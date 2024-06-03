Дом для сумасшедших и смерть в одиночестве: судьба «главной бабушки СССР» Татьяны Пельтцер

Фото: Иванов Олег / ТАСС

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Как актриса провела свои последние годы жизни?

В этом году исполняется 120 лет со дня рождения звезды советского кино Татьяны Пельтцер, о суровом характере которой ходили легенды. Актриса была талантлива, остроумна и никогда не давала спуску коллегам.

Ее жесткие шутки и жизнелюбие на сцене вызывали восхищение, но мало кто знал, что за кулисами она была одинока. Артистка умерла в одиночестве в стенах психбольницы, не помня даже своего имени.

Народная артистка СССР Татьяна Пельтцер получила славу, когда ей было 49 лет. Актриса запомнилась ролями сварливых бабушек и матерей, но в реальной жизни у нее не было детей и, соответственно, внуков, а единственный брак закончился разводом.

Начало пути

Фото: © РИА Новости / Василий Малышев

Предки Татьяны Ивановны переселились из Германии в Россию в начале XIX века. Отец Пельтцер был актером театра и кино, а также преподавателем актерского мастерства.

С самого детства она проводила время за кулисами театра, в девять лет впервые вышла сцену, сыграв в роли Авгия в спектакле «Камо грядеши». Через два года она вновь исполнила мужскую роль — Сережу в «Анне Карениной».

Было очевидно, что дочь выдающегося артиста свяжет свою жизнь с искусством, однако возникла проблема — отсутствие театрального образования.

Ее профессиональный путь начался с работы в Передвижном театре Красной Армии в городе Ейск. Затем она проработала несколько лет в труппе МГСПС, который сейчас называется Театром имени Моссовета. После она вышла замуж за философа и инженера Ганса Тейблера и уехала с ним в Берлин, сообщает StarHit.

Пельтцер нашла работу в Германии в качестве машинистки, а ее муж Ганс получил хорошую должность в компании «Опель». Татьяна Ивановна общалась с местными актерами, изучала немецкий язык и наслаждалась прогулками по европейским улочкам. Однако актрисе не хватало лишь одного — сцены.

Существовали слухи, что в Берлине Татьяна Ивановна влюбилась в кораблестроителя из России, который приехал за границу для обучения. Об этом узнал Ганс, после большого скандала Пельтцер стремительно вернулась на родину. По другой версии, никакой интрижки на стороне у актрисы не было, а с супругом она рассталась из-за нежелания оставаться в Германии.

Возвращение на сцену

Фото: Строков Михаил / ТАСС

После развода артистка снова взяла фамилию отца и не оставляла попыток вернуться на сцену. Карьера Татьяны Ивановны развивалась неоднозначно: после увольнения из «Моссовета» по причине профнепригодности она смогла добиться успеха в Московском театре миниатюр.

В этом театре артистка сыграла роли нянек и банщиц настолько убедительно, что зрители начали ходить на спектакли именно ради нее.

Характерную актрису бытового жанра заметили и кинорежиссеры. Артистка засветилась в эпизоде кинокартины «Свадьба», сыграв роль старушки Лукерьи Похлебкиной, любившей выпить. Татьяна Ивановна настолько реалистично исполнила роль, что люди на улице иногда предлагали угостить актрису рюмочкой.

В своих многочисленных ролях она играла по-житейски хитрую, но одновременно простодушную старушку. Со временем за актрисой закрепилась слава главной бабушки СССР.

Несносный характер

О своеобразном характере Татьяны Ивановны ходили легенды. Многие начинающие артисты и вовсе ее побаивались. Пельтцер не могла промолчать, если во время работы была чем-то недовольна. Свои претензии она высказывала и режиссерам.

Прослужив около 30 лет в Театре сатиры, актриса покинула его с громким скандалом: поссорилась с режиссером Валентином Плучеком и перешла к его коллеге Марку Захарову в «Ленком».

Несмотря на тяжелый нрав, артистку все равно любили и относились к ней с уважением. Однажды на собрании труппы критиковали актера Бориса Новикова. В тот момент Татьяна Борисовна не осталась в стороне. В ответ на ее слова Новиков не сдержался.

«А вы, Татьяна Ивановна, помолчали бы. Вас никто не любит… кроме народа!»— сказал он.

Последние годы

В течение многих лет Пельтцер была символом «Ленкома». Каждое выступление с ее участием завершалось овациями. Даже несмотря на то, что уже тогда у артистки начались проблемы со здоровьем — она с трудом передвигалась, хамила гримерам и кричала на окружающих.

Однажды соседи вызвали скорую помощь из-за того, что несколько часов подряд слышали крики знаменитости. Прибывшие врачи поставили ей диагноз — мания преследования, а также отправили в психиатрическую клинику.

Пельтцер поместили в общую палату для пациентов с психическими расстройствами на 20 человек. Там ее обнаружила актриса Ольга Аросева, которую Татьяна Ивановна встретила с объятиями, хотя и не узнала гостью.

Аросева рассказывала, что актриса была с расцарапанными руками и лицом, а ее рубашка была залита кровью. Татьяна Ивановна дралась с другими пациентами и нападала на медсестер.

Используя все свои контакты, руководство театра нашло другую больницу для Пельтцер. Аросева отыскала бывшую домработницу артистки Анну Кукину, которую та ранее уволила, и убедила снова ухаживать за больной Татьяной Ивановной.

Ее домработница рассказывала, что накануне смерти артистка, до этого давно никого не узнававшая, вдруг ее признала. В этот день Анна уехала из лечебницы, где вновь оказалась артистка, около восьми вечера, а через несколько часов ей сообщили о смерти Татьяны Ивановны.

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