Жизнь в монастыре, тюремное заключение и потеря двойни: непростая судьба Ирины Чериченко

Ирина Чериченко в 28 лет попала в тюрьму за наркотики

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актриса обрела широкую популярность благодаря роли в фильме «Завтра была война».

Актриса Ирина Чериченко прославилась многими ролями, но именно образ Искры Поляковой в кинокартине «Завтра была война» принес ей большую популярность. Однако истинная драма разворачивалась не на экране, а в собственной жизни артистки.

Ее путь был усеян испытаниями: череда разводов, неудачные беременности, тюремное заключение и тяжелое заболевание. Самое удивительное, что после всех этих событий Ирина смогла вернуться в актерскую профессию и добиться успеха.

Тернистый путь

Ирина Чериченко родилась 3 августа 1963 года в Полярном, Мурманской области. Позже семья переехала в Запорожье, где подрастающая звезда обнаружила в себе страсть к танцам. Уже в девять лет Ирина демонстрировала значительные успехи и была принята в Мелитопольское училище.

Ее талант заметил известный советский хореограф Виктор Чмиль, который в дальнейшем стал ее наставником. Ирина без колебаний решила посвятить свою жизнь танцам, однако судьба распорядилась иначе.

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Во время выпускных экзаменов партнер Чериченко неудачно уронил ее, что привело к серьезной травме ноги. Эта трагедия положила конец мечте Ирины о танцевальной карьере.

После этого она решила отправиться в Москву, чтобы поступить в театральный институт. Правда, в семье Ирины актерская профессия считалась неприемлемой, и родители не одобрили выбор дочери.

На первом экзамене в ГИТИСе ей отказали из-за сильного акцента, но она не сдалась. Год упорных занятий помог ей справиться с произношением, и в итоге Ирина поступила сразу в два известных учебных заведения — «Щепку» и «Щуку». Выбор пал на Театральный институт имени Бориса Щукина.

Родители начинающей актрисы были глубоко разочарованы. Кроме того, они не могли оказать дочери финансовую поддержку, поэтому Ирина жила в скромной комнате и работала дворником, чтобы обеспечить себе существование. Несмотря на все трудности, Чериченко успешно окончила учебное заведение.

Первые шаги в кино

Ирина Чериченко дебютировала на большом экране в 1985 году, сыграв в малоизвестной ленте «Город невест». Несмотря на скромную роль, ее талант не остался незамеченным, и вскоре она получила возможность проявить себя в картине «Зина-Зинуля».

Но настоящим прорывом в ее карьере стало предложение от режиссера Юрия Кары сыграть в его дипломном проекте — экранизации повести Бориса Васильева «Завтра была война». Именно эта роль стала для нее билетом в мир большого кино.

Режиссер собирал команду из молодых выпускников, готовых работать во имя искусства на безвозмездной основе. Однако проект оказался под угрозой еще до первого съемочного дня.

Борис Васильев, известный своей консервативностью и принципиальностью в отношении экранизации своих произведений, возмутился тем, что на основе его творения решил снять картину неопытный режиссер.

Его реакция была резкой и категоричной. Но после просмотра готового сценария Васильев, к всеобщему удивлению, неожиданно одобрил работу и был впечатлен игрой молодых актеров. Именно это спасло проект от закрытия.

Кинокартина принесла Ирине Чериченко большую известность — актрису стали узнавать на улицах. Режиссеры, вдохновленные ее игрой, засыпали артистку приглашениями в их проекты. Но, как правило, они предлагали сыграть ей ярких, идеалистичных комсомолок, похожих на Искру Полякову. Ирине же хотелось раскрыть свой талант с другой стороны.

В 90-е годы она играла преимущественно второстепенные роли в малоизвестных фильмах. С 1995 года актриса сделала перерыв в кинокарьере. Она посвятила себя театру, занялась бизнесом и пережила немало трудностей, прежде чем вернуться на съемочную площадку.

Ушла в монастырь

В 1989 году в жизни актрисы произошли кардинальные изменения. Этому поспособствовала встреча с людьми, которые оказали на нее особое влияние своей духовностью. Череда событий привела актрису сначала в Псковский кремль, а затем в Пюхтицкий монастырь в Эстонии. Там она провела несколько недель, погружаясь в религиозную жизнь.

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Именно в это время Ирина поняла, что не хочет возвращаться в Москву. Знаменитость решила остаться в монастыре и провела там еще девять месяцев. Все это время она искала ответы на свои глубинные вопросы и пыталась найти свое истинное предназначение.

Но предложение принять постриг заставило Ирину задуматься. Неделями она молилась и плакала, пытаясь сделать выбор. В отчаянии она решила бросить монетку. Трижды подряд монета падала одной стороной, указывая на отказ от пострига. Решившись, Ирина собрала свои вещи и вернулась на Родину.

Тюремное заключение и инсульт

Спустя несколько лет жизнь снова преподнесла актрисе «сюрприз». Оставшись без работы, она получила предложение отправиться в Испанию с танцевальным коллективом. Там звезда познакомилась с местными молодыми людьми, которые предложили ей подработку. Актриса должна была раз в неделю перевозить на собственном автомобиле новых знакомых в Мадрид и Барселону.

Работа приносила хороший доход, но спустя полтора месяца Ирину вместе с новыми товарищами арестовали по подозрению в торговле запрещенными веществами. Оказавшись в испанской тюрьме, Ирина испытала сильный стресс, который негативно сказался на ее здоровье и даже привел к микроинсульту.

Полиция быстро разобралась в ситуации и освободила актрису через три дня, поняв, что она стала жертвой обстоятельств. После этого инцидента Ирина расторгла контракт и вернулась домой, где ей понадобилось время, чтобы восстановиться после пережитого потрясения.

Успешный бизнес

Вернувшись в Москву, актриса познакомилась с предпринимателем по имени Артур, который предложил ей вакансию промоутера на своей кондитерской фабрике. Ирина с энтузиазмом взялась за дело, и вскоре ее трудолюбие и талант привели к повышению до должности директора.

Она жила в роскоши, с личным водителем и секретарем, путешествуя по всему миру и останавливаясь в лучших пятизвездочных отелях.

Знаменитость занималась этой деятельностью около 14 лет, однако была вынуждена взять длительный отпуск из-за серьезных проблем со здоровьем. У актрисы обнаружили опухоль, но, к счастью, она оказалась операбельной. После успешного лечения Ирина нашла утешение в йоге, отправилась в путешествие по Индии и полностью восстановила свое здоровье.

Личная жизнь актрисы

Впервые Ирина Чериченко вышла замуж еще до того, как поступила в училище. Ее избранником стал мужчина, который был женат на момент их знакомства. Как только девушке исполнилось 16 лет, он развелся с супругой и женился на ней. Однако брак просуществовал недолго — после переезда актрисы в Москву они развелись.

Знаменитость не имела прописки в столице, что периодически мешало ее карьере. На помощь пришел ее друг — актер Валерий Яременко — и предложил актрисе заключить фиктивный брак. Таким образом выгоду получил и сам Яременко, получив новую квартиру. Для ускорения процесса артисты решили схитрить.

Ирина явилась в загс с накладным животом, изображая беременную женщину. Сотрудница учреждения, узнав в ней знаменитую Искру Полякову, с радостью согласилась им помочь.

Неожиданно для всех эта фикция переросла в настоящий брак. Между Валерием и Ириной возникли романтические чувства. Но судьба преподнесла им неожиданный удар. После возвращения из Испании Ирина заболела ангиной, и ее стали мучить сильные боли в животе.

Актриса была беременна от супруга, но медикам не удалось спасти их двойню. Эта потеря стала страшным ударом для обоих. Валерий, пытаясь поддержать Ирину, заверял, что у них еще будут дети.

Но судьба распорядилась иначе. Их отношения трещали по швам. Ради московской квартиры они решили развестись, тоже фиктивно. В моменте Ирина вдруг осознала, что хочет настоящего разрыва. Предательство артистки глубоко ранило мужчину.

Появление сына

Во время одной из командировок за границу Ирина Чериченко познакомилась с американским бизнесменом. Их отношения развивались стремительно, и в скором времени актриса узнала, что беременна. Предприниматель не был готов к отцовству, поэтому артистка решила воспитывать ребенка одна.

На ранних сроках беременности Ирина потеряла обоих родителей: отца, скончавшегося от саркомы, и мать, ушедшую из жизни от инфаркта.

Несмотря на эту трагедию, беременность протекала без осложнений, и на свет появился здоровый мальчик Филипп, пишет портал Культурология. РФ. Как и его мать, в юности он тайком прошел пробы в театральной студии, но в результате все же не выбрал актерскую карьеру.

А в 16 лет Ирина передала ему контакты отца. Тот связался с родителем, отправился к нему в Америку и получил образование фотографа, оператора и режиссера. Сейчас звездный наследник живет на две страны.

Еще одним возлюбленным Ирины Чериченко стал актер Алексей Лысенков. Пара провела вместе 11 лет, однако в какой-то момент их чувства угасли. По рассказам Чериченко, они перестали интересоваться жизнью друг друга, а все их беседы сводились к вопросам «как у тебя дела». В результате актриса приняла решение собрать свои вещи и покинуть избранника.

Сейчас Ирина Чериченко не состоит в браке. Но она признавалась, что вовсе не чувствует себя одинокой. Ее сердце принадлежит сыну — самому близкому человеку. Филипп поддерживает маму в любых жизненных ситуациях. Сейчас актриса довольно востребована в киноиндустрии и в свои 60 лет регулярно появляется в различных сериалах.

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