, пытаясь поддержать Ирину, заверял, что у них еще будут дети.
Но судьба распорядилась иначе. Их отношения трещали по швам. Ради московской квартиры они решили развестись, тоже фиктивно. В моменте Ирина вдруг осознала, что хочет настоящего разрыва. Предательство артистки глубоко ранило мужчину.
Появление сына
Во время одной из командировок за границу Ирина Чериченко познакомилась с американским бизнесменом. Их отношения развивались стремительно, и в скором времени актриса узнала, что беременна. Предприниматель не был готов к отцовству, поэтому артистка решила воспитывать ребенка одна.
На ранних сроках беременности Ирина потеряла обоих родителей: отца, скончавшегося от саркомы, и мать, ушедшую из жизни от инфаркта.
Несмотря на эту трагедию, беременность протекала без осложнений, и на свет появился здоровый мальчик Филипп, пишет портал Культурология. РФ. Как и его мать, в юности он тайком прошел пробы в театральной студии, но в результате все же не выбрал актерскую карьеру.
А в 16 лет Ирина передала ему контакты отца. Тот связался с родителем, отправился к нему в Америку и получил образование фотографа, оператора и режиссера. Сейчас звездный наследник живет на две страны.
Еще одним возлюбленным Ирины Чериченко стал актер Алексей Лысенков. Пара провела вместе 11 лет, однако в какой-то момент их чувства угасли. По рассказам Чериченко, они перестали интересоваться жизнью друг друга, а все их беседы сводились к вопросам «как у тебя дела». В результате актриса приняла решение собрать свои вещи и покинуть избранника.
Сейчас Ирина Чериченко не состоит в браке. Но она признавалась, что вовсе не чувствует себя одинокой. Ее сердце принадлежит сыну — самому близкому человеку. Филипп поддерживает маму в любых жизненных ситуациях. Сейчас актриса довольно востребована в киноиндустрии и в свои 60 лет регулярно появляется в различных сериалах.
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