«Нет достойных ролей»: куда пропал актер Антипенко из «Не родись красивой»

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Последний раз мужчина появлялся на телеэкранах шесть лет назад.

Григорий Антипенко прославился после участие в сериале «Не родись красивой», где он сыграл Андрея Жданова. Однако несколько лет назад артист пропал с телеэкранов. Редакция NEWS.ru разобралась, чем сейчас занимается талантливый актер.

Антипенко родился 10 октября 1974 года и с самого раннего детства был связан с кинематографом. Его мама работала инженером-технологом на «Мосфильме». Несмотря на это, в актерскую среду его потянуло не сразу. После школы парень отправился учиться на аптекаря-фармацевта, так как увлекался биологией и химией. Также он успел попробовать себя в различных областях, вроде юриспруденции, бухгалтерского дела и рекламы.

Но в конце концов в 1999 году Антипенко поступает Щукинское училище, в мастерскую Овчинникова. Первая слава к нему пришла в 2005-м после появления в сериале «Не родись красивой». Но это шоу было не единственным успехом в карьере мужчины. Он также успел сняться в многочисленных мыльных операх и различных ситкомах, вроде «Черной метки», «Весны в декабре», «Провинциалки», «М+Ж», «Верю» и множестве других. Всего в его фильмографии более 30 работ.

За всю жизнь у артиста было несколько возлюбленных. Его первой женой стала Елена Антипенко. В 1999 году она родила ему сына по имени Александр. После развода мужчина закрутил роман с коллегой по съемочной площадке Юлией Такшиной. Пара была вместе шесть лет, и за это время у них даже появились общие дети — Федор и Иван. Однако свои отношения Григорий и Юлия не узаконили.

В 2019 Антипенко женился второй раз. Но в этот раз артист не стал раскрывать имя возлюбленной. По его словам, время, когда он выставлял свою личную жизнь напоказ, ушло.

«У меня официальный брак. Есть штамп в паспорте. Кто моя жена? Это не обсуждается. Я не афиширую личную жизнь. Было время, когда об этом разговаривал, давал интервью», — заявил мужчина.

Главное хобби в жизни мужчины — альпинизм. Он покорил несколько вершин на Кавказе, Алтае, Тань-Шане. По словам артиста, после каждого восхождения его переполняют положительные эмоции, ему хочется простить всем людям обиды или не замечать их недостатки.

«Ты прощаешь им заранее все их грехи, злость или какие-то недостатки. Проблемы суеты, которые существуют в человеческом мире, безмерно малы, по сравнению с тем ощущением, которое появляется там», — рассказывал Антипенко.

А вот с возвращением в кино у артиста пока не складывается. Последний раз он появлялся в сериале «Торгсин», который вышел в 2023 году. Антипенко уверяет, с тех пор ему так и не предложили достойных ролей.

«Просто мне в последнее время не предлагали, на мой взгляд, достойных ролей. Я до сих пор считаю, что мы вернулись в каменный век кинематографа и всему учимся заново», — заявлял артист.

А вот в театре Антипенко продолжает играть. К примеру, он задействован сразу в двух постановках — «Обещание на рассвете» и «Двое на качелях». Все свое свободное время мужчина уделяет детям. По его словам, они — самое главное в его жизни.

«Не родись красивой»: легендарный сериал возвращается на телевидение

Ранее 5-tv.ru сообщал, как сложилась судьба актеров сериала «Не родись красивой».