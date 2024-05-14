Так и не оправилась от трагедии: как живет вдова Сергея Бодрова-младшего

Фото: Кадр из к/ф «Брат-2», реж. Алексей Балабанов, 2000 г.

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Главная любовь великого актера спустя 22 года так и не оправилась после трагедии.

Светлана Бодрова — единственная, крышесносная и невероятная любовь знаменитого актера Сергея Бодрова. Она так и не смогла смириться с тяжелой утратой.

Главный герой «Брата» стал для нее последним мужчиной в жизни. Вместе с Сергеем 22 года назад вдова потеряла часть себя. Воспоминания и дети помогли пережить трагедию, но как прежде уже никогда не было.

Яркая красавица телевидения теперь ведет закрытый образ жизни и не посещает светские мероприятия. Известно, что сейчас вдове 56 лет, проживает она в Москве. Дочь Бодрова Ольга пошла по стопам отца и связала свою жизнь с театром, а младший сын Александр выбрал музыкальную карьеру.

Любимец общественности Сергей Бодров смог покорить сердце карьеристки, которая стала для него опорой. Их история завораживает и показывает, как можно совмещать карьеру и любовь, процветая и там, и там.

Дивный мир телевидения

Юная Светлана в глубине души всегда мечтала работать на телевидении, но получилось так, что окончила она Московский институт геодезии, картографии и аэросъемки.

И после совсем не понимала, куда идти дальше и где работать. Пришлось помотаться по Москве, работая на советско-американских предприятиях и в кооперативах.

О работе на ТВ женщина и мечтать не могла, пока не поступил судьбоносный звонок. Приятель Светланы предложил ей работу администратора в программе на ТВ.

Ошеломленная девушка, не раздумывая согласилась работать в месте мечты. И с 1991 по 2014 года стала работать в телекомпании ВИD, где ее определили в команду музыкально-информационной программы.

Телевидение 90-х было стало любовью для юной Светы, отметила она в своем первом и единственном интервью изданию Colta.ru.

«Такой атмосферы и свободы, как тогда, не было никогда. И возможности состояться такой больше никогда не было. Представьте: мы своими руками имели возможность создавать новое телевидение, потому что старое на наших же глазах развалилось», — призналась женщина.

В те годы в мире телевидения мог оказаться кто угодно. Бодровой повезло обучиться искусству режиссера у лучших. Это была «смесь невозможного фанатизма и любви к профессии». Для начинающая творца работа была родным домом, не существовала другого мира за пределами телецентра.

После во всем известную программу на федеральном канале ее позвал работать главный редактор Сергей Кушнерев. Там она проработала режиссером 14 лет, а после ушла за ним из этой программы, так как произошел «рейдерский захват», по словам Бодровой.

После ухода жизнь уже тогда вдовы с двумя детьми превратилась в скитания. Бодрова успела поработать на телеканале Совета Федерации, потом в других СМИ. Усердно работая, женщина смогла вырастить детей и дать прекрасное будущее.

«Мы с тобой как два брата-близнеца»

Со своей будущей любовью Свету свела работа. До этого она не видела его на экранах, в том числе, в уже вышедшем легендарном фильме «Брат». Но зато его заметил ее будущий начальник и товарищ Сергей Кушнерев, который и позвал Бодрова вести программу «Взгляд».

Как одному из лучших работников телекомпании ВИD Светлане предложили отпуск и так получилось, что она отправилась отдыхать на Кубу вместе с коллегами из программы «Взгляд». В самолете она как раз и познакомилась с Кушнеревым. А на самой Кубе и с его другом Сергеем Бодровым. Вот так бывает: работать в одной компании, а познакомиться на курорте.

«Я почему-то прекрасно помню этот момент: мы зацепились в домике Хемингуэя друг за друга. И дальше говорили, говорили, не переставая: о себе, обо мне, о нем. Он потом мне в одном письме написал: „Мы с тобой как два брата-близнеца, которых разлучили тридцать лет назад“. Мы, знаете, были как неотлипшие какие-то друг от друга, можно так сказать? Говорили друг с другом так, как будто до этого молчали всю жизнь», — вспоминает главная любовь великого актера.

До Сережи 30-летняя тогда Света уже не верила, что обретет настоящую любовь. Она была уверена, что в ее жизни будет только одно — работа. Но голубоглазый джентльмен покорил сердце принцессы и перевернул ее жизнь с ног на голову. Влюбленные не расставались, заполнив жизнь друг друга без остатка.

И уже в 1997 году две половинки одного пазла наконец соединились, Сергей Бодров женился на своей Светлане. А уже через год любовь дала свои плоды — дочку Ольгу. В 2002 году за месяц до трагедии рождается сын Бодрова — Александр.

«Наш сын Саша — он такой же, очень похож по характеру на Сережу. Очень. Даже в движениях иногда: когда он начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает, потому что я вижу Сережу. Как-то на генном уровне все передалось, вплоть до характера. И я понимаю, что, если бы они с Сережей сейчас были вместе, они настолько тонко друг друга чувствовали бы и понимали», — выразила глубокое сожаление вдова Бодрова.

Сергей был для Светы всем. Она благодарила судьбу за то, что оказалась рядом с таким глубоким и талантливым человеком. Но, к глубоко сожалению, Бодрову не было суждено прожить со своей любовью до старости. Как птица он прилетел в ее жизнь, и бесследно выпорхнул из нее.

Жизнь после трагедии

В 2002-м году 20 сентября мир потерял великого актера, из-за кончины которого пролила слезы ни одна сотня людей. Сергей Бодров пропал без вести во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье. Все 26 членов съемочной группы, что были с актером в роковой день исчезли вместе с ним.

Светлана Бодрова в одночасье стала вдовой. Трагедия сломила ее. Вернуться к жизни и пережить утрату Светлане помогла работа «Жди меня», куда она вернулась после перерыва. Ради детей пришлось взять себя в руки.

«Во всех смыслах не выжила бы. Нам ведь еще и не на что было жить. Мы перед отъездом Серегиным купили квартиру. Тут были голые стены. Двое детей. Надо как-то их кормить, надо деньги зарабатывать, надо жить. Но я вообще не помню этих месяцев», — поделилась горькими воспоминаниями Светлана.

Сергей стал для нее последним мужчиной, который был в ее жизни. По ее признанию годами ранее, никого больше ее жизни не появилось ни мысленно, ни физически. Счастье, которое она испытала в тот небольшой период, пронесет до конца своих дней. Мать двоих детей ведет тихую жизнь, стараясь не попадать на страницы прессы.

Молодые Сережи Бодровы

Когда Сергея Бодрова не стало, его дочери Ольге было четыре года, а сыну Саше один месяц. Сейчас наследники выросли. Оля закончила актерский факультет ГИТИСа, снимается в фильмах и играет в спектаклях.

В 2020 году Ольга вышла замуж, ее избранником стал Сергей Быстров, актер театра им. В. Маяковского. Знакомые отзываются о девушке, как о спокойном и уравновешенном человеке. Преподаватели же всегда ее хвалили, считали серьезной и целеустремленной студенткой. Молодая актриса стремиться сделать все, что стать дочерью, которой гордился бы великий Сережа Бодров.

Сын Саша актером не стал, но тоже связал жизнь с творчеством. Он даже организовал собственную музыкальную группу. Юноша очень похож характером на отца, такой же добросердечный.

Александр, как и мама ведет замкнутый образ жизни. По данным СМИ, парень, кроме того, что занимался музыкой, учился на историческом факультете МГУ.

Бодров наверняка гордился бы своими прекрасными детьми. Светлана воспитала их достойными и умными людьми. Вот только дети выросли, и она осталась вновь одна. Ей часто снятся кошмары. Тогда она рефлекторно хочет разбудить любимого, но обнаруживает, что его нет вот уже более 20 лет. Рана от потери так и не зажила.

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