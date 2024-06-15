Это был экспромт: Песков признался, что не знал о тезисах Путина по украинскому вопросу в МИДе

Песков признался, что не знал о тезисах Путина по украинскому вопросу в МИДе

Фото: © РИА Новости / Валерий Шарифулин

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Президент сделал последнее предложение по урегулированию конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признался, что не знал заранее о тезисах, с которыми президент России Владимир Путин выступит на встрече в Министерстве иностранных дел.

«Я не знал», — ответил он на вопрос журналиста Павла Зарубина, который опубликовал фрагмент беседы в своем Telegram-канале.

Кроме того, Дмитрий Песков добавил, что не знает, были ли в курсе ли содержания речи другие представители администрации президента. Представитель Кремля напомнил, что «является пресс-секретарем только одного человека».

Ранее на встрече с руководством МИД РФ лидер страны заявил, что Москва готова сделать еще одно мирное предложение по конфликту на Украине. Президент выдвигул всего несколько требовний: Вооруженные силы РФ незамедлительно прекратят огонь, как только боевики киевского режима покинут территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, российская сторона ожидает нейтрального и внеблокового статуса Незалежной. Киев должен отказаться от намерения вступить в НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что часть украинских депутатов обсуждают предложения Путина.