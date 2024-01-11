Почти повторила судьбу героини: куда пропала звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова

Фото: Кадр из фильма «Зимняя вишня», режиссер Игорь Масленников, 1985 г.

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Актриса несколько лет жила в Париже.

Российская актриса Елена Сафонова, некогда прославившаяся благодаря фильму «Зимняя вишня» практически полностью пропала с телеэкранов. Редакция 5-tv.ru решила разобраться, как сейчас живет и чем занимается популярная артистка.

Будущая звезда родилась в Ленинграде в 1956 году. Родители девушки были довольно известными людьми. К примеру, ее отец Всеволод Сафонов сыграл в таких картинах, как «Солдаты», «Белорусский вокзал», «Вашингтонский корреспондент» и множестве других. Мать, Валерия Рублева, посвятила жизнь театру, а также занимала должность режиссера на киностудии «Мосфильм».

Елена с ранних лет постоянно присутствовала на съемочной площадке. Она помогала звукооператорам, выставляла свет. Однако она всегда знала, что хочет находиться в центре, стать знаменитой.

Впрочем, путь к славе был довольно долгим и тернистым. К примеру, поступить во ВГИК ей удалось лишь с третьего раза. Но заканчивать обучение будущая звезда не стала. После второго курса она вернулась в родной город и уже там получила диплом ЛГИТМиКа.

Закончив университет, Сафонова присоединилась к труппе Театра имени Комиссаржевской. Однако надолго девушка там не задержалась. Она твердо понимала, что ее настоящая цель — кино. К тому моменту будущая звезда уже семь лет снималась в различных картинах. Первая слава к ней пришла в 1983 году после появления в картине «Возвращение Баттерфляй». Тогда выдающиеся данные артистки отметили многие критики.

Но по-настоящему народную любовь девушка заслужила после съемок в мелодраме «Зимняя вишня». Кстати, с этой картиной связана одна интересная история. Изначально роль Сафоновой предназначалась Наталье Андрейченко. Однако та в силу личных причин отказалась от проекта.

«В этой истории было новое отношение. В советском кино любовница — кошмар семьи, ведьма, а в „Зимней вишне“ она была нормальным человеком, просто хотела счастья», — рассказывала актриса.

Фильм выстрелил. А Сафонова получила то, чего так долго ждала — всенародное признание и славу. Ей начали подражать миллионы женщин по всем Советскому Союзу. Даже стрижка ее героини стала невероятно популярной.

Девушка успела появиться в картинах многих отечественных режиссеров. Ее следующим успехом стала картина Никиты Михалкова под названием «Очи черные». Тогда же девушка получает разрешение выезжать заграницу и сниматься в иностранных картинах.

Сафонова воспользовалась этой возможностью и пять лет прожила в Париже. Она не только снималась в работах местных фильммейкеров, но и появлялась на сцене городского театра. Впрочем, иностранная жизнь довольно быстро ей надоела. В 1996 году она возвращается в Россию.

В следующие годы выходят «Президент и его женщина», «Принцесса на бобах», «Старушки в бегах» и многие другие фильмы и сериалы с ее участием. Впрочем, несмотря на заслуги, сбавлять обороты Сафонова не планирует. Конечно, снимается, она уже не так часто, как в прошлом. Однако премьеры с ее участием выходят каждый год. К примеру, в 2021 году она появилась в сериале «Не обмани», а в 2022-м — в «Бабуле».

Актриса Елена Сафонова в 2023 году. Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В жизни актрисы было несколько любимых мужчин. Ее первым мужем стал актер Виталий Юшков, с которым она познакомилась во время работы над фильмом «Семья Зацепиных». Отношения продлились шесть лет. Затем Сафонова некоторое время встречалась с бизнесменом из США. Мужчина был женат, но это не помешало ему закрутить роман на стороне. У Елены родился сын Иван, который пошел по стопам матери. В начале 90-х артистка вышла замуж за французского актера Самюэля Лабарта, который увез супругу во Францию. Там у пары родился сын Александр. Однако новый муж был против актерской профессии возлюбленной.

«Я долго думала. Уже хотела отказаться от актерской карьеры, сидеть дома и воспитывать детей. Но потом все же решила расстаться с мужем», — вспоминала Сафонова.

Та подобного отношения терпеть не стала и через несколько лет вернулась на родину. К сожалению, суд запретил вывозить сына с территории страны до его совершеннолетия. О новых мужчинах в ее жизни ничего не известно. Актриса очень не любит комментировать свои отношения во время бесед с журналистами.

Сейчас актриса живет в Москве. Она продолжает сниматься в кино и играть в театре. В 2011 году была удостоена звания «Заслуженная артистка Российской Федерации». Кроме того, она стала общественным активистом и даже написала открытое письмо, обращенное к президенту России Владимиру Путину для регулирования законов касательно жестокого обращения с животными.

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