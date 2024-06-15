Фото: IDA MARIE ODGAARD / ТАСС

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Готова ли Украина к территориальным уступкам?

Глава офиса президента* Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев будет искать любые возможности, чтобы передать РФ наработки по «мирному плану», созданные совместно с западными странами на саммите в Швейцарии. Видео с его речью транслировал один из украинских телеканалов.

«Мы думаем, что это может произойти на втором саммите», — отметил он.

Однако чиновник также подчеркнул, что Украина по-прежнему не готова к территориальным уступкам для урегулирования конфликта с Россией.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва готова сделать еще одно мирное предложение по конфликту на Украине.

По его словам, условия просты: российская армия незамедлительно прекратит огонь, как только боевики киевского режима покинут территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Принципиальная позиция России, добавил Путин, состоит в том, чтобы создать для Украины внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус, а также необходима ее денацификация и демилитаризация.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что NYT опубликовала якобы незаключенный договор между Россией и Украиной за 2022-й.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.