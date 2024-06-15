Премьер Италии назвала условия разморозки российских активов

Фото: www.globallookpress.com / Ettore Ferrari

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Джорджа Мелони также подняла вопрос оплаты восстановления Украины.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что разморозка заблокированных на Западе российских активов станет возможной только после начала мирного процесса по Украине. Об этом она сообщила на пресс-конференции G7 в Италии.

По словам политика, будущие переговоры будут касаться также оплаты восстановления украинских территорий.

«Перспектива размораживания российских активов напрямую зависит от процесса мирных переговоров, на которых будет затронут вопрос в том числе о том, кто будет оплачивать восстановление Украины», — отметила она.

Участники «Большой семерки» считают, что Россия должна возместить нанесенный в ходе спецоперации Украине ущерб, оцениваемый Всемирным банком в 486 миллиардов долларов.

Экономическое давление на Россию возникло на фоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса от националистов. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заявил Путин о заморозке российских активов на Западе.