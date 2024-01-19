Фото, видео: www.globallookpress.com / Grigirii Goryachev; Юрий Самолыго / ТАСС; 5-tv.ru

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Модель знаменита не только благодаря тому, что является обладательницей самого большого бюста в России. В свое время она попадала в громкие скандалы. Что происходит в ее жизни сейчас?

Эпатажная модель Ирен Феррари завоевала внимание поклонников своей яркой внешностью еще много лет назад. Обилие пластических операций и размер форм сделали из девушки знаменитость. Ирэн стала частой гостьей ток-шоу. И даже успела сняться в кино. Как сейчас живет и чем занимается звезда — читайте в материале 5-tv.ru.

Детство и путь к славе

Ирэн родилась в поселке Ильиногорск, который находится неподалеку от Нижнего Новгорода. Ее детство прошло как у всех, она любила гуманитарные науки и посещала музыкальную школу. Уже в раннем возрасте она стремилась переехать в столицу. И ее желание сбылось — в Москве будущая звезда находит нужные знакомства и открывает собственный салон красоты.

Но ей хотелось большего. Ирен понимала, чтобы пробиться в мир шоу-бизнеса — нужно соответствующе выглядеть. Она решает кардинально сменить образ. Средства на пластику уже появились. И после преображения у девушки началась новая жизнь.

Так как внешность ей никогда не нравилась, Ирен пришлось несколько раз проводить операцию на груди. Желание покорить всех своими выделяющимися формами было очень сильным. Бюст девушки увеличился до феноменальных размеров. В 2017-м она даже попала в ТОП-5 девушек с самой большой грудью в мире размером практически десятого размера.

«Уже после первой операции я поняла, что стала очень интересна противоположному полу. Какие бы гадости ни говорили про меня, но, если я сижу в компании, то все мужчины смотрят только на мою грудь. Я вижу, что они меня хотят. Но я всегда говорю: хотеть не значит иметь — все-таки эта несчастная любовь сделала меня стервой», — делилась своими мыслями Ирен.

Визитная карточка модели — внушительная грудь, но хирургические вмешательства затронули не только ее бюст. Это и нос, и талия, и ягодицы. Ирен провозгласила себя девушкой с самым большим размером груди в России. Так и началась ее карьера в шоу-бизнесе.

Где снималась

Девушка стала часто появляться на обложках мужских журналов. Также звезду стали приглашать на известные шоу. Там Ирен Феррари рассказывала о том, как ей живется с большими формами и сколько средств уходит на достижение желаемых результатов.

В 2005 году эпатажная звезда появилась в эпизодических ролях в драме «Рублевка live», в ситкоме «Счастливы вместе», комедии «ГИБДД и т. д.», криминальной мелодраме «Ставка на жизнь» и других картинах.

Скандалы

Последствия пластики груди настигли Ирен в самолете при перелете в США в 2009 году. У знаменитости лопнул имплант и из него начал вытекать физраствор. Недомогание усилилось тем, что после девушка начала падать в обморок прямо в аэропорту. Модель госпитализировали и поставили новые импланты еще большего размера. Авиакомпания же признала вину и компенсировала лечение.

«Мне позвонили из компании и извинились. У меня есть и медицинское заключение и показания свидетелей-пассажиров. Во время полета ударились многие, но вот с такой (грудью. — Прим. ред.) была я одна. Теперь грудь болит даже в состоянии покоя, иногда засыпаю с обезболивающим средством», — говорила она в одном из интервью, пишет KP.RU.

Также Ирен несколько раз попадала в аварию. Причем виновницей была сама девушка. В 2012 году она протаранила Toyota Camry, а также по инерции задела стоящую на парковке Hyundai Sonata. Спустя немного времени вновь попала в ДТП.

Совсем недавно у обладательницы пышных форм случился конфликт с соседкой по дому. Женщина жаловалась на собаку звезды, так как ее шерсть вызывала у нее астму. Оказывается, Ирен часто ходила в кафе со своим питомцем, где и отдыхала соседка. Этим она вызвала недовольство.

Ирен же ситуацию не оставила и ворвалась к обидчице на работу в детский сад, чтобы разобраться. Закончилось все тем, что та обратилась в полицию.

Интересные факты

Кумир модели — французская порноактриса Лоло Феррари. Именно поэтому Ирен взяла себе такой же псевдоним. У француженки бюст был объемом 180 сантиметров, благодаря чему она попала в Книгу рекордов Гиннесса. Скончалась Лоло от удушья во сне и постоянно сражалась с болезнями из-за огромного веса груди. Но российскую поклонницу это не испугало.

Скандальная звезда всегда стремилась к фигуре мечты. Ее идеал — это Дженнифер Лопес и Дита фон Тиз. Ирен признавалась, что путь к совершенству был не самый легкий.

«Да, ломали кости, вытаскивали их из меня, но я же этого не видела. На меня потом надели корсет, и я в нем ходила до тех пор, пока все зажило. Ставить в грудь импланты такие, как у меня, гораздо опаснее, чем ребра ломать. Ведь они просто огромные! Это тоже страшно — засунуть такие бидоны с жидкостью под кожу! Когда мне делали нос, тоже кости ломали. После операции он у меня выглядел настолько страшно, что я в истерике кричала», — признавалась в одном из интервью бесстрашная Ирен.

Ирен Феррари сегодня

В беседе с 5-tv.ru девушка призналась, что сейчас в ее жизни все очень хорошо. И она впервые за долгое время почувствовала, что начала жить. Ирен вышла из длительных и сложных отношений длиной в 20 лет с богатым мужчиной, который, по ее словам, не позволял ей себя реализовывать.

Феррари, наконец, свободна. Сейчас она абсолютно счастлива. Десять лет назад она мечтала стать диджеем. И только сейчас решила осуществить свою мечту.

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«В мире диджеинга очень непросто и сложно, но я упорно занимаюсь в школе и закончила уже первый курс. Также я уже успешно выступаю. Нет предела совершенству, мне еще нужно многому научиться. Мне очень нравится. Я хочу посвятить свою дальнейшую жизнь написанию музыки, песен и творчеству», — говорит эпатажная девушка.

Ирен Феррари также отлично провела с семьей в новогодние праздники. Этот Новый год был для нее самым незабываемым за долгое время. Обычно знаменитость сама занималась организацией праздничных путешествий, но в этом году она впервые ничего не организовывала сама, и уехала встречать Новый год на малую родину — в Нижний Новгород. Там живут ее родители.

Такого праздника в родном месте среди близкого круга семьи у девушки не было уже много лет. Также Ирен встретила своего брата, с которым не виделась два года. Он очень далеко живет, но в этом году решил устроить для всей семьи сюрприз, неожиданно появившись на пороге родного дома.

«Мама, ни о чем не подозревая, вышла на улицу, а брат пошел ей навстречу. Вначале она даже не поняла, и думала, что обозналась. Но когда узнала — счастью не было предела. Было очень трогательно, когда мама начала плакать, обнимать и расцеловывать любимого сына», — умиляется девушка.

Ирен провела десять невероятных дней со своими любимыми близкими. Она смогла насладиться уютной атмосферой, отвлечься от проблем и почувствовать себя вновь маленькой девочкой. Самый дорогой подарок для звезды — это время, проведенное с семьей.

Что касается личной жизни, Ирен не стоит на месте. Девушка готова к новым знакомствам и отношениям. Также она приветствует и знакомства через интернет. Ведь, главное, чтобы человек был достойным. Девушка не разменивается на мужчин, которые не претендуют на высокий уровень и плохо с ней поступают.

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