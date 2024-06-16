Евразия для евразийцев и конец спецоперации: Путин обрисовал контуры мира будущего

Фото, видео: Reuters / Denis Balibouse; 5-tv.ru

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Президент представил мирную инициативу России по конфликту на Украине.

Вместо так называемой мирной конференции в Швейцарии, о которой долго и много заявляли на Западе, все теперь обсуждают мирную инициативу России, которую представил Владимир Путин. Это те решения, действия и принципы, которые могут обеспечить прекращение конфликта и мир.

Три шага

Первое: Киев должен признать потерю регионов и вывести свои войска, причем полностью, за старые административные границы. На данный момент территория ЛНР освобождена практически на 100%, остальные субъекты Федерации — где-то на две трети, причем наши Херсонская и Запорожская области пока без прежних административных центров, Херсона и Запорожья соответственно. Пока.

Второе: новые территориальные реалии, в том числе, по статусу Крыма и Севастополя, должны быть подтверждены также западными странами на уровне международных договоренностей. Соответственно, должны быть сняты санкции.

Третье: Киев должен официально подтвердить отказ от планов вступить в НАТО, чтобы закрепить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Разумеется, в силах остается условие демилитаризации и денацификации Незалежной. Это, впрочем, уже было согласовано Стамбульскими соглашениями весной 2022 года.

«Считаю, что Россия предлагает вариант, который позволит реально завершить войну на Украине, то есть мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и пусть трудно, постепенно, шаг за шагом, но начать восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной, и, в целом, в Европе», — подчеркнул Владимир Путин.

Российскую позицию Владимир Путин изложил на встрече с руководством МИДа в здании на Смоленской площади. Тем самым он обозначил характер речи: это внешнеполитический курс страны на годы вперед. Видно было, что президент готовился к выступлению, его речь содержала восемь с половиной тысяч слов, это примерно 20 страниц текста, где каждое слово имеет смысл, значение и далеко идущие последствия.

Евразия для евразийцев

«Украинский вопрос» — это лишь один из аспектов глобальной трансформации миропорядка. Его контуры президент также обозначил. Евразия для евразийцев. Мы сами способны обеспечить безопасность в своем большом доме.

«Считаем, что пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе. Понимаем, безусловно, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным, однако это сейчас. Но если мы выстроим надежную систему безопасности в будущем, в таком присутствии внерегиональных военных контингентов просто не будет необходимости. По большому счету, если честно, сегодня-то никакой необходимости нет, оккупация только, вот и все», — сказал Владимир Путин.

Понятно, что речь, прежде всего, о той внешней для Евразии державе, которая буквально нашпиговала наш континент своими базами — о США. Канадцев в расчет можно не брать. Мысль о том, что американцы уйдут из Германии, или, например, Японии, звучит как фантастика. Но если развернуть историческую перспективу, ведь так было далеко не всегда. И ничего, как-то обходились без них. Это предложение безусловно опережает свое время. Хотя возможно и настолько сильно, как нам это кажется. Достаточно вспомнить другую программную речь Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году. Тогда он заявил, что мир становится многополярным. Тогда это казалось нереалистичным и что мы видим сейчас?

Рост новых полюсов силы и закат старых, региональные конфликты, трансформация экономики. Миропорядок по западным лекалам рушится, ему на смену приходит другая система. Ее контуры Владимир Путин очерчивает там, где формируется внешняя политика России.

Обстановка для Киева все хуже

Встречу с руководством МИДа не анонсировали, ее содержание оставалось секретом до последнего момента, как и формат: всеобъемлющая речь Владимира Путина по всем аспектам мировой повестки, ключевыми из которых являются конфликт на Украине.

«Как только в Киеве заявят о том, что Украина готова к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю — мы это сделаем незамедлительно. Естественно, одновременно гарантируем беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений», — заявил президент.

Сама формулировка российской мирной инициативы не предусматривает никаких «жестов доброй воли». Все исходит из реальной обстановки, а она для Киева становится хуже с каждым днем.

«Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться, не в пользу киевского режима, и условия для начала переговоров будут другими. Подчеркну главное, суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня. Как это, например, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении», — подчеркнул Владимир Путин.

В 2024 году этому конфликту исполнилось десять лет, а не два года, как утверждают на Западе. Владимир Путин в очередной раз детально проговаривает все его стадии: госпереворот, организованный США, самоопределение Донбасса, кровавая война Киева против собственных граждан, Минские соглашения, которые Украина и не думала исполнять, и, наконец, неизбежное — спецоперация России.

«Наши соединения действительно стояли у Киева, у военных ведомств, у силового блока были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий, но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города, кто бы чего не говорил, не домысливал, не было. По сути, это было ни что иное, как операция по принуждению украинского режима к миру», — утверждает российский лидер.

Тогда достичь мира почти удалось. Помимо Стамбульских переговоров, в марте 2022 года в Москве побывал и западный посредник, премьер Израиля Нафтали Беннет. Владимир Путин рассказывает об этом впервые.

«Мы поприветствовали это, как и в целом, попытки найти мирное урегулирование конфликта, потому что каждый день боевых действий означал новые жертвы и потери. Однако на Украине, как нам стало позднее известно, услуги западного посредника не приняли. А напротив, как нам стало известно, обвинили его в том, что он занимает пророссийские позиции», — рассказал Путин.

Эти позиции слишком не устраивали Запад, для которого украинский конфликт — возможность уцепиться за ускользающее глобальное доминирование. Россия запустила маховик слома однополярного мира, а значит, ее надо остановить.

«Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата. Призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшими арсеналами ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков. Они либо не понимают масштабы угрозы, которую сами порождают, либо попросту одержимы верой в собственную безнаказанность и в собственную исключительность. И то, и другое может обернуться трагедией. Очевидно, мы являемся свидетелями краха системы евроатлантической безопасности, сегодня ее просто нет», — подчеркнул президент.

Путин не раз повторяет тезис о «неделимой безопасности», которая не может достигаться за счет других. Но даже в отношении себя Запад этому принципу не следует. Американские войны на Ближнем Востоке принесли Европе миллионы мигрантов, принудительный отказ от российского газа подчинил всю энергосистему Старого света воле Вашингтона. О какой неделимости речь?

«Правящие европейские политики и представители евробюрократии больше боятся впасть в немилость Вашингтона, чем утратить доверие собственного народа, собственных граждан. Проглатывают и унижение, и хамство, и скандалы со слежкой за европейскими лидерами, а США их попросту используют в своих интересах», — сообщил Владимир Путин.

Новые голоса

Зависимость от США слишком дорого обходится. Когда-то финансовый рай, Европа уже потеряла этот статус. Фактическое воровство российских активов бумерангом ударило по тем, кто десятилетиями жил не по средствам, потреблял больше, чем производил сам.

«Теперь же всем странам и компаниям, суверенным фондам становится очевидно, что их активы и резервы далеко не в безопасности как в юридическом, так и в экономическом смысле слова. И следующим в очереди на экспроприацию со стороны США и Запада может быть кто угодно», — предупредил российский лидер.

Мировое большинство это видит и отказывается играть по правилам Запада. Все громче звучат голоса глобального Юга, Востока, растет роль Африки и Латинской Америки, они и формируют запрос на новое, более справедливое мироустройство.

«Такой образ будущего созвучен устремлениям абсолютного большинства стран мира. Мы видим это в том числе по растущему интересу к работе такого универсального объединения, как БРИКС, основанного на особой культуре доверительного диалога, суверенном равенстве участников и уважении друг к другу», — сообщил Владимир Путин.

БРИКС, ЕАЭС или ШОС — пока Москва и Пекин задают тон миролюбивой политики завтрашнего дня, Запад продолжает делать то единственное, что умеет: формировать военные блоки. Азиатский аналог НАТО — АУКУС — нацелен на сдерживание Китая, сам атлантический альянс тоже выходит за рамки своего региона. Менталитет Холодной войны уже завел так называемый «цивилизованный мир» в тупик, но развернуться еще не поздно.

«Если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных полюсов планеты, ей, безусловно, нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией, и мы, главное, к этому готовы», — заявил Путин.

Прологом к этой разрядке и должно стать урегулирование украинского конфликта. Предложение Владимира Путина не просто конкретное, а на данный момент единственное выполнимое.

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Учтены все аспекты, в том числе, правовые, как вопрос законности пребывания Зеленского в кресле президента. Она ничтожная, но договариваться есть с кем, например, с Верховной радой, последним легитимным органом.

На вопрос «следует ли ожидать каких-то контактов с учетом статуса легитимности действующей власти на Украине», — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил: «окончательно решение необходимо принимать в рамках политического и правового поля Украины. Что касается роли МИДа, ни за кем мы бегать не собираемся, наши послы подробнейшим образом в соответствующих столицах передадут текст выступления президента, разъяснят дополнительно то, что имеется в виду, предыстория всей этой ситуации, и мы будем ожидать, что реакция последует».

Разъяснять действительно придется, проблемы с пониманием простой схемы возникли сразу. Британский журналист, выслушав почти полуторачасовую речь Путина, так и не понял, почему первый шаг должна делать Украина, а не Россия.

«Вы слушали президента? Дважды, в середине своей речи и в конце он сказал: „Я хочу повторить последовательность“. Речь будет опубликована. Думаю, когда вы прочтете ее в третий раз, вы поймете, что Россия делает все возможное на основе договоренностей, которые были достигнуты, а затем разрушены Борисом Джонсоном и другими политиками», — заявил Лавров.

Главный сигнал Западу: договориться без России не получится. Санкции и ультиматумы больше не работают, есть только прагматичный подход, сформулированный президентом.

«Сегодня мы делаем еще одно, конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и в западных столицах от него, как и прежде, также откажутся, то в конце концов это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития», — предупредил президент.

Проливать кровь на Западе привыкли, заканчивать войны пока не научились. Россия предоставляет уникальный шанс: сделать на Украине первый шаг к той самой неделимой безопасности и справедливому миропорядку.

Реакция на мирную инициативу

Те, кому были адресованы мирные предложения по Украине, отреагировали так, как и должны были отреагировать на первых стадиях принятия неизбежного: отказ и сразу гнев. Торги и депрессия очевидно будут позже.

Зеленский назвал предложение ультиматумом. Нет, ультиматум означает капитуляцию.

Как было с Германией, например, где всю территорию поделили между странами победителями, когда бывший Третий Рейх полностью лишили армии и флота. Когда на территории всей страны стояли иностранные войска, а американские и до сих пор находятся.

То, что предложено по Украине Москвой, это именно условия для переговоров. Ведь речи не идет о введении с нашей стороны внешнего управления или создания некоего марионеточного правительства в Киеве, оно там уже есть и его дергают за ниточки.

Не идет речи и о каких-либо помехах на вступление Украины в экономические и политические союзы, в ЕС, например. Но предложение, что называется ограничено.